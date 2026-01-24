Nincs meglepetés: Bajnai és Soros köreiből érkezett a Tisza új arca

Politikai pályafutása a szocialista időszakhoz köthető. Gyurcsány Ferenc bukása után megpróbált közeledni a Fideszhez, azonban ez a folyamat megszakadt, miután kiderült szocialista múltja, valamint az is nyilvánosságra került, hogy férje érintett volt egy MSZP-s korrupciós ügyben.

Orbán Anita éles kritikusa az orosz energiának, erről könyvet is írt „Hatalom, energia és az új orosz imperializmus” címmel.

Álláspontja illeszkedik a Tisza több szereplőjének nézeteihez.

Kapitány István támogatja az orosz energia betiltását, Magyar Péter pedig korábban a rezsicsökkentést humbugnak nevezte.