Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brighton Brighton & Hove Albion FA-kupa Liverpool Kerkez Milos

Megérte az árát – Kerkezről áradozik a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja

2026. február 15. 08:45

Újabb jó meccs van mögötte. Kerkez a Brighton ellen is gólpasszt adott, és a bournemouthi időszakát idézi.

2026. február 15. 08:45
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott – utóbbiról elismerően írt a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez gólpassza


A The Athletic külön posztot szentelt Kerkez Milosnak az egyik közösségi oldalán. Ebben Dan Sheldon újságíró szavai olvashatók, aki azt írta, hogy a magyar válogatott játékos Brighton elleni teljesítménye olyan volt, mint amiért a Liverpool 40 millió fontért elhozta őt Bournemouthból a múlt nyáron.

Szerinte Kerkez a bournemouthi időszakának legjobb teljesítményével rukkolt elő szombaton, hátul stabilan játszott és a támadásokat is remekül kísérte.

Áradt belőle az energia az Anfielden”

– szögezte le, és hozzátette, hogy balhátvéd az elmúlt három tétmeccsén két gólpasszt is kiosztott, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban több gólhoz járult hozzá, mint az azt megelőző 30 liverpooli fellépésén összesen (egy találatban).

Kerkeznek és Szoboszlainak is remek meccse volt
Kerkeznek és Szoboszlainak is remek meccse volt (Fotó: Darren Staples/AFP)

Arról is olvasni, hogy Kerkez az idény elején még hajlamos volt meggondolatlan döntéseket hozni a védekezése során, és feleslegesen hozott össze szabadrúgásokat az ellenfélnek. De az elmúlt hetekben és főleg a Brighton ellen nyugodt maradt és összeszedett volt hátul, míg elöl többnyire helyes döntéseket hozott a labdával.

Lehet, hogy több hónapba telt Kerkeznek, mire beilleszkedett a Liverpoolba, de a Brighton elleni első félideje volt az eddigi legjobb 45 perce a klubnál, és ez csak tovább növelheti az önbizalmát ebben a remek sorozatában.”


Összefoglaló

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Darren Staples/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. február 15. 09:26
Az első félidőben, amikor nem nagyon ment a Poolnak, megette a bal oldalt. A beadás tökéletes volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!