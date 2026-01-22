Impexből a Shellen át a Tiszáig: Kapitány István furcsa felbukkanása a finisben

A Shelltől azóta sem állnak távol a korrupciós és emberiesség elleni bűncselekmény gyanúját keltő ügyek. A legismertebb ilyen ügy Szingapúrban, a Shell Pulau Bukom finomítója körül robbant ki, melynél a hatóságok feltárták, hogy éveken át szervezett korrupciós rendszer működött. A Shellnek dolgozó, vagy vele szerződésben álló ellenőröket megvesztegették, hogy hamis adatokat rögzítsenek a hajókra töltött olaj mennyiségéről. Az így eltűnő üzemanyag értéke dollárszázmilliós nagyságrendű volt. Az ügy végén több alacsony beosztású közreműködőt hosszú börtönbüntetésre ítéltek, volt, aki évtizedes szabadságvesztést kapott korrupció, csalás és pénzmosás miatt.

Az Egyesült Államokban a Shell több alkalommal is korrupciógyanú miatt került a hatóságok látókörébe, elsősorban nigériai és más fejlődő országokban folytatott tevékenysége miatt. A vádak lényege rendszerint az volt, hogy közvetítőkön keresztül kenőpénzek jutottak vám- és egyéb hivatalnokokhoz. A végeredmény szinte tankönyvszerű: egyezségek, pénzbírságok, „belső kontrollok megerősítése” – és természetesen senki nem kerül börtönbe a vállalat felső szintjeiről. Az ilyen eljárásokban a Shell nem ismeri el a bűnösségét, de fizet. Sok pénzt. A történet pedig részükről ezzel lezártnak tekinthető.

OPL 245: az évszázad korrupciós ügye

A 2011-ben kirobbant OPL 245-ügy a modern olajipar egyik legsúlyosabb és legcinikusabb története. A Nigéria partjai előtt fekvő, rendkívüli értékű mélytengeri olajmező jogai körül több mint 1,1 milliárd dollár mozdult meg, miközben az ország lakossága ebből semmit nem látott az elmúlt 28 évben. Bár a hivatalos konstrukció szerint az összeget a nigériai állam kapta volna, a valóságban a pénz döntő része egy londoni letéti számláról továbbcsorgott egy magáncéghez, a Malabu Oil & Gashez, majd onnan offshore hálózatokon, közvetítőkön és politikai kapcsolatokon keresztül tűnt el. A Malabu mögött Dan Etete, Nigéria egykori olajminisztere állt, aki korábban saját magának juttatta az olajmező jogait, majd évekkel később kulcsszereplője lett annak az üzletnek is, amelyből százmilliók folytak vissza a környezetébe. Etetét Franciaországban korábban pénzmosásért el is ítélték, ennek ellenére a tranzakció mégis végigment.