Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza shell tisza párt pécs kapitány

Botrány a Tisza pécsi fórumán: lökdösték és inzultálták az újságírókat, akik csak kérdezni szerettek volna (VIDEÓ)

2026. február 25. 19:14

Kapitány István pedig jól láthatóan nem kifogásolta a helyzetet.

2026. február 25. 19:14
null

Feszült hangulat és sajtóval szembeni konfliktusok árnyékolták be a Tisza Párt pécsi rendezvényét, ahol a párt vendégeként Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke tartott fórumot – számolt ba a Bama megyei hírportál.

Szűk kör, késéssel érkező vendég

A találkozót Pécsen, a Szeptember 6. téren tartották, egy helyi tiszás jelölt kitelepüléséhez kapcsolódva. A helyszínen nagyjából negyvenen gyűltek össze, a jelenlévők többsége a párthoz köthető aktivista, sajtómunkatárs vagy testőrként fellépő, biztonsági feladatokat ellátó személy volt. Külső érdeklődőből kevesebbet lehetett látni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kapitány jelentős késéssel érkezett, a szervezők pedig igyekeztek számára közterületi parkolóhelyet biztosítani. A rendezvényen feltűnt a korábban az MSZP-hez kötődő, ma már tiszás színekben induló Ruzsa család egyik tagja is, aki a párt pécsi jelöltje.

Ezt is ajánljuk a témában

Kamerák elé tartott palackok, arrébb tolt újságírók

Bár a fórum kampányeseményként volt meghirdetve, több sajtómunkatárs arról számolt be, hogy a rendezvényen jelen lévő, testőrként viselkedő férfiak akadályozták a munkájukat. Egy televíziós stáb kamerája elé például vizes palackot és mobiltelefont tartottak, miközben 

a jelenlévő tiszás jelölt láthatóan nem kifogásolta a helyzetet.

Nemcsak országos médium, hanem egy helyi – magát függetlenként meghatározó – szerkesztőség munkatársa is hasonló bánásmódban részesült: amikor közterületen próbált felvételeket készíteni, arrébb tolták. 

A Bama tudósítójának telefonját is elmozdították egy felvétel közben, amikor épp más sajtóst ért inzultust rögzített.

A helyszínen szóváltások is kialakultak, a sajtó munkatársai szerint több alkalommal is azt próbálták a szervezők elhitetni, hogy az újságírók értek hozzájuk, miközben a konfliktus a beszámolók alapján épp fordítva történt.

 

Kérdések nélkül maradt válaszok

Kapitány István rövid ideig válaszolt egy kezdő videós kérdésére, amelyre a Tisza Párttól megszokott, kormánykritikus hangvételű üzeneteket ismételte meg. 

Más kérdésekre azonban már nem reagált.

Egy újságíró a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos álláspontját szerette volna megtudni a volt energetikai vezetőtől, ám erre nem érkezett érdemi válasz. Előbb arra hivatkozott, hogy állampolgárokkal beszélget, később pedig már nem reagált a kérdésre.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 25. 20:40
Szar patkányok ezek, lent is fent is. Tavasszal takarítás lesz.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 25. 20:33
A Kapitány tolja a multikban szokásos mantrát.......kérdésre nem válaszol. Az utaztatott tiszás prolik adták a '"tömeget"....mind a 40 embert!
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. február 25. 20:31
Oszkár tudja, de nem mondja....(Álarcosbál Szaros -Kapitány módra)
Válasz erre
1
0
balbako_
2026. február 25. 20:28
Hú gyerekek ez már 40 szavazat országos szinten a Szarosra. (Ebből hány volt pécsi? 5 fő-10? mert az meg a pécsi Tisza jelölté) Ha most nem szarik be a Fidesz akkor soha!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!