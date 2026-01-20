Roppant kínos: bebandukolt az ATV-be Magyar Péter új gazdasági tótumfaktuma, és szinte semmit sem sikerült eltalálnia

Ettől még persze ez a mutató csak manipulációra alkalmas,

mert a magas ingatlantulajdonosi arányú, ezért magas lakossági megtakarítási rátájú, illetve alacsony rezsijű országokat szegényebbeknek mutatja a magas rezsijű albérlő országoknál (ezért van benne Románia Csehország és Észtország előtt, ami nonszensz), de a tény tény: Kapitány úr adatai pontatlanok.”

Kapitány más dolgoknak sem járhatott túl mélyen utána, vagy szándékosan hallgatta el az általa is ismert információkat.

Kapitány úr integráltan szemlélné a bel- és külgazdaságot az energetikával. Kiváló ötlet, nem véletlenül alkalmazza már a kormány, a külügynél van a külgazdaság és az energetika diplomáciát igénylő része (nemzetközi gáz- és olajbeszerzés, Paks). Továbbá.

Kapitány úr szerint alacsony a magyar vállalatok kifektetési aránya. Kiváló meglátás, nem véletlenül indított a kormány kifektetést támogató programot” – fejtette ki Kohán Mátyás.