01. 25.
vasárnap
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
bajnai gordon magyar péter von der leyen brüsszel háborúpárti

Magyar Péter új embere szerint Brüsszel nem háborúpárti

2026. január 25. 18:28

Brüsszel nem háborúpárti? Von der Leyen: „Európa harcban áll!”

2026. január 25. 18:28
null
Menczer Tamás
Menczer Tamás
Facebook

„Bajnai Gordon új embere… Jaj, eltévesztettem.

Magyar Péter új embere szerint Brüsszel nem háborúpárti.

Ezt mondja Orbán Anita.

Rögtön az első interjújában.

A saját szájával.

Szép bemutatkozás, na.

Brüsszel nem háborúpárti?

Von der Leyen: »Európa harcban áll!« 

Ursula és Weber 90 milliárdos hadikölcsönt adnak Ukrajnának. 

És le akarják győzni Oroszországot.

A 90 milliárdot csak így kaphatják vissza.

Mindenki tudja, hogy a pénz után katonákat is küldeni fognak. Oroszország csak európai katonákkal győzhető le. Vagy úgy sem, hiszen a világ legerősebb atomhatalma.

Az európai-orosz katonai konfliktus egyet jelentene a III. világháborúval.

Ennek az előszobájába vezényelte von der Leyen és Weber Európát, és folyamatosan lökik az egész kontinenst a szakadék felé.

Pusztán azért, hogy a saját politikai bukásuk időpontját későbbre tolják.

Von der Leyen valójában nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot.

Trump érkezése előtt a béke szót Brüsszelben senki nem ejtette ki a száján. Éveken keresztül. És Brüsszel Trump hivatalba lépése óta is csak akadályt jelent a békével kapcsolatban.

Brüsszel ukránpárti és háborúpárti.

A Tisza meg brüsszeli parancsokat hajt végre.

Ukrán pólóban. Ugye emlékszünk?

Beleillik a képbe Orbán Anita, Bajnai Gordon és Alex Soros barátja, részletek kommentben.

És ő akar lenni Magyarország következő külügyminisztere. Akkor a szuverén magyar útnak kampó. A békénknek kampó. És a rezsicsökkentésnek is, hiszen Orbán Anita Kapitány Istvánhoz hasonlóan leválasztaná Magyarországot az orosz gázról és olajról.

Brüsszeli vagy magyar út?

Erről kell döntenünk április 12-én.

Csak a Fidesz a biztos választás!”

Nyitókép: Facebook

elcapo-2
2026. január 25. 20:29
Egy Soros kitartott a HP. Böfögi a libsi mantrát.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. január 25. 19:46
11 hét = 77 nap .
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. január 25. 19:09
"Mi három éve szorgalmazzuk, hogy legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások. Minket három éven át gyaláztak ezen álláspontunk miatt. Most, három év után végre tűzszünetről és béketárgyalásokról van szó. Talán nem gyalázkodni kellett volna, s akkor sok százezerrel kevesebben haltak volna meg, sok millióval kevesebben kényszerültek volna menekülésre és sok százmilliárd euróval kevesebb kár keletkezett volna." Szijjártó Péter
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. január 25. 19:06
Orbán Anita úgy hazudik mint a vízfolyás! Nem szakember ez, hanem politikai propagandista! Mi Európa részei voltunk és vagyunk. Közös európai értékekről és érdekekről beszélnek. A közös európai érdekek és értékek között a magyar érdekek és értékek is ott vannak. Mi, magyarok az európai kultúra integráns részei és alakítói voltunk és vagyunk. A sajátos magyar kultúránk az európai kultúra részhalmaza. Az európai kultúra keresztény kultúra! Magyarország és a magyarok Európa és az európai kultúra részei voltak és maradtak. Aki, úgy érzi, hogy messze van még Európa az, próbálja meg elsajátítani az európai kultúra értékeit. Akkor, talán nem fogja magától oly távolinak érezni Európát és a magyarokat. A nemzeti kultúrák jelentik Európa kulturális sokszínűségét. Orbán Anita egy műveletlen és tudatlan trampli.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!