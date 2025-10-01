Washingtonig szaladt a HVG üdvöskéje: Magyarország ellen lobbizott Hegedűs Dániel

amely veszélyezteti Magyarország politikai függetlenségét.

A hivatal rámutatott arra is, hogy a berlini központú GMF 2023–2024-ben összesen 4,5 millió dollárnyi USAID-forrást osztott szét programjai keretében, ebből 1,5 millió dollárt Magyarországon. A támogatásokból többek között a 2022-es választásokra szerveződött, Márki-Zay Péterhez köthető Számoljuk Együtt Mozgalom is részesült. A GMF ezen felül további jelentős összegeket kapott Soros György alapítványaitól és az Európai Bizottság CERV-programjától is.

A közlemény kiemeli: Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott, magyar állampolgárságú hálózati szereplő, aki gyakran kap teret olyan médiumokban és fórumokon, ahol Magyarország szuverenitásának lebontásáról és külső politikai elvárások érvényesítéséről értekezik. A hvg.hu-n indított cikksorozatában például arról írt, hogy ellenzéki hatalomátvétel esetén az új kormánynak miként kell felszámolnia a nemzeti szuverenitást és igazodnia a globális hálózat elvárásaihoz.