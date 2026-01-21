Magyar Péter új piacpárti politikusa máris üzent az olajiparnak, a Mol labdába sem rúghatna

A Barátság-kőolajvezeték mellett Magyarország az Adria-vezetéken keresztül tud kőolajat szállítani a Mol százhalombattai finomítójába. Az orosz import tilalmával ugyanakkor csak az Adria maradna a lehetséges beszerzési forrás, vagyis az eredmény valójában nem diverzifikált nyersolaj-importot jelentene, hanem mélyítené hazánk kiszolgáltatottságát. Nem csak

a szállítási lehetőségek szűkülése,

a Mol költséges kényszer-fejlesztése

és az Adria szűkös kapacitása okozna beszerzési nehézségeket.

A megugró költségeket elsősorban az okozná, hogy a Horvátország felől érkező kőolaj-vezetékes szállítás díját, vagyis a tranzitdíjat a vezetéket fenntartó horvát állami vállalat határozná meg abban a tudatban, hogy Magyarország kénytelen lenne azt kifizetni, alternatíva híján. Várhatóan a díj mellett a szállítás feltételeit is ehhez a monopol helyzethez igazítaná a horvát fél. Nem véletlen, hogy a kormány szuverenitási kérdésként tekint a kőolajimportra, mivel a Mol-INA-ügy jelentősen rányomta a bélyegét Budapest és Zágráb kapcsolatára. Ráadásul az elmúlt években többször is előfordult, hogy az Adrián érkező szállítás akadozott, mert a horvát fél nem tartotta magát a szerződésekhez.

A Kapitány István által kiemelt diverzifikálás tehát aligha a vezetékes kőolajszállításra vonatkozna, sokkal inkább az olajtermékek egyéb, részben feldolgozott alapanyagok és finomított olajszármazékok behozatalának növelésére.