01. 21.
szerda
tisza schiffer andrás kapitány istván

Kapitány István másfél éve még sejtelmesen beszélt a politikához fűződő viszonyáról

2026. január 21. 11:30

2024 tavaszán már visszavonulását tervezte a Tisza új politikusa.

2026. január 21. 11:30
Nemrég mutatta be Magyar Péter a Tisza új igazolását, Kapitány Istvánt, aki korábban a Shell alelnöke volt. Schiffer András szerint: „Amikor Magyar Péter mellett feltűnik előbb Kármán András, utána megszellőztetik, kiszivárogtatják Orbán Anitát, majd következő nap felbukkan egy közös szelfi Kapitány István volt impexes Shell-vezérrel, akkor arról lehet képünk, hogy amit ő össze fog rakni, azt szakértőinek fogják nevezni, de az ég irgalmazzon minket egy szakértői kormányzástól.”

2024 tavaszán Kapitány István az ATV Húzós című műsorában beszélgetett Rónai Egonnal, abban az időben már a Shell-karrierje végén járt, és épp a visszavonulását tervezte. A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője arra a kérdésre, miszerint el tudja-e képzelni magát a politikában, a Shell akkori globális alelnöke óvatosan fogalmazott:  

Bármi lehetséges, én azt gondolom. Nyilvánvalóan engem érdekel úgy általában a politika.” 

Nyitókép: Képernyőmentés

virag-os
2026. január 21. 17:01
Egy Shell alelnök, 20 éves múlttal, aki meglepetésszerűen már 2024-ben a visszavonulását tervezte, amikor színre lépet az MP is, nem kapott menőbb állást mint a politikusi, akkor az biztos, hogy át lett irányítva a politikai pályára. Pont mint Merz a németeknél. Véletlenek nincsenek !
Válasz erre
0
0
google-2
2026. január 21. 16:21
Minket úgy általában nem érdekelnek ezek az impexes taták, akik most bevásárolnák magukat a politikába is, hogy a mérgezett almával, fésűvel és övvel házaljanak.
Válasz erre
0
0
andover
2026. január 21. 16:05
Kapitány István egy magyar kormányban olyan alak lenne, mintha USA-ban beültetnék a konkurens kínai Huawei tech-óriás egyik volt alelnökét a kabinetbe! Ilyet is csak a második tinédzserkorát élő Magyar Péter találhatott ki. Magyarország gazdasági súlyát a térségben jelentős részben a MOL adja. Erre ez a muciológus beültetne a kormányba egy konkurens külföldi ellenfél korábbi vezetőjét. Nóóóórmális?!
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 21. 15:09
Nem KapitányPistának van célja megával, hanem a rothadó globaliste elitnek. Pont....
Válasz erre
1
0
