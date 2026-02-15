A cégvezetők már kongatják a vészharangot: újabb stratégiai iparágat véreztethet ki Brüsszel elhibázott politikája

A szabályozási költségekkel kapcsolatban két szintet emelt ki Byczkowska: egyrészt vannak a közvetlen költségek, amelyek a szabályok betartásából erednek. Példaként említette, hogy amikor az EU CLP-rendelete miatt meg kellett változtatni a vegyszerek címkéin a betűtípust, az több mint 300 millió euróba került a vállalatának.

Másrészt ott vannak a folyamatosan növekvő strukturális terhek, amelyek a szabályozás bonyolultságából, valamint kiszámíthatatlanságából erednek. Ez rengeteg erőforrást von el más területektől.

Európában már kétszer annyit költünk a szabályozások betartására, mint a kutatás-fejlesztésre”

– jegyezte meg. Eközben az Egyesült Államokban és Kínában évről évre egyre több pénzt költenek fejlesztésre.

Az európai vegyipar hanyatlása a vállalatvezetők szerint legjobban az ázsiai piacokkal összehasonlítva látható. Ahová korábban az európai vállalatok exportáltak, most onnan importálnak.