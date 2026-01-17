Ez ütött: Schiffer András egyetlen mondattal reagált Magyar Péter bejelentésére

„A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!” – írta Schiffer András Facebook-oldalán arra reagálva, hogy Magyar Péter bejelentette, Kapitány Istvánt, a Shell korábbi alelnökét nevezte ki a Tisza kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjéül.

Schiffer pár nappal ezelőtt a Mandiner Maxima című műsorában Szalai Zoltánnak adott interjút, amelyben Kapitány Istvánt Magyar Péter egyik „csinovnyikja”, akiken keresztül a Tisza-vezér BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.