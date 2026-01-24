Ft
01. 24.
szombat
facebook instagram twitter linkedin youtube
bajnai gordon ellenpont magyar péter orbán anita

Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez

2026. január 24. 14:30

A baloldali sajtó szakértőként ünnepli, az Ellenpont viszont múltbéli és jelenlegi kapcsolataira hívja fel a figyelmet Magyar Péter új tanácsadója kapcsán.

2026. január 24. 14:30
null

A baloldali médiában nagy lelkesedéssel számoltak be arról, hogy új tanácsadóval erősödik Magyar Péter és a Tisza Párt, azonban az Ellenpont cikke szerint 

Orbán Anita múltja és jelenlegi kapcsolatrendszere korántsem problémamentes. 

A lap azt írja, Orbán Anita politikai és üzleti pályája a szocialista időszakhoz kötődő ügyekből indult, majd a globalista hálózatban teljesedett ki. Nemrég a Tisza új tanácsadójaként mutatták be.

Az Ellenpont szerint a bemutatásokból kimaradt, hogy 

Orbán Anita évek óta igazgatósági tagja az egyik legismertebb globalista biztonságpolitikai szervezetnek, a Globsecnek, ahol Bajnai Gordon társaságában dolgozik. 

Emellett tagja a Soros család által alapított European Council on Foreign Relationsnek is, ahol olyan személyekkel került egy testületbe, mint Soros György, Alex Soros vagy Korányi Dávid.

 A baloldali sajtó ezzel szemben elsősorban azt hangsúlyozta, hogy Orbán Anita öt éve szerepel a Forbes legbefolyásosabb magyar üzleti szereplőinek listáján, valamint hogy 2021 és 2023 között a Vodafone magyarországi vezérigazgató-helyettese volt.

A cikk szerint feltűnő, hogy egyes baloldali orgánumok megpróbálták Orbán Anitát a jobboldalhoz kötni, azt állítva, hogy korábban kapcsolata volt a Fidesszel és a korábbi Orbán-kormányokkal. 

Az Ellenpont ezzel szemben azt írja, hogy 

Magyar Péter legújabb tanácsadójának erős szocialista múltja van.

 Gyurcsány Ferenc bukása után ugyan megpróbált közeledni a Fideszhez, ám már a 2010-es választás előtt távoznia kellett. A lap felidézi, hogy Orbán Anita bejelentkezett a Fidesz újbudai jelöltjének, de miután kiderült, hogy férje érintett egy MSZP-s korrupciós ügyben, visszalépett. A távozást hivatalosan egészségügyi okokkal indokolták, ugyanakkor a sajtó egyértelműen a korrupciós botrányhoz kötötte.

Az ügy alapja az volt, hogy a CEMI tanácsadó cég, ahol Orbán Krisztián ügyvezető volt, 2007-ben tíz hónap alatt 287 millió forintot számlázott az akkor Antal Attila vezette BKV-nak, sajtóhírek szerint rendkívül magas óradíjakkal. Az eset a Hagyó Miklós nevével fémjelzett korrupciós botrány része volt, és az Ellenpont szerint jól mutatja Orbán Anita kapcsolatait a 2010 előtti baloldali kormányzati körökkel, valamint a Demszky Gábor és Hagyó Miklós által irányított fővárosi vezetéssel.

A cikk kitér arra is, hogy Orbán Anita évek óta szerepet vállal a Globsec vezetésében, amely a 2022-es választási kampány idején kutatásokkal segítette az ellenzéket. 

A testületben helyet foglal Bajnai Gordon is, akinek DatAdat-hálózata központi szerepet játszott a „guruló dollárok” ügyében. 

A választás után a DatAdat átalakult, és új néven, az Estratos Digital Gmbh-val jelent meg a Tisza hátországában. Az Ellenpont szerint nem mellékes, hogy az Estratos 2023-ban, Magyar Péter politikai megjelenése előtt közel 500 millió forint támogatást kapott az Action for Democracytől.

Orbán Anita emellett tagja a Soros családhoz kötődő European Council on Foreign Relationsnek is, amelynek tanácsában többek között Soros György, Alex Soros, Bajnai Gordon, Korányi Dávid és Dobrev Klára mellett foglal helyet. A szervezet szerepel az Európai Unió nyilvántartásában, és a cikk szerint 2023-ban több mint tízmillió euróból szervezett találkozókat, amelyből kétmillió eurót Soros György alapítványa biztosított.

Nyitókép: Facebook

