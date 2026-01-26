Óriási bajba kerülhet Magyarország, ha ebben a kérdésben átengedik az irányítást Brüsszelnek

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója beszédében aláhúzta: Európában energiaszuverenitás nincs, pedig igény lenne rá. Hernádi szerint beszélnek róla, de a cselekvés teljesen mást mutat, pedig Európa nem bővelkedik energiában, az összes energiatermeléséből a földgáznál öt, az olajból pedig három százalék volt a saját termelés, azaz több mint 90 százalékát mindkettőből importálja.

Az EU-ban volt egy ötlet ennek kezelésére, a dekarbonizáció.

Mint Hernádi Zsolt rámutatott, ez papíron nem is volt rossz, hiszen az energiaszuverenitást is növelhette volna, ha csökkentjük a fosszilis energiakibocsátást, ezzel pedig az importkitettséget is. Gyakorlatban viszont ebből nem lett igazán semmi: bár a fosszilis források mennyisége csökkent, de az import semmit sem változott. Az orosz függőséget például csak amerikai függőségre cserélte az Európai Unió.

Az európai földgázigénynek már több mint 30 százalékát adja az LNG, azaz a cseppfolyósított gáz behozatala. Nagyjából 100 milliárd köbméternyi orosz gáz esett ki, ennek 45 százalékát az LNG adja. Az EU folyamatosan növelte az LNG-terminálok mennyiségét és kapacitását. Ez egyébként lejjebb fogja majd vinni a gáz árát, ami komoly fejfájást okozhat a dekarbonizáció híveinek. Hernádi Zsolt rámutatott: közben van egy kínai függőség is, a napelemek és akkumulátorok területén, azaz a „zöld technológia” területén. Sokkal több ilyen terméket importálunk, mint exportálunk.

Kína szerinte sokkal ügyesebben törekszik az energiaszuverenitásra, mint az Európai Unió, folyamatosan fejlesztik a kapacitásaikat, készülve egy esetleges blokádra, vagy rendkívüli helyzetre. Folyamatosan csökkentik az importfüggőségüket, sosem volt céljuk a zöldítés, a dekarbonizáció, azt akarták elérni, hogy ne legyenek támadhatók, ezzel viszont közben zöldült is Kína. Az EU viszont úgy törekszik a zöldítésre, hogy átcserélték a függőséget, de közben sem gyártásra, sem alternatívára, sem kiváltásra nincs ötlet.