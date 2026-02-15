Ft
A cégvezetők már kongatják a vészharangot: újabb stratégiai iparágat véreztethet ki Brüsszel elhibázott politikája

2026. február 15. 22:04

Ha nem változik semmi, akkor több millió munkahely kerülhet veszélybe.

2026. február 15. 22:04
null

Az európai vegyipart a hanyatlás fenyegeti. Ha az Európai Unió vezetése nem változtat gyorsan a politikáján, akkor súlyos következményekkel kell szembenézniük az iparági szereplőknek – írta a Remix News. A lengyel Business Insidernek adott interjúban három lengyel vegyipari vállalat vezetője mondta el, mi várhat az európai vegyipari cégekre, ha Brüsszel nem változtat az elhibázott politikáján.

A vegyipari ágazat az EU teljes iparának körülbelül 7 százalékát teszi ki, és több mint 1 millió közvetlen munkahelyet biztosít, valamint 3-5 millió közvetett munkahelyet, főként kis- és középvállalkozásokban. Ez jól mutatja az ágazat fontosságát.

Katarzyna Byczkowska, a BASF lengyelországi vezérigazgatója elmondta, hogy az elmúlt években az európai vegyipari termelési kapacitás közel 10 százalékkal csökkent, miközben ugyanez a terület mind az Egyesült Államokban, mind Oroszországban, mind Kínában növekedett.

Az egyik legnagyobb kihívást a drága energia jelenti, hiszen a vegyipar rendkívül energiaigényes iparág. Byczkowska elmondta, hogy az elmúlt években voltak olyan időszakok, amikor 4-6-szor drágább volt az energia az Európai Unióban, mint az Egyesült Államokban.

A másik komoly nehézséget az Európai Unió szabályozása okozza. Az EU klímaszabályaihoz hasonló előírások a világon szinte sehol máshol nem léteznek, ez már eleve versenyhátrányt jelent az európai vállalatoknak. Kamil Majczak, a Qemetica vezérigazgatója szerint Európa még mindig azt hiszi, hogy rá tudja erőltetni a saját szabályait másokra.

Nem várhatjuk el a fejlődő országoktól, hogy hirtelen mindent zöldítsenek, háromszor drágábban, csak azért, mert mi ezt helyesnek tartjuk”

– fogalmazott. Majczak hangsúlyozza, hogy a költségek emelkedésének következményei már kézzelfoghatóak: Európában egyre több üzem zár be, és egyes cégek az elmúlt két-három évet a korábbi nyereségeikből vészelte át.

Ez a tartalék fogyóban van, és ha egy üzem bezár, nem nyílik meg újra. Az emberek elmennek, a termelési kapacitás eltűnik, és egy-két év múlva sem tér vissza”

– figyelmeztetett.

A szabályozási költségekkel kapcsolatban két szintet emelt ki Byczkowska: egyrészt vannak a közvetlen költségek, amelyek a szabályok betartásából erednek. Példaként említette, hogy amikor az EU CLP-rendelete miatt meg kellett változtatni a vegyszerek címkéin a betűtípust, az több mint 300 millió euróba került a vállalatának.

Másrészt ott vannak a folyamatosan növekvő strukturális terhek, amelyek a szabályozás bonyolultságából, valamint kiszámíthatatlanságából erednek. Ez rengeteg erőforrást von el más területektől.

Európában már kétszer annyit költünk a szabályozások betartására, mint a kutatás-fejlesztésre”

– jegyezte meg. Eközben az Egyesült Államokban és Kínában évről évre egyre több pénzt költenek fejlesztésre.

Az európai vegyipar hanyatlása a vállalatvezetők szerint legjobban az ázsiai piacokkal összehasonlítva látható. Ahová korábban az európai vállalatok exportáltak, most onnan importálnak.

Mind a polimergyártásban, mind a műtrágyagyártásban visszaszorulóban van Európa, miközben Oroszországban, az Egyesült Államokban, de még az Öböl-menti államokban is hatalmas fejlesztéseket eszközölnek és növelik az exportjukat.

Nyitókép forrása: Ina FASSBENDER / AFP

***

 

