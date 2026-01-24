Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez

Magyar Péter legújabb tanácsadójának erős szocialista múltja van.
Gyurcsány Ferenc bukása után ugyan megpróbált közeledni a Fideszhez, ám már a 2010-es választás előtt távoznia kellett. A lap felidézi, hogy Orbán Anita bejelentkezett a Fidesz újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós ügyben, visszalépett. A távozást hivatalosan egészségügyi okokkal indokolták, ugyanakkor a sajtó egyértelműen a korrupciós botrányhoz kötötte.
Az ügy alapja az volt, hogy a CEMI tanácsadó cég, ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt, 2007-ben tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak, sajtóhírek szerint rendkívül magas óradíjakkal. Az eset a Hagyó Miklós nevével fémjelzett korrupciós botrány része volt, és az Ellenpont szerint jól mutatja Orbán Anita kapcsolatait a 2010 előtti baloldali kormányzati körökkel, valamint a Demszky Gábor és Hagyó Miklós által irányított fővárosi vezetéssel.
A cikk kitér arra is, hogy Orbán Anita évek óta szerepet vállal a Globsec vezetésében, amely a 2022-es választási kampány idején kutatásokkal segítette az ellenzéket.
A testületben helyet foglal Bajnai Gordon is, akinek DatAdat-hálózata központi szerepet játszott a „guruló dollárok” ügyében.