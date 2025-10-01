Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hegedűs Dániel Szuverenitásvédelmi Hivatal The German Marshall Fund lobbi Magyarország

Washingtonig szaladt a HVG üdvöskéje: Magyarország ellen lobbizott Hegedűs Dániel

2025. október 01. 09:26

A German Marshall Fund regionális igazgatója az amerikai kongresszusban Magyarország elítélését és a kormánypárti képviselők szankcionálását sürgette.

2025. október 01. 09:26
null

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint Hegedűs Dániel, a The German Marshall Fund (GMF) Közép-Európáért felelős regionális igazgatója szeptember 9-én Washingtonban, 

az amerikai kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának ülésén lobbizott Magyarország ellen.

Az ülésen arra kérte a törvényhozókat, hogy ítéljék el a politikai nyomásgyakorló szervezetek átláthatóságát biztosító törvényjavaslatot, emellett felszólította a bizottság tagjait: kezdeményezzék a jogszabályt támogató magyar képviselők szankcionálását a Magnyitszkij-törvény alapján.

Ezt is ajánljuk a témában

A közlemény hangsúlyozza, hogy Hegedűs azt is követelte, az amerikai külügyminisztérium állítsa vissza a politikai nyomásgyakorló szervezetek magyarországi támogatását, amelyet a Trump-adminisztráció 2025 februárjában megszüntetett. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint ez a lépés egyértelmű beavatkozási kísérlet hazánk belügyeibe, 

amely veszélyezteti Magyarország politikai függetlenségét.

A hivatal rámutatott arra is, hogy a berlini központú GMF 2023–2024-ben összesen 4,5 millió dollárnyi USAID-forrást osztott szét programjai keretében, ebből 1,5 millió dollárt Magyarországon. A támogatásokból többek között a 2022-es választásokra szerveződött, Márki-Zay Péterhez köthető Számoljuk Együtt Mozgalom is részesült. A GMF ezen felül további jelentős összegeket kapott Soros György alapítványaitól és az Európai Bizottság CERV-programjától is.

A közlemény kiemeli: Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott, magyar állampolgárságú hálózati szereplő, aki gyakran kap teret olyan médiumokban és fórumokon, ahol Magyarország szuverenitásának lebontásáról és külső politikai elvárások érvényesítéséről értekezik. A hvg.hu-n indított cikksorozatában például arról írt, hogy ellenzéki hatalomátvétel esetén az új kormánynak miként kell felszámolnia a nemzeti szuverenitást és igazodnia a globális hálózat elvárásaihoz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó, YouTube

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ezavéleményem
2025. október 01. 10:12
És ezt így lehet? Elképesztő! Most kiderülhet, hogy mennyire is barát Trump.
Válasz erre
1
0
quantum
2025. október 01. 10:09
Remélem, hogy ez is meg az összes cimborája kitiltásra került már rég! Magyarország területére véletlenül se jöjjenek.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. október 01. 10:02
Hegedűs hadnagy reméljük nem kap semmit a markába.
Válasz erre
3
0
bandi0723-2
•••
2025. október 01. 09:59 Szerkesztve
Erre, mondják, írják! Hegdűs Dániel "nem adhat mást, mi lényege"!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!