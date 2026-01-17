Ft
schiffer andrás shell magyar péter Kapitány István

Ez ütött: Schiffer András egyetlen mondattal reagált Magyar Péter bejelentésére

2026. január 17. 12:36

Az ügyvéd már napokkal a bejelentés előtt felhívta a figyelmet Kapitány hátterére.

2026. január 17. 12:36
null

„A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!” – írta Schiffer András Facebook-oldalán arra reagálva, hogy Magyar Péter bejelentette, Kapitány Istvánt, a Shell korábbi alelnökét nevezte ki a Tisza kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjéül.

Schiffer pár nappal ezelőtt a Mandiner Maxima című műsorában Szalai Zoltánnak adott interjút, amelyben Kapitány Istvánt Magyar Péter egyik „csinovnyikja”, akiken keresztül a Tisza-vezér  BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.

Schiffer Andrást ezt a feltételezését arra alapozta, hogy Kapitány 2024-ig dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalat tíz legnagyobb részvényesből pedig öt a BlackRock és a Vanguard hálózatának tagja. Innen jön tehát a Schiffer által felfedezett kapcsolódási pont.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

