magyar péter kohán mátyás kapitány

Roppant kínos: bebandukolt az ATV-be Magyar Péter új gazdasági tótumfaktuma, és szinte semmit sem sikerült eltalálnia

2026. január 20. 08:24

Kapitány István téves információkra hivatkozva próbálta volna szégyenpadra ültetni Magyarországot, és olyan programokat javasolt, amelyeket a kormány már megvalósított.

2026. január 20. 08:24
null

Kapitány István nemrég az ATV stúdiójában fogalmazott meg kritikákat a magyar kormánnyal szemben. Magyar Péter újdonsült gazdasági főtanácsadója azonban, mint kiderült, nem igazán nézett utána azoknak a témáknak, melyekről „szakértői” véleményét kifejtette.

Erre Kohán Mátyás kollégánk mutatott rá Facebook-bejegyzésében. 

Kapitány István például azzal ostorozta a magyar kormányt, hogy a fogyasztás Magyarországon a legalacsonyabb az EU-ban. Kohán Mátyás azonban rámutatott, hogy ez tényszerűen nem igaz, 

„a legfrissebb adatok szerint Lettországban (Baltikum! Eurózóna! Kérlelhetetlen oroszellenesség! Jogállam! Satöbbi) a legalacsonyabb. 

Ettől még persze ez a mutató csak manipulációra alkalmas, 

mert a magas ingatlantulajdonosi arányú, ezért magas lakossági megtakarítási rátájú, illetve alacsony rezsijű országokat szegényebbeknek mutatja a magas rezsijű albérlő országoknál (ezért van benne Románia Csehország és Észtország előtt, ami nonszensz), de a tény tény: Kapitány úr adatai pontatlanok.”

Kapitány más dolgoknak sem járhatott túl mélyen utána, vagy szándékosan hallgatta el az általa is ismert információkat.

Kapitány úr integráltan szemlélné a bel- és külgazdaságot az energetikával. Kiváló ötlet, nem véletlenül alkalmazza már a kormány, a külügynél van a külgazdaság és az energetika diplomáciát igénylő része (nemzetközi gáz- és olajbeszerzés, Paks). Továbbá. 

Kapitány úr szerint alacsony a magyar vállalatok kifektetési aránya. Kiváló meglátás, nem véletlenül indított a kormány kifektetést támogató programot” – fejtette ki Kohán Mátyás.

A Mandiner rovatvezető-helyettese kiemelte még továbbá, hogy „Kapitány úr szerint az EU-s pénzek hazahozatala nem korrupciós/jogállami, hanem politikai kérdés. Ebben is igaza van, de ezzel Magyar Péter néppárti főnökeinek hazugságait zúzza porrá”, illetve „Kapitány úrnak semmi gondja nincs az EU orosz gázról és olajról való leválási terveivel.” 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

