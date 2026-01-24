Nincs meglepetés: Bajnai és Soros köreiből érkezett a Tisza új arca

Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere
Kapitány István ódákat zengett a megszorításbajnok Bajnai Gordonról.
Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek is, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.
Újabb, Bajnai Gordonhoz köthető szereplőt húzott elő a kalapból Magyar Péter: Orbán Anita lett a TISZA külügyi vezetője, aki
igazgatósági tag az egyik legismertebb globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, mégpedig a bukott baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon társaságában.
Orbán Anita ismert kritikusa az orosz energiavásárlásnak és a keleti nyitás politikájának.
Politikai pályafutása a szocialista időszakhoz köthető. Gyurcsány Ferenc bukása után megpróbált közeledni a Fideszhez, azonban ez a folyamat megszakadt, miután kiderült szocialista múltja, valamint az is nyilvánosságra került, hogy férje érintett volt egy MSZP-s korrupciós ügyben.
Orbán Anita éles kritikusa az orosz energiának, erről könyvet is írt „Hatalom, energia és az új orosz imperializmus” címmel.
Álláspontja illeszkedik a Tisza több szereplőjének nézeteihez.
Kapitány István támogatja az orosz energia betiltását, Magyar Péter pedig korábban a rezsicsökkentést humbugnak nevezte.
Nyitókép: Deák Dániel Facebookja