Atomenergia nélkül nincs jövő – Németország példája figyelmeztetés, de a Tisza Párt ebben is vakon követné a rossz példát

Magyarországon is léteznek olyan politikai erők, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe sodornák az országot. Az elmúlt 15 év legfontosabb beruházását, a Paks II.-t a hazai ellenzék kizárólag támadta. Az ellenzék érvei már jólismertek szerintük „orosz függésbe” taszítja Magyarországot a projekt ez egyébként már csak azért sem igaz, mert a projektben a Roszatom mellett számos nyugati vállalat is részt vesz. Érdemes megjegyezni a német Siemens példáját, amelyet a berlini vezetés ideológiai okokból vett rá a projekt elhagyására, ezzel veszteséget okozva a vállalatnak, valamint akadályozva magát a beruházást is.

A Roszatom pedig a világ vezető atomcége, egyedülálló eredményekkel a kiégett üzemanyag újrahasznosításában és SMR-fejlesztésben. Az ellenzék másik érve a beruházás ellen a „környezetvédelem”, azonban Németország példája is mutatja, hogy a kiszámítható atomenergia nélkül egy ország függősége csupán csak nő a fosszilis energiahordozóktól.

Bár az olyan pártok, mint az LMP, az MSZP, az Együtt vagy éppen a DK mára marginális politikai erővé omlottak össze, a veszély nem múlt el.

A Tisza Párt Shelltől leigazolt energetikai szakértője Kapitány István nemrég arról beszélt „felülvizsgálnék” a paksi bővítést, magyarul az első adandó alkalommal leállítanák.

Ezzel kockára tennék az ország jövőjét, és kiszolgáltatnák Brüsszelnek és a nyugati energiavállatoknak. a Kapitány által emlegetett „teljes felülvizsgálat” egyetlen célja a tudatos bizonytalanságkeltés.