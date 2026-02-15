Szoboszlai, mint csapatkapitány? Slot elmondta, mi kell tennie hozzá

szerinte nagyon sok elit futballista van a világon, és kétségtelenül Szoboszlai is egy közülük, tehát egyetért a játékosa állításával.

Aztán megemlítették neki, hogy Szoboszlai sokkal több gólt szerez ebben az idényben, mint az előzőekben. A mostaniban a Brightonnak lőtt találata volt a tizedik ebben a kiírásban.

Slot szerint egy tízes poszton játszó játékostól kellenek a gólok, és bár Szoboszlai nem mindig itt szerepel, egyre többször talál be.

„Azt hiszem, Dominik nagyszerű példája annak a modellnek, amit ennél a klubnál alkalmazunk. Más ligákból fiatal játékosokat hozunk el – az ő esetében az RB Leipzigtől, ahol már lehetett róla tudni, hogy mennyire fizikális játékos. Úgy érzem, fair azt mondanom, hogy akit akkor a Liverpool elhozott is már egy jó játékos volt, de ahol most tart, szerintem sokkal jobb futballista, mint amilyen két és fél évvel ezelőtt volt” – jelentette ki a holland tréner.

Hozzátette, hogy ezt kapod, ha fiatal játékosokat igazolsz, aztán adsz nekik időt és hagyod őket játszani. Majd Slot arról beszélt, hogy Szoboszlai példáját, fejlődésének útját más külföldi ligából ideszerződő fiataloktól is elvárják, mint például a szintén Bundesligából érkező Florian Wirtztől és Hugo Ekitikétől, aki a magyar játékoshoz hasonlóan idővel még jobbá válhatnak úgy, hogy már most is jók és már most is fejlődtek Liverpoolban.