02. 15.
vasárnap
Szoboszlai, mint csapatkapitány? Slot elmondta, mi kell tennie hozzá

2026. február 15. 10:03

A Liverpool sajtótájékoztatóján Slot hosszasan beszélt a magyar középpályásról. Arról is megkérdezték, hogy Szoboszlai vajon rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amik ahhoz kellenek, hogy csapatkapitány váljon belőle.

2026. február 15. 10:03
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont a labdarúgó FA-kupa 4. fordulójában, és ezzel bejutott a következő körbe. A mérkőzésen Szoboszlai Dominik betalált, míg Kerkez Milos gólpasszt adott – előbbit dicsérte a meccs után Mohamed Szalah, amire a sajtótájékoztatón Arne Slot vezetőedző reagált.

Az egyiptomi szavait egy korábbi cikkünkben mi is idéztük, de nem árt feleleveníteni. Röviden azt mondta, hogy a Liverpool sikere nagyban fog függeni Szoboszlai teljesítményétől, mert a csapat jelenleg rá támaszkodik, továbbá, hogy ebben az idényben a világ egyik legjobb játékosává vált.

A sajtótájékoztatón Arne Slotnak felhozták Szalah kijelentését, amire ő úgy reagált, hogy

szerinte nagyon sok elit futballista van a világon, és kétségtelenül Szoboszlai is egy közülük, tehát egyetért a játékosa állításával.

Aztán megemlítették neki, hogy Szoboszlai sokkal több gólt szerez ebben az idényben, mint az előzőekben. A mostaniban a Brightonnak lőtt találata volt a tizedik ebben a kiírásban.

Slot szerint egy tízes poszton játszó játékostól kellenek a gólok, és bár Szoboszlai nem mindig itt szerepel, egyre többször talál be.

„Azt hiszem, Dominik nagyszerű példája annak a modellnek, amit ennél a klubnál alkalmazunk. Más ligákból fiatal játékosokat hozunk el – az ő esetében az RB Leipzigtől, ahol már lehetett róla tudni, hogy mennyire fizikális játékos. Úgy érzem, fair azt mondanom, hogy akit akkor a Liverpool elhozott is már egy jó játékos volt, de ahol most tart, szerintem sokkal jobb futballista, mint amilyen két és fél évvel ezelőtt volt” – jelentette ki a holland tréner.

Hozzátette, hogy ezt kapod, ha fiatal játékosokat igazolsz, aztán adsz nekik időt és hagyod őket játszani. Majd Slot arról beszélt, hogy Szoboszlai példáját, fejlődésének útját más külföldi ligából ideszerződő fiataloktól is elvárják, mint például a szintén Bundesligából érkező Florian Wirtztől és Hugo Ekitikétől, aki a magyar játékoshoz hasonlóan idővel még jobbá válhatnak úgy, hogy már most is jók és már most is fejlődtek Liverpoolban.

Szoboszlai a Brightonnak is betalált az FA-kupában
Szoboszlai a Brightonnak is betalált az FA-kupában (Fotó: Peter Byrne6MTI/MTVA)

Szoboszlai gólja


Az edzőt arról is megkérdezték, hogy Szoboszlai vajon rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amik ahhoz kellenek, hogy csapatkapitány váljon belőle.

Erre Slot azt felelte, hogy igen, de még fiatal. Szerinte már most is sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami kell hozzá, különösen a példamutatás terén, ugyanakkor, ha Virgil van Dijkhez hasonlítja, akkor van még miben fejlődnie a vezetés tekintetében, például a „hangoskodásban” és az öltözőben való megnyilvánulásban. De szerinte ez a kora miatt teljesen normális, és nagyon jó az neki, hogy láthatja azt, hogy Van Dijk hogyan tölti be ezt a szerepet.

Ez lenne a következő lépcsőfok a számára, hogy olyan hangja legyen, mint Virgilnek, olyan hangos legyen, mint ő. Ez idővel azt hiszem, jönni fog”

– jelentette ki, de gyorsan hozzátette, hogy Szoboszlainak összességében még sokat kell tennie ahhoz, hogy egy ennyire befolyásos játékossá váljon, hogy egy igazi vezető legyen.

Nyitókép: Jon Super/MTI/MTVA

 

madre79
2026. február 15. 13:13
VVD-nek 2027.VI.30,-án jár le a szerződése és nem valószínű, hogy meghosszabbítják. Akkor lehet, ha még ott lesz.
Atti bá
2026. február 15. 11:41
A sok süketelés aztán ha döntösre kerül a sor meg jön a hagyományos de meg blablabla. Szobóból ha csapatkapitány csinálna egy holland meg az angol klub nagy meglepi lenne.
Interista
2026. február 15. 11:10
Szoboszlai Dominik jelenleg a Liverpool és a magyar válogatott legjobb labdarúgója. Még mindig van hova fejlődni és tenni is fog ezért. Csak így tovább Dominik. Hajrá, Magyarok 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺
Búvár Kund
2026. február 15. 10:55
Jeffrey - Fantasztikus mutatószámai vannak A tegnapiban is, még csak nem is a passzmennyiség nagy száma, hanem a részletek az elképesztőek! Leginkább az ellenfél térfelén elért 23/23 -as passzmutató, a 4/4-es hosszú indítás. Ha jól tudom 3-4 ilyen tipusú mutatóban vezeti a BL statisztikáit is, és a PL-ben is vagy vezet vagy a TOP 3 -ban van bennük.
