Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

soros györgy open society foundations autonómia alapítvány ceu - politikai nyomásgyakorló brüsszel

Újabb százmilliókat kapott Brüsszelből a nemzetközi politikai nyomásgyakorló hálózat egyik magyarországi koordinátora

2026. február 20. 19:11

Az Autonómia fő finanszírozói között ott vannak a nyílt társadalom eszméjét támogató amerikai alapítványok, mint például a Rockefeller, a Ford, valamint a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations.

2026. február 20. 19:11
Lánczi Tamás
Lánczi Tamás
„Újabb százmilliókat kapott Brüsszelből a nemzetközi politikai nyomásgyakorló hálózat egyik magyarországi koordinátora, az Autonómia Alapítvány. Egy több mint 6,26 millió eurós (csaknem 2,4 milliárd forintos) projektben vesznek részt, a CEU-val közösen. A pénzt ezúttal is arra kapták, hogy a hálózat magyarországi szereplőinek működését finanszírozzák.

Az Autonómia a rendszerváltoztatás óta a progresszív, baloldali érdekeket képviseli Magyarországon. Ezek az érdekek hívták életre, és tartják fenn, ezeket szolgálja 1990 óta.

Az Autonómia fő finanszírozói között ott vannak a nyílt társadalom eszméjét támogató amerikai alapítványok, mint például a Rockefeller, a Ford, valamint a Soros György nevéhez köthető Open Society Foundations. Ezek az elmúlt évtizedben összesen mintegy 150 millió forinttal járultak hozzá a szervezet működéséhez. Korábban hatalmas összegeket kaptak a USAID-tól és a German Marshall Fundtól, miközben az Európai Bizottság csak az elmúlt öt évben mintegy félmilliárd forintot bízott rájuk. Az Ökotárssal együtt éveken át koordinálták az 5 milliárd forintos Norvég Civil Alap forrásainak szétosztását, és nemrég újabb norvég pénzek elköltésére is lehetőséget kaptak. A CERV-források is részben az Autonómián keresztül folytak a helyi politikai nyomásgyakorló szervezetekhez.

Az uniós támogatásokat névleg romaprogramokra kapták, de influenszerek képzésére, »kutatásokra«, és a hálózat működésének biztosítására fordították.”

Fotó: THOMAS PETER / POOL / AFP 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

tapir32
2026. február 20. 20:12
Magyar Péter és a Tisza Párt határolja el magát a terrorista Zselenszkitől és Ukrajna vezetésétől! A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható!
CirmoS
2026. február 20. 19:21
Büntetőjogi következmények nélkül ez csak feltárás....semmi! Ezeket a mindenféle függggetlen.....EGYÉRTELMŰEN Sorosglobál gittegyleteket ideje nyíltan és durván kibaszni Mo- ról, elképesztő, hogy ez a 4.2/3 után SEM történt meg! Az embereknek ebből van / lesz elege!!..ez meg nem lesz jó a Fidesznek!
