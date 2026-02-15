Megérte az árát – Kerkezről áradozik a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja

Újabb magyaros este Liverpoolban: Szoboszlai bombagóllal, Kerkez gólpasszal tért vissza
Könnyed továbbjutás a Brighton ellen az FA-kupában.
Újabb jó meccs van mögötte. Kerkez a Brighton ellen is gólpasszt adott, és a bournemouthi időszakát idézi.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott – utóbbiról elismerően írt a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja.
A The Athletic külön posztot szentelt Kerkez Milosnak az egyik közösségi oldalán. Ebben Dan Sheldon újságíró szavai olvashatók, aki azt írta, hogy a magyar válogatott játékos Brighton elleni teljesítménye olyan volt, mint amiért a Liverpool 40 millió fontért elhozta őt Bournemouthból a múlt nyáron.
Szerinte Kerkez a bournemouthi időszakának legjobb teljesítményével rukkolt elő szombaton, hátul stabilan játszott és a támadásokat is remekül kísérte.
Áradt belőle az energia az Anfielden”
– szögezte le, és hozzátette, hogy balhátvéd az elmúlt három tétmeccsén két gólpasszt is kiosztott, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban több gólhoz járult hozzá, mint az azt megelőző 30 liverpooli fellépésén összesen (egy találatban).
Arról is olvasni, hogy Kerkez az idény elején még hajlamos volt meggondolatlan döntéseket hozni a védekezése során, és feleslegesen hozott össze szabadrúgásokat az ellenfélnek. De az elmúlt hetekben és főleg a Brighton ellen nyugodt maradt és összeszedett volt hátul, míg elöl többnyire helyes döntéseket hozott a labdával.
Lehet, hogy több hónapba telt Kerkeznek, mire beilleszkedett a Liverpoolba, de a Brighton elleni első félideje volt az eddigi legjobb 45 perce a klubnál, és ez csak tovább növelheti az önbizalmát ebben a remek sorozatában.”
Nyitókép: Darren Staples/AFP