Kapitány István másfél éve még sejtelmesen beszélt a politikához fűződő viszonyáról

Ez ütött: Schiffer András egyetlen mondattal reagált Magyar Péter bejelentésére
Az ügyvéd már napokkal a bejelentés előtt felhívta a figyelmet Kapitány hátterére.
2024 tavaszán már visszavonulását tervezte a Tisza új politikusa.
Nemrég mutatta be Magyar Péter a Tisza új igazolását, Kapitány Istvánt, aki korábban a Shell alelnöke volt. Schiffer András szerint: „Amikor Magyar Péter mellett feltűnik előbb Kármán András, utána megszellőztetik, kiszivárogtatják Orbán Anitát, majd következő nap felbukkan egy közös szelfi Kapitány István volt impexes Shell-vezérrel, akkor arról lehet képünk, hogy amit ő össze fog rakni, azt szakértőinek fogják nevezni, de az ég irgalmazzon minket egy szakértői kormányzástól.”
2024 tavaszán Kapitány István az ATV Húzós című műsorában beszélgetett Rónai Egonnal, abban az időben már a Shell-karrierje végén járt, és épp a visszavonulását tervezte. A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője arra a kérdésre, miszerint el tudja-e képzelni magát a politikában, a Shell akkori globális alelnöke óvatosan fogalmazott:
Bármi lehetséges, én azt gondolom. Nyilvánvalóan engem érdekel úgy általában a politika.”
Semmi újat, okosat vagy tartalmit nem mondott. Klasszikus ellenzéki bullshit van.
