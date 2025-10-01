Washingtonig szaladt a HVG üdvöskéje: Magyarország ellen lobbizott Hegedűs Dániel

Magyarország ellen uszítanak Washingtonban: magyar származású NGO-vezető követel brutális szankciókat hazája ellen
Hegedüs Dániel arra sürgette az amerikai kongresszust, hogy ítélje el Magyarországot.
A German Marshall Fund regionális igazgatója az amerikai kongresszusban Magyarország elítélését és a kormánypárti képviselők szankcionálását sürgette.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint Hegedűs Dániel, a The German Marshall Fund (GMF) Közép-Európáért felelős regionális igazgatója szeptember 9-én Washingtonban,
az amerikai kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának ülésén lobbizott Magyarország ellen.
Az ülésen arra kérte a törvényhozókat, hogy ítéljék el a politikai nyomásgyakorló szervezetek átláthatóságát biztosító törvényjavaslatot, emellett felszólította a bizottság tagjait: kezdeményezzék a jogszabályt támogató magyar képviselők szankcionálását a Magnyitszkij-törvény alapján.
A közlemény hangsúlyozza, hogy Hegedűs azt is követelte, az amerikai külügyminisztérium állítsa vissza a politikai nyomásgyakorló szervezetek magyarországi támogatását, amelyet a Trump-adminisztráció 2025 februárjában megszüntetett. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint ez a lépés egyértelmű beavatkozási kísérlet hazánk belügyeibe,
amely veszélyezteti Magyarország politikai függetlenségét.
A hivatal rámutatott arra is, hogy a berlini központú GMF 2023–2024-ben összesen 4,5 millió dollárnyi USAID-forrást osztott szét programjai keretében, ebből 1,5 millió dollárt Magyarországon. A támogatásokból többek között a 2022-es választásokra szerveződött, Márki-Zay Péterhez köthető Számoljuk Együtt Mozgalom is részesült. A GMF ezen felül további jelentős összegeket kapott Soros György alapítványaitól és az Európai Bizottság CERV-programjától is.
A közlemény kiemeli: Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott, magyar állampolgárságú hálózati szereplő, aki gyakran kap teret olyan médiumokban és fórumokon, ahol Magyarország szuverenitásának lebontásáról és külső politikai elvárások érvényesítéséről értekezik. A hvg.hu-n indított cikksorozatában például arról írt, hogy ellenzéki hatalomátvétel esetén az új kormánynak miként kell felszámolnia a nemzeti szuverenitást és igazodnia a globális hálózat elvárásaihoz.
