Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez
A baloldali sajtó szakértőként ünnepli, az Ellenpont viszont múltbéli és jelenlegi kapcsolataira hívja fel a figyelmet Magyar Péter új tanácsadója kapcsán.
Brüsszel nem háborúpárti? Von der Leyen: „Európa harcban áll!”
„Bajnai Gordon új embere… Jaj, eltévesztettem.
Magyar Péter új embere szerint Brüsszel nem háborúpárti.
Ezt mondja Orbán Anita.
Rögtön az első interjújában.
A saját szájával.
Szép bemutatkozás, na.
Brüsszel nem háborúpárti?
Von der Leyen: »Európa harcban áll!«
Ursula és Weber 90 milliárdos hadikölcsönt adnak Ukrajnának.
Miközben az EU újabb milliárdokat készül Ukrajnába küldeni, a német sajtó botrányt emleget az Európai Bizottság elnöke körül.
És le akarják győzni Oroszországot.
A 90 milliárdot csak így kaphatják vissza.
Mindenki tudja, hogy a pénz után katonákat is küldeni fognak. Oroszország csak európai katonákkal győzhető le. Vagy úgy sem, hiszen a világ legerősebb atomhatalma.
Az európai-orosz katonai konfliktus egyet jelentene a III. világháborúval.
Ennek az előszobájába vezényelte von der Leyen és Weber Európát, és folyamatosan lökik az egész kontinenst a szakadék felé.
Pusztán azért, hogy a saját politikai bukásuk időpontját későbbre tolják.
Von der Leyen valójában nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot.
Trump érkezése előtt a béke szót Brüsszelben senki nem ejtette ki a száján. Éveken keresztül. És Brüsszel Trump hivatalba lépése óta is csak akadályt jelent a békével kapcsolatban.
Brüsszel ukránpárti és háborúpárti.
A Tisza meg brüsszeli parancsokat hajt végre.
Ukrán pólóban. Ugye emlékszünk?
Beleillik a képbe Orbán Anita, Bajnai Gordon és Alex Soros barátja, részletek kommentben.
És ő akar lenni Magyarország következő külügyminisztere. Akkor a szuverén magyar útnak kampó. A békénknek kampó. És a rezsicsökkentésnek is, hiszen Orbán Anita Kapitány Istvánhoz hasonlóan leválasztaná Magyarországot az orosz gázról és olajról.
Brüsszeli vagy magyar út?
Erről kell döntenünk április 12-én.
Csak a Fidesz a biztos választás!”
