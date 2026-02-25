Botrány a Tisza pécsi fórumán: lökdösték és inzultálták az újságírókat, akik csak kérdezni szerettek volna (VIDEÓ)

Feszült hangulat és sajtóval szembeni konfliktusok árnyékolták be a Tisza Párt pécsi rendezvényét, ahol a párt vendégeként Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke tartott fórumot – számolt ba a Bama megyei hírportál.

Szűk kör, késéssel érkező vendég

A találkozót Pécsen, a Szeptember 6. téren tartották, egy helyi tiszás jelölt kitelepüléséhez kapcsolódva. A helyszínen nagyjából negyvenen gyűltek össze, a jelenlévők többsége a párthoz köthető aktivista, sajtómunkatárs vagy testőrként fellépő, biztonsági feladatokat ellátó személy volt. Külső érdeklődőből kevesebbet lehetett látni.