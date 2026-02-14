Liverpool–Brighton: Szoboszlai góllal, Kerkez gólpasszal tért vissza – ÉLŐ

Marco Rossi elintézte, hogy Liverpool után Madridban is mindenki Szoboszlai Dominikről beszéljen
A hétvégén nem bajnoki fordulót, hanem FA-kupát rendeznek Angliában. A Liverpool–Brightonon visszatért a kezdőcsapatba eltiltása után Szoboszlai Dominik, de Kerkez Milos is ott lehet az első perctől a pályán. Kövesse élő, szöveges közvetítésünket!
A Sunderland elleni bajnoki győzelem után a Brighton ellen folytatta a Liverpool, az FA-kupában a tét a legjobb 16 közé jutás. A Liverpool–Brightonon újra a kezdőcsapatban találta magát az előző találkozón eltiltását letöltő Szoboszlai Dominik, de Arne Slot vezetőedző a hét közi bajnokival ellentétben Kerkez Milosnak is bizalmat szavazott.
Szombaton Szoboszlai Dominiktól volt hangos a spanyol sajtó, akiről Marco Rossi lenyilatkozta azt, amit Magyarországon már évek óta tudunk: gyerekkora óta a Real Madrid a kedvenc csapata. Egy hete pedig a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgólját csodálta a világ, ebben a cikkünkben utánajártunk, hogyan lett a magyar válogatott csapatkapitánya a világ egyik legjobb szabadrúgáslövője.
Játékosa gyerekkori álmáról mesélt.
Fontos megjegyezni, hogy a találkozón nem működött közre a VAR technológia. Szoboszlai visszakerült a középpályára, Curtis Jones lett a jobbhátvéd. Meglehetősen eseménytelenül kezdődött a meccs, a 10. percig kellett várni az első lehetőségre, Kadioglu lövését fogta Alisson. Néhány perccel később Kerkez egy remek csellel játszotta tisztára magát a 16-oson belül, lövése aztán Gakpóban akadt el, de végül lest jelzett az asszisztens.
Egészen a 29. percig kellett várni a következő lehetőségre, amikor Jones 19 méterről vette célba a vendégek kapuját, egy védő lábáról pedig mellé pattant a labda – a játékvezető mégis kirúgást ítélt.
A 35. percben Szoboszlai tekert középre a bal oldalról egy szabadrúgást, Gakpo pedig érkezett és a kapuba fejelt, de az asszisztens lest jelzett. Bár VAR ugyebár nincs, a visszajátszás alapján jogosnak tűnt az ítélet. Rögtön utána Szalah került helyzetbe, de kisodródott helyzetből a kapust találta el.
A 38. percben megint Kerkez villant: remek labdát kapott a bal szélen, fejjel vette le, majd ballal tüzlet a léc alá, Steele ujjheggyel tolta fölé.
A 42. percben már összejött a vezető gól: Kerkez adott be parádés labdát a bal szélről, Jones pedig érkezett és a kapuba lőtt, 1–0.
Nem sokkal a gól után Kerkez és Veltman akaszkodott össze, de a játékvezető csak szóban figyelmeztette őket.
A hosszabbításban Jones majdnem mindent elrontott: elcsúszott a saját 16-osa előtt Diego Gomez mellett, aki így azonnal ziccerbe került, de Alisson hárítani tudta a lapos lövését.
Az 56. percben duplázta meg előnyét a Liverpool, ráadásul Szoboszlai góljával! A magyar középpályás Szalah passzát futtából, 15 méterről bombázta a kapu jobb oldalába, 2–0.
Ez volt Szoboszlai 10. liverpooli gólja az évadban.
FA-kupa, a 16 közé jutásért
Liverpool–Brighton 2–0
Gól: Jones (42.), Szoboszlai (56.)
Liverpool: Alisson – Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Chiesa.
Brighton: Steele, Dunk, Van Hecke, Hinselwood, Baleba, Kostoulas, Kadioglu, Gomez, Gross, Veltman, Howell.
