„Elüldözött CEU”: a Partizán és NoÁr részvételével indít képzéseket a Soros-egyetem
A Tarka ellenállás című kurzusban a TASZ, a Transparency International munkatársai és még NoÁr is közreműködnek.
Az Autonómia fő finanszírozói között ott vannak a nyílt társadalom eszméjét támogató amerikai alapítványok, mint például a Rockefeller, a Ford, valamint a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations.
„Újabb százmilliókat kapott Brüsszelből a nemzetközi politikai nyomásgyakorló hálózat egyik magyarországi koordinátora, az Autonómia Alapítvány. Egy több mint 6,26 millió eurós (csaknem 2,4 milliárd forintos) projektben vesznek részt, a CEU-val közösen. A pénzt ezúttal is arra kapták, hogy a hálózat magyarországi szereplőinek működését finanszírozzák.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tarka ellenállás című kurzusban a TASZ, a Transparency International munkatársai és még NoÁr is közreműködnek.
Az Autonómia a rendszerváltoztatás óta a progresszív, baloldali érdekeket képviseli Magyarországon. Ezek az érdekek hívták életre, és tartják fenn, ezeket szolgálja 1990 óta.
Az Autonómia fő finanszírozói között ott vannak a nyílt társadalom eszméjét támogató amerikai alapítványok, mint például a Rockefeller, a Ford, valamint a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations. Ezek az elmúlt évtizedben összesen mintegy 150 millió forinttal járultak hozzá a szervezet működéséhez. Korábban hatalmas összegeket kaptak a USAID-tól és a German Marshall Fundtól, miközben az Európai Bizottság csak az elmúlt öt évben mintegy félmilliárd forintot bízott rájuk. Az Ökotárssal együtt éveken át koordinálták az 5 milliárd forintos Norvég Civil Alap forrásainak szétosztását, és nemrég újabb norvég pénzek elköltésére is lehetőséget kaptak. A CERV-források is részben az Autonómián keresztül folytak a helyi politikai nyomásgyakorló szervezetekhez.
Ezt is ajánljuk a témában
A German Marshall Fund regionális igazgatója az amerikai kongresszusban Magyarország elítélését és a kormánypárti képviselők szankcionálását sürgette.
Ezt is ajánljuk a témában
László András terjedelmes írásban reagált Korányi Dávid vádjaira.
Az uniós támogatásokat névleg romaprogramokra kapták, de influenszerek képzésére, »kutatásokra«, és a hálózat működésének biztosítására fordították.”
Ezt is ajánljuk a témában
A képek tanúsága alapján a vendégek között volt VV Zsolti is.
Fotó: THOMAS PETER / POOL / AFP