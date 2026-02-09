Ft
02. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt paks ii magyarország németország Kapitány István

Atomenergia nélkül nincs jövő – Németország példája figyelmeztetés, de a Tisza Párt ebben is vakon követné a rossz példát

2026. február 09. 06:32

Németország zöld energiapolitikája katasztrofális gazdasági és ellátásbiztonsági válságot okozott, miközben a Tisza Párt Kapitány István vezetésével szintén a Paks II. teljes felülvizsgálatával fenyegeti az ország energiaszuverenitását. Ez a lépés ugyanazt a hibát ismételné meg, mint Németországban: az atomenergia nélkülözése drágább, importfüggő é

2026. február 09. 06:32
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A német atomenergia-kivezetés gyökerei a 2000-es évek elejére nyúlnak vissza, de a legnagyobb lendületet Angela Merkel 2011-es, fukushimai pánikreakciója adta. A zöld lobbi hatékonyan használta ki a kancellár döntését, amely ideológiai alapon, a valóságos energiamixet figyelmen kívül hagyva született. A 2023-as teljes leállítás már önmagában kockázatos lett volna, de az orosz-ukrán háború, az Északi Áramlat felrobbantása és az orosz gázról való lemondás drámai módon súlyosbította a helyzetet. Friedrich Merz német kancellár nemrég nyíltan elismerte: „Súlyos stratégiai hiba volt az atomenergia kivezetése. Legalább a maradék erőműveket a hálózaton kellett volna tartani három évvel ezelőtt, hogy megőrizzük az áramtermelési kapacitást.”

atomenergia
Atomenergia nélkül: fotósorozat a dél-németországi Gundremmingenben található, Gundremmingen atomerőmű két hűtőtornyának felrobbantásáról. Ez volt Németország egyik legnagyobb atomerőműve. Forrás: Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Brutális követezmények

  • Rekordmagas energiaárak és gazdasági terhek

Németország mára Európa legdrágább áramú országa. A háztartások 2024 végén átlagosan kb. 39-40 eurócent/kWh-t fizettek (Eurostat és BDEW adatok alapján), ami messze meghaladja az uniós átlagot. A PwC elemzése szerint, ha a 2010-es nukleáris flotta megmaradt volna, a 2024-es átlagos áramár 23 százalékkal alacsonyabb lehetett volna. Az „Energiewende” a világ legköltségesebb energiaátmenetévé vált, súlyos versenyképességi hátrányt okozva az iparnak.

  • CO₂-kibocsátás drasztikus növekedése – fosszilis üzemanyagoktól való fokozódó függőség

Ez a legnagyobb paradoxon: az atom energia kivezetés jelentősen növelte a szén-dioxid-kibocsátást. Tanulmányok szerint 2011-2023 között több száz millió tonna extra CO₂ került a légkörbe a szén- és gázüzemű erőművek újraindítása miatt. Az atom helyére nagyrészt lignit- és szénüzemű blokkok léptek.

  • Ellátásbiztonsági kockázatok és hálózati instabilitás

A megújulók ingadozása miatt rendszeres túltermelés (nappal) és kapacitáshiány (este, télen) jelentkezik. Ez óriási költségeket okoz, és folyamatos készenléti üzemeltetést igényel a szén- és gázerőművektől. A hálózat stabilitása romlott, szakértők szerint a következő években nagyobb eséllyel lehetnek áramkimaradások is. 

  • Deindustrializáció és energiaválság

A magas energiaárak miatt a vegyipar, az autóipar, az acél- és alumíniumszektor folyamatosan zárja be a németországi üzemeit. A csődöt jelentő vállalkozások száma csúcson van. Több tízezer magasan képzett munkahely szűnt meg vagy került veszélybe, miközben vállalatok egyre inkább Kelet-Európába (köztük Magyarországra) vagy az Egyesült Államokba, Kínába telepítik át termelésüket.

Összefoglalva: a németek hatalmas stratégiai hibát követtek el azzal, hogy lemondtak az atomenergiáról – gazdaságilag évi tízmilliárdos veszteséget okoz, környezetvédelmi szempontból kontraproduktív (több CO₂ és szennyezés), geopolitikailag pedig kiszolgáltatottá tette az országot. Merz most nyíltan bevallja a hibát, de a lerombolt infrastruktúrát már nem lehet egykönnyen visszahozni. Németország saját ideológiailag kiváltott energiaválságát leginkább tehetetlenséggel kezeli: Merz kommunikációja főleg az előző kormányok hibáztatására korlátozódik, anélkül, hogy saját CDU-s évei alatti felelősségéről beszélne.

Ausztria szervezett támadása a Paks II. ellen

Ausztria kormányzati, politikai és civil eszközökkel akadályozza a Paks II. bővítést – állapította meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2025 novemberi vizsgálata. Kulcsszereplő az osztrák állami támogatással működő Energiaklub, amelyet a hivatal „idegen érdekek mentén támadó nyomásgyakorló szervezetként” jellemez. Célja nem a magyar energiapolitika hiteltelenítése és a nukleáris bővítés megakadályozása. Ausztria támadása mögött gazdasági érdekek állnak: a Paks II. csökkentené az osztrák vízerőművek extraprofitját, és Magyarország exportőrré válhatna. Az osztrák parlament 2021-ben minden eszközzel való fellépést kért a projekt ellen; a környezetvédelmi bizottság elnöke, a Greenpeace egykori szóvivője. Az osztrák minisztérium évtizedek óta finanszíroz magyar atomellenes szervezeteket, köztük az Energiaklubot és a GLOBAL 2000-et.

Atomenergia nélkül nincs energiaszuverenitás

Magyarországon is léteznek olyan politikai erők, amelyek kiszolgáltatott helyzetbe sodornák az országot. Az elmúlt 15 év legfontosabb beruházását, a Paks II.-t a hazai ellenzék kizárólag támadta. Az ellenzék érvei már jólismertek szerintük „orosz függésbe” taszítja Magyarországot a projekt ez egyébként már csak azért sem igaz, mert a projektben a Roszatom mellett számos nyugati vállalat is részt vesz. Érdemes megjegyezni a német Siemens példáját, amelyet a berlini vezetés ideológiai okokból vett rá a projekt elhagyására, ezzel veszteséget okozva a vállalatnak, valamint akadályozva magát a beruházást is.

A Roszatom pedig a világ vezető atomcége, egyedülálló eredményekkel a kiégett üzemanyag újrahasznosításában és SMR-fejlesztésben. Az ellenzék másik érve a beruházás ellen a „környezetvédelem”, azonban Németország példája is mutatja, hogy a kiszámítható atomenergia nélkül egy ország függősége csupán csak nő a fosszilis energiahordozóktól.

Bár az olyan pártok, mint az LMP, az MSZP, az Együtt vagy éppen a DK mára marginális politikai erővé omlottak össze, a veszély nem múlt el. 

A Tisza Párt Shelltől leigazolt energetikai szakértője Kapitány István nemrég arról beszélt „felülvizsgálnék” a paksi bővítést, magyarul az első adandó alkalommal leállítanák.

Ezzel kockára tennék az ország jövőjét, és kiszolgáltatnák Brüsszelnek és a nyugati energiavállatoknak. a Kapitány által emlegetett „teljes felülvizsgálat” egyetlen célja a tudatos bizonytalanságkeltés.

A villamosenergia-igény folyamatosan nő az ipar, digitalizáció és elektrifikáció miatt. A napelemek kapacitása már meghaladja a 9100 MW-ot, de ingadozásuk miatt nem garantálják az ellátásbiztonságot. Ezért abszurd korlátozni a stabil Paksi atomerőt, miközben drága importra vagy fosszilis forrásokra támaszkodunk.

A magyar kormány ésszerű egyensúlyt akar teremteni az atomenergia, a megújulók, között, ennek a kulcsa pedig az energiatárolás. Cél a 3000 MW energiatárolás, ami lehetővé teszi, hogy az atomerőművek és a napenergia ne egymás ellen, hanem egymást kiegészítve működjenek.

Paks II. (2400 MW) elengedhetetlen, sőt „Paks III.” is szükségessé válhat a rekord magas energia importok (3100–3200 MW) fényében.

Miközben a kormány a magyar energiaszuverenitásért dolgozik, addig az EU ideológiai alapon ellenzi a beruházást, a Tisza Párt pedig – Kapitány István nyilatkozata alapján – gyakorlatilag leállítaná a projektet, ami bizonytalanságot keltene és nyugati függőségbe taszítaná az országot. Németország zöld politikája figyelmeztetés: az atomenergia nélkülözése gazdasági összeomlást okozna egy olyan országban, mint Magyarország. A tények makacsok: stabil, megfizethető és klímabarát atomenergia nincs fenntartható energiatermelés és energiaszuverenitás sem.

Nyitókép forrása: Ina FASSBENDER / AFP

***

 

