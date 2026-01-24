Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez

A baloldali médiában nagy lelkesedéssel számoltak be arról, hogy új tanácsadóval erősödik Magyar Péter és a Tisza Párt, azonban az Ellenpont cikke szerint

Orbán Anita múltja és jelenlegi kapcsolatrendszere korántsem problémamentes.

A lap azt írja, Orbán Anita politikai és üzleti pályája a szocialista időszakhoz kötődő ügyekből indult, majd a globalista hálózatban teljesedett ki. Nemrég a Tisza új tanácsadójaként mutatták be.