Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere

Ki az a Bajnai, akit csodálnak?
Mutatjuk, 2009-ben milyen intézkedésekkel sújtotta Bajnai Gordon és baloldali kormánya az országot. A teljesség igénye nélkül:
- ÁFA-emelés – a normál ÁFA-t 20-ról 25 százalékra emelték.
- Bevezették az ingatlanadót és a vagyonadót.
- Megszüntették a 13. havi nyugdíjat, sőt már a 2009-es második félévi részletet sem fizették ki.
- 62-ről fokozatosan 65 évre emelték a nyugdíjkorhatárt.
- 2010-re tolták a 2009-es nyugdíjkorrekciót.
- A korai nyugdíjba menetelt pedig büntették azzal, hogy az előrehozott nyugdíj összegét a korábbinál nagyobb mértékben csökkentették.
- Befagyasztották a közalkalmazotti béreket.
- Eltörölték a 13. havi közszféra-juttatást.
- 10 százalékkal csökkentették a táppénzt.
- A családi pótlék korhatárát 23-ról 20 évre csökkentették.
- A gyes és a gyed időtartamát 3-ról 2 évre csökkentették.
- Megszüntették a lakástámogatási rendszert (szocpol).
- Megszüntették a gázár- és távhő kompenzációt.
- Semmit sem tettek a devizahitelesek megsegítése érdekében, miközben a svájci frank árfolyama rekordmagasságba emelkedett.
Pár nappal ezelőtt Schiffer András a Mandiner Maxima című műsorában Szalai Zoltán vendégeként arról beszélt, Kapitány István lehet az egyik „csinovnyik”, akin keresztül Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.
Schiffer Andrást ezt arra alapozva mondta – amikor még nem lehetett tudni, hogy Magyar Péter kormányzati szerepet is szánna az üzletembernek –, hogy Kapitány 2024-ig dolgozott a Shellnél, ahol globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalat tulajdonosi struktúráját megvizsgálva pedig kiderül, hogy a tíz legnagyobb részvényesből öt a BlackRock és a Vanguard hálózatának tagja. Innen jön tehát a Schiffer által felfedezett kapcsolódási pont.