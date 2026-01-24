Ft
Nincs meglepetés: Bajnai és Soros köreiből érkezett a Tisza új arca

2026. január 24. 10:16

Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek is, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.

2026. január 24. 10:16
null

Újabb, Bajnai Gordonhoz köthető szereplőt húzott elő a kalapból Magyar Péter: Orbán Anita lett a TISZA külügyi vezetője, aki

igazgatósági tag az egyik legismertebb globalista biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, mégpedig a bukott baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon társaságában.

Orbán Anita ismert kritikusa az orosz energiavásárlásnak és a keleti nyitás politikájának.

Orbán Anita tagja a Soros György által alapított European Council on Foreign Relationsnek is, ahol többek között Soros Györggyel, Alex Sorossal és Korányi Dáviddal szerepel egy testületben.

Politikai pályafutása a szocialista időszakhoz köthető. Gyurcsány Ferenc bukása után megpróbált közeledni a Fideszhez, azonban ez a folyamat megszakadt, miután kiderült szocialista múltja, valamint az is nyilvánosságra került, hogy férje érintett volt egy MSZP-s korrupciós ügyben. 

Orbán Anita éles kritikusa az orosz energiának, erről könyvet is írt „Hatalom, energia és az új orosz imperializmus” címmel. 

Álláspontja illeszkedik a Tisza több szereplőjének nézeteihez. 

Kapitány István támogatja az orosz energia betiltását, Magyar Péter pedig korábban a rezsicsökkentést humbugnak nevezte.

Nyitókép: Deák Dániel Facebookja

Összesen 210 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. január 24. 15:44
Kapitány esAnita energetikai szakértők. Csak nem azért küldték őket, hogy privatizaljak a magyar energetikai piacot?
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2026. január 24. 14:36
Ahogy látom, már van ilyen is, ...nemzetközi népbiztosok tablója. Oda nem kerülhet fel akárki. Mindenesetre szépen be lett karikázva.
Válasz erre
3
0
Ekeke
2026. január 24. 14:31
Emlékezzük az un. CEU ügyre ahol tiltakozott a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (European Council on Foreign Relations egy amerikai, szervezet. Ne tévesszék össze a Committee on Foreign Relations-szel, ami az USA Szenátusának bizottsága, illetve European Council on Foreign Relations-szel sem. Soros George és a Soros Fund Management is tagja ennek a szervezetnek. Magyarországot a következő emberek képviselik: Bajnai Gordon – Meridiam Csoport volt miniszterelnök Dessewffy Tibor – (DEMOSZ), elnök Gyarmati István – Demokratikus Átalakulásért Intézet, elnök Korányi Dávid – Atlanti Tanács, energetikai program, igazgató Orbán Anita – Cheniere Marketing; a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiabiztonságért felelős volt utazó nagykövete Alexander Soros (Magyarország/USA) – Nyílt Társadalom Alapítvány George Soros (Hungary/USA) – Nyílt Társadalom Alapítvány, alapító és elnök Szemerkényi Réka – Magyarország amerikai nagykövete. Mindez véletlenül, persze. Ahogyan a mostani felbukkanása is.
Válasz erre
2
0
Kanmacska
2026. január 24. 14:09
Amit már régen tudunk: teljes restaurációra készül a balliberális oldal. Kevés munkahely, kicsi bérek, segélyek, vállalkozók sarcolása, családtámogatások megszüntetése, a magyar vagyon privatizálása, az ország kiárusítása, nyomor. Szavazztak a TiSzára!
Válasz erre
2
0
