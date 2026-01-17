Ft
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
schiffer andrás bajnai gordon magyar péter kóka jános

Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere

2026. január 17. 11:51

Kapitány István ódákat zengett a megszorításbajnok Bajnai Gordonról.

2026. január 17. 11:51
null

Magyar Péter szombaton jelentette be gazdaságfejlesztési és energetikai szakemberét, Kapitány Istvánt.

Kapitány lelkes támogatója Bajnai Gordonnak, akiről úgy vélekedik: „nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak.”

Tavaly február 5-én Kapitány István Kóka Jánossal fotózkodott, amelyet Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági és közlekedési minisztere osztott meg a Facebook-oldalán, a kísérőszövegben pedig az üzletember és Bajnai Gordon összefogásáért „fohászkodott”.

Ki az a Bajnai, akit csodálnak?

Mutatjuk, 2009-ben milyen intézkedésekkel sújtotta Bajnai Gordon és baloldali kormánya az országot. A teljesség igénye nélkül:

  • ÁFA-emelés – a normál ÁFA-t 20-ról 25 százalékra emelték.
  • Bevezették az ingatlanadót és a vagyonadót.
  • Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki.
  • 62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.
  • 2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót.
  • A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették.
  • Befagyasztották a közalkalmazotti béreket.
  • Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást.
  • 10 százalékkal csökkentették a táppénzt.
  • A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették.
  • A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették.
  • Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol).
  • Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt.
  • Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.

Pár nappal ezelőtt Schiffer András a Mandiner Maxima című műsorában Szalai Zoltán vendégeként arról beszélt, Kapitány István lehet az egyik „csinovnyik”, akin keresztül Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.

Schiffer Andrást ezt arra alapozva mondta – amikor még nem lehetett tudni, hogy Magyar Péter kormányzati szerepet is szánna az üzletembernek –, hogy Kapitány 2024-ig dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalat tulajdonosi struktúráját megvizsgálva pedig kiderül, hogy a tíz legnagyobb részvényesből öt a BlackRock és a Vanguard hálózatának tagja. Innen jön tehát a Schiffer által felfedezett kapcsolódási pont.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

