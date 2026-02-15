Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brighton Brighton & Hove Albion FA-kupa Liverpool videó Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ekkora dicséretet sem kapott még Szoboszlai Szalahtól – ebben minden benne van (VIDEÓ)

2026. február 15. 07:45

A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát. Szalah Szoboszlait nevezte meg, mint a siker kulcsát.

2026. február 15. 07:45
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott – előbbit dicsérte a meccs után Mohamed Szalah.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ez az idény nem az egyiptomiról szól, és ezt maga Szalah is elismeri. A lefújás után megkérdezték tőle, hogy milyen messzire juthat a csapat a hazai kupasorozatban.

Azt hiszem, ez az ő teljesítményén fog múlni, mert mi nagyon rá támaszkodunk

– jelentette ki a Liverpool legendája. –

Ebben az idényben a világ egyik legjobb játékosává vált, és azt kívánom, hogy ezen az úton folytassa.”

Hozzátette: nagyszerű érzés trófeákat nyerni, és reméli, ez ismét sikerül nekik. A mérkőzésen egyébként Szalah adta a gólpasszt Szoboszlainak.

Szoboszlai ismét remek teljesítményt nyújtott
Szoboszlai ismét remek teljesítményt nyújtott (Fotó: Darren Staples/AFP)

Szoboszlai gólja


Utána a riporter a magyar játékoshoz fordult, és azt mondta neki, hogy a kommentátorok szerint olyan idényt fut ebben a nyolcas számú mezben, mint annak idején Steven Gerrard. Erre Szoboszlai Dominik úgy reagált, hogy ő ezt nem érzi így, s bár egy klublegendáról van szó, ő a saját történetét írja. Minden meccsen a legjobbját próbálja nyújtani, és reméli, a legvégéig menetelnek.


Összefoglaló


Nyitókép: Darren Staples/AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cserresznye
2026. február 15. 08:24
Folyamatosan úgy hozzák címlapokon a Szoboszlai köróli ügyeket, mintha az minden magyar első számú napi gondja volna.Mintha az országos figyelemre tartana igényt.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!