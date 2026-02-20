Az Autonómia fő finanszírozói között ott vannak a nyílt társadalom eszméjét támogató amerikai alapítványok, mint például a Rockefeller, a Ford, valamint a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations. Ezek az elmúlt évtizedben összesen mintegy 150 millió forinttal járultak hozzá a szervezet működéséhez. Korábban hatalmas összegeket kaptak a USAID-tól és a German Marshall Fundtól, miközben az Európai Bizottság csak az elmúlt öt évben mintegy félmilliárd forintot bízott rájuk. Az Ökotárssal együtt éveken át koordinálták az 5 milliárd forintos Norvég Civil Alap forrásainak szétosztását, és nemrég újabb norvég pénzek elköltésére is lehetőséget kaptak. A CERV-források is részben az Autonómián keresztül folytak a helyi politikai nyomásgyakorló szervezetekhez.