Liverpool–Brighton: Szoboszlai góllal, Kerkez gólpasszal tért vissza – ÉLŐ

Liverpool–Brighton: ez történt a mérkőzésen

Fontos megjegyezni, hogy a találkozón nem működött közre a VAR technológia. Szoboszlai visszakerült a középpályára, Curtis Jones lett a jobbhátvéd. Meglehetősen eseménytelenül kezdődött a meccs, a 10. percig kellett várni az első lehetőségre, Kadioglu lövését fogta Alisson. Néhány perccel később Kerkez egy remek csellel játszotta tisztára magát a 16-oson belül, lövése aztán Gakpóban akadt el, de végül lest jelzett az asszisztens.

Egészen a 29. percig kellett várni a következő lehetőségre, amikor Jones 19 méterről vette célba a vendégek kapuját, egy védő lábáról pedig mellé pattant a labda – a játékvezető mégis kirúgást ítélt.

A 35. percben Szoboszlai tekert középre a bal oldalról egy szabadrúgást, Gakpo pedig érkezett és a kapuba fejelt, de az asszisztens lest jelzett. Bár VAR ugyebár nincs, a visszajátszás alapján jogosnak tűnt az ítélet. Rögtön utána Szalah került helyzetbe, de kisodródott helyzetből a kapust találta el.

A 38. percben megint Kerkez villant: remek labdát kapott a bal szélen, fejjel vette le, majd ballal tüzlet a léc alá, Steele ujjheggyel tolta fölé.