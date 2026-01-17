Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere

Ki az a Bajnai, akit csodálnak?

Mutatjuk, 2009-ben milyen intézkedésekkel sújtotta Bajnai Gordon és baloldali kormánya az országot. A teljesség igénye nélkül:

ÁFA-emelés – a normál ÁFA-t 20-ról 25 százalékra emelték.

Bevezették az ingatlanadót és a vagyonadót.

Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki.

62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.

2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót.

A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették.

Befagyasztották a közalkalmazotti béreket.

Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást.

10 százalékkal csökkentették a táppénzt.

A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették.

A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették.

Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol).

Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt.

Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.

Pár nappal ezelőtt Schiffer András a Mandiner Maxima című műsorában Szalai Zoltán vendégeként arról beszélt, Kapitány István lehet az egyik „csinovnyik”, akin keresztül Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.

Schiffer Andrást ezt arra alapozva mondta – amikor még nem lehetett tudni, hogy Magyar Péter kormányzati szerepet is szánna az üzletembernek –, hogy Kapitány 2024-ig dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalat tulajdonosi struktúráját megvizsgálva pedig kiderül, hogy a tíz legnagyobb részvényesből öt a BlackRock és a Vanguard hálózatának tagja. Innen jön tehát a Schiffer által felfedezett kapcsolódási pont.