Botrány a Tisza pécsi fórumán: lökdösték és inzultálták az újságírókat, akik csak kérdezni szerettek volna (VIDEÓ)

Ezúttal Kapitány István kotyogta el a Tisza valódi céljait: afrikai és ázsiai bevándorlókkal tennék „sokszínűbbé” Magyarországot (VIDEÓ)
A Tisza gazdasági szakértője kiemelten fontos témának tartja az úgynevezett sokszínűséget.
Kapitány István pedig jól láthatóan nem kifogásolta a helyzetet.
Feszült hangulat és sajtóval szembeni konfliktusok árnyékolták be a Tisza Párt pécsi rendezvényét, ahol a párt vendégeként Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke tartott fórumot – számolt ba a Bama megyei hírportál.
A találkozót Pécsen, a Szeptember 6. téren tartották, egy helyi tiszás jelölt kitelepüléséhez kapcsolódva. A helyszínen nagyjából negyvenen gyűltek össze, a jelenlévők többsége a párthoz köthető aktivista, sajtómunkatárs vagy testőrként fellépő, biztonsági feladatokat ellátó személy volt. Külső érdeklődőből kevesebbet lehetett látni.
Kapitány jelentős késéssel érkezett, a szervezők pedig igyekeztek számára közterületi parkolóhelyet biztosítani. A rendezvényen feltűnt a korábban az MSZP-hez kötődő, ma már tiszás színekben induló Ruzsa család egyik tagja is, aki a párt pécsi jelöltje.
Bár a fórum kampányeseményként volt meghirdetve, több sajtómunkatárs arról számolt be, hogy a rendezvényen jelen lévő, testőrként viselkedő férfiak akadályozták a munkájukat. Egy televíziós stáb kamerája elé például vizes palackot és mobiltelefont tartottak, miközben
a jelenlévő tiszás jelölt láthatóan nem kifogásolta a helyzetet.
Nemcsak országos médium, hanem egy helyi – magát függetlenként meghatározó – szerkesztőség munkatársa is hasonló bánásmódban részesült: amikor közterületen próbált felvételeket készíteni, arrébb tolták.
A Bama tudósítójának telefonját is elmozdították egy felvétel közben, amikor épp más sajtóst ért inzultust rögzített.
A helyszínen szóváltások is kialakultak, a sajtó munkatársai szerint több alkalommal is azt próbálták a szervezők elhitetni, hogy az újságírók értek hozzájuk, miközben a konfliktus a beszámolók alapján épp fordítva történt.
Kapitány István rövid ideig válaszolt egy kezdő videós kérdésére, amelyre a Tisza Párttól megszokott, kormánykritikus hangvételű üzeneteket ismételte meg.
Más kérdésekre azonban már nem reagált.
Egy újságíró a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos álláspontját szerette volna megtudni a volt energetikai vezetőtől, ám erre nem érkezett érdemi válasz. Előbb arra hivatkozott, hogy állampolgárokkal beszélget, később pedig már nem reagált a kérdésre.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala