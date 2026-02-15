Ekkora dicséretet sem kapott még Szoboszlai Szalahtól – ebben minden benne van (VIDEÓ)

Újabb magyaros este Liverpoolban: Szoboszlai bombagóllal, Kerkez gólpasszal tért vissza
Könnyed továbbjutás a Brighton ellen az FA-kupában.
A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát. Szalah Szoboszlait nevezte meg, mint a siker kulcsát.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott – előbbit dicsérte a meccs után Mohamed Szalah.
Ezt is ajánljuk a témában
Könnyed továbbjutás a Brighton ellen az FA-kupában.
Ez az idény nem az egyiptomiról szól, és ezt maga Szalah is elismeri. A lefújás után megkérdezték tőle, hogy milyen messzire juthat a csapat a hazai kupasorozatban.
Azt hiszem, ez az ő teljesítményén fog múlni, mert mi nagyon rá támaszkodunk
– jelentette ki a Liverpool legendája. –
Ebben az idényben a világ egyik legjobb játékosává vált, és azt kívánom, hogy ezen az úton folytassa.”
Hozzátette: nagyszerű érzés trófeákat nyerni, és reméli, ez ismét sikerül nekik. A mérkőzésen egyébként Szalah adta a gólpasszt Szoboszlainak.
Utána a riporter a magyar játékoshoz fordult, és azt mondta neki, hogy a kommentátorok szerint olyan idényt fut ebben a nyolcas számú mezben, mint annak idején Steven Gerrard. Erre Szoboszlai Dominik úgy reagált, hogy ő ezt nem érzi így, s bár egy klublegendáról van szó, ő a saját történetét írja. Minden meccsen a legjobbját próbálja nyújtani, és reméli, a legvégéig menetelnek.
Nyitókép: Darren Staples/AFP