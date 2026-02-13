Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Nagyító alá tettük a Tisza elnökének drogos bulija körüli botrányt.
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beismerte: részt vett egy drogos buliban. Hogyan érintheti a súlyos botrány Magyar Péter politikai jövőjét? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A fenti kérdés kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott:
még ha azt is mondja a Tisza elnöke, hogy ő nem fogyasztott drogot, elismerte, hogy egy olyan helyiségben tartózkodott, ahol volt drog.”
Ráadásul ha ezt a drogügyet „egy lépés távolságból nézzük”, vélhetően „azért ez az ijedtség Magyar Péter és Radnai Márk részéről, mert zsarolhatóak ezek az emberek. Ez itt a kulcskérdés: megijedtek egy ágy képétől. Azaz
az elmúlt két évben is történtek olyan dolgok, amik számukra kellemetlenek, és amiknek a nyilvánosságra hozatalával, vagy annak az megüzenésével, hogy »tudjuk, hogy mit csináltál tavaly nyáron« sakkban lehet tartani a Tisza elnökét” – fejtette ki.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője aláhúzta:
Magyar Péter zsarolható a mentelmi jogával az Európai Parlament részéről, de ez az ágy és a drogügy azt mutatja, hogy ennél többel is, és „ezáltal egy irányítható emberről van szó.”
„Könnyen meg lehet, hogy Magyarország határait meghaladóan próbálják befolyásolni, irányítani, megüzenni Magyar Péternek, hogy ki is az úr aházban” – tette hozzá.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
