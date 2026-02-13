Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét

Ráadásul ha ezt a drogügyet „egy lépés távolságból nézzük”, vélhetően „azért ez az ijedtség Magyar Péter és Radnai Márk részéről, mert zsarolhatóak ezek az emberek. Ez itt a kulcskérdés: megijedtek egy ágy képétől. Azaz

az elmúlt két évben is történtek olyan dolgok, amik számukra kellemetlenek, és amiknek a nyilvánosságra hozatalával, vagy annak az megüzenésével, hogy »tudjuk, hogy mit csináltál tavaly nyáron« sakkban lehet tartani a Tisza elnökét” – fejtette ki.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta:

Magyar Péter zsarolható a mentelmi jogával az Európai Parlament részéről, de ez az ágy és a drogügy azt mutatja, hogy ennél többel is, és „ezáltal egy irányítható emberről van szó.”

„Könnyen meg lehet, hogy Magyarország határait meghaladóan próbálják befolyásolni, irányítani, megüzenni Magyar Péternek, hogy ki is az úr aházban” – tette hozzá.