Megérte az árát – Kerkezről áradozik a világ egyik legtekintélyesebb sportlapja



A The Athletic külön posztot szentelt Kerkez Milosnak az egyik közösségi oldalán. Ebben Dan Sheldon újságíró szavai olvashatók, aki azt írta, hogy a magyar válogatott játékos Brighton elleni teljesítménye olyan volt, mint amiért a Liverpool 40 millió fontért elhozta őt Bournemouthból a múlt nyáron.

Szerinte Kerkez a bournemouthi időszakának legjobb teljesítményével rukkolt elő szombaton, hátul stabilan játszott és a támadásokat is remekül kísérte.

Áradt belőle az energia az Anfielden”

– szögezte le, és hozzátette, hogy balhátvéd az elmúlt három tétmeccsén két gólpasszt is kiosztott, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban több gólhoz járult hozzá, mint az azt megelőző 30 liverpooli fellépésén összesen (egy találatban).