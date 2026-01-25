Az európai-orosz katonai konfliktus egyet jelentene a III. világháborúval.

Ennek az előszobájába vezényelte von der Leyen és Weber Európát, és folyamatosan lökik az egész kontinenst a szakadék felé.

Pusztán azért, hogy a saját politikai bukásuk időpontját későbbre tolják.

Von der Leyen valójában nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot.

Trump érkezése előtt a béke szót Brüsszelben senki nem ejtette ki a száján. Éveken keresztül. És Brüsszel Trump hivatalba lépése óta is csak akadályt jelent a békével kapcsolatban.