„Mint egy drogra”, úgy rákaptak Brüsszelben a kisebb tagállamok vegzálására – Lánczi Tamás a szuverenitásról

rontsátok e az életeteket, tegyétek tönkre az országotokat, ne legyetek versenyképesek a jó közbiztonságotokkal, vagy hogy nem vagytok zsarolhatóak, ne legyetek jobbak”,

ez már csak erről szól – vélte.

Palócz külön kitért a kormánykritikus sajtó furcsa szóhasználatára gazdasági és energiaügyi kérdések kapcsán, mint hogy „elfordultunk, elfordultak tőlünk, egyedül maradtunk ilyen és ehhez hasonló”, holott az energiapiacon nem barátok vannak, hanem partnerek és érdekek, ezért mindig gyanús, aki össze akar veszíteni más partnerekkel anélkül, hogy ő maga bármit adna cserébe ígéreteken kívül, egyfajta jóemberkedős mázzal leöntve, ahogy a migráció kérdése is így működött 2015-ben, moralizálások közepette.

Ahogy mindenki a saját érdekeit követi, fejtegette Sebestyén: Donald Trump barátian fogalmaz, de ő az amerikait követi, például a védővámokkal, mi a magyart, amit a nagyhatalmi harcok közepette nem könnyű szuverén módon. S jó kérdés, hogy ami most Európában zajlik, mennyire Európa érdeke és mennyire másoké – s

az EU mintha nem a saját érdekét követné, Ukrajna esetében is a jóemberkedés dominál – tette le a garast.

A nemzetállamok kora lejárt, a nemzeti érdekérvényesítés avítt dolog, ezt hallgattam kamaszkoromban, mutatott rá Lánczi – most mégis ugyanezek kitörő örömmel fogadják az ukrán nacionalisták térnyerését, hirtelen a nemzeti érzés, a szuverenitás védelme magasba emelkedik – miközben a mienket semmibe veszik. „A mi szuverenitásunk az rossz, az ukránoké, az meg mindenek fölött való. A mi határainkat nem kell megvédeni az ukrán határ mindenáron meg kell védeni” – s ezt „egyszerre akarják nekünk eladni”.

A beszélgetésen szó esett még a magyar élelmiszeripar védelméről például az Alföldi Tej Kft. görög felvásárlásának állami megvétózása kapcsán – példa, amikor az államnak közbe kell lépnie egy stratégiai ágazat védelmében a pénz érdekeivel szemben; amire például a 2010 előtti kormányok részéről nemigen volt példa. Innen aztán átkanyarodtak a Horn-kormány energiaszektor-kiárusítására és a rendszerváltás utáni vadprivatizációra is, amit „kis-Trianonnak” neveztek, ami azzal a jelszóval futott, hogy „az állam rossz gazda”; ám ez ebben a formában nem mindig igaz.

Nyitókép: Csecsemővel tüntetők a Keleti pályaudvarnál 2015. augusztus 30-án

Fotó: AFP/Besenyei Gergely