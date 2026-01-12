Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita ismét lebuktatta Magyar Pétert (VIDEÓ)

Ennek már fele sem tréfa: Magyarország beperli az Európai Bíróságot a brüsszeli migrációs bírság miatt
Még nem volt ilyen az Európai Unió történetében.
Megint lebuktatta Magyar Pétert Kéri László felesége. Egyrészt Magyar Péternek azt a hazugságát leplezte le, hogy Petschnignek semmi köze a Tisza Párthoz, másrészt azt a hazugságot, hogy Magyar Péter és a Tisza nem támogatja az illegális migrációt.
Megint, ezúttal duplán buktatta le Magyar Pétert Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita – írja a Magyar Nemzet. Mint arról a Mandiner beszámolt: Magyar Péter korábban azt hazudta, hogy Petschnignek semmi köze a Tisza Párthoz. Ehhez képest Kéri László felesége ezúttal Párizsban, egy Tisza Sziget előtt tartott előadását.
Ráadásul beszédében a migrációs paktum mellett érvelt. Mindennek biztosan nem örülhet a Tisza első embere, aki az utóbbi időben azt igyekszik hangoztatni, hogy pártja nem támogatja az illegális migrációt, ami ismét egy jelentős igazságferdítés Magyar Péter részéről. Legutóbb január 5-ei sajtótájékoztatón szögezte le Magyar Péter, hogy pártja soha nem támogatott olyan döntést, ami segíti az illegális migrációt. „Nem akarunk kvótákat, meg mindenféle ilyen illegális migráns betelepítést” – hangzott el az eseményen.
Ugyanakkor emlékezetes, hogy pár hónappal a színre lépésüket követően, 2024. október 23-án az Európai Parlamentben a 2025-ös uniós költségvetésről szóló szavazáskor
a Tisza-frakció képviselői egyértelműen támogatták Brüsszel migrációs politikáját.
Megszavaztak egy olyan módosító javaslatot, amely további EU-s finanszírozást követelt a „Migrációs Paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítására”.
A minap pedig Magyar Péter embere, Petsching azért támadta a francia fővárosban tartott előadásán a magyar miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. Szerinte csak „duma” a migrációs veszély, amiről a magyar kormány beszél.
„Arra meg végleg nem talál megoldást, csak dumája van, hogy az EU Bírósága kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Ez 2024. június közepén volt, júniustól kellene fizetni. Minden nap 1 millió euróval növekszik ez az összeg. Plusz a késedelmi kamat (…) Neki ennyit megér az, hogy nem jönnek ide migránsok. Ez a duma a magyar lakosság felé. Ugye megér nekünk ennyit, hogy ne jöjjenek ide a migránsok?” – érvelt a migrációs paktum mellett az illegális bevándorlók által megszállt Párizsban Petschnig Mária Zita.
A Petschnig által felidézett büntetés miatt egyébként a magyar kormány beperelte az Európai Unió Bíróságát. Az igazságügyi miniszter december 15-i közleménye szerint Magyarország keresetlevelet nyújtott be az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt.
Magyar Péterékkel ellentétben a Fidesz migrációs paktumhoz való viszonya teljesen egyértelmű: mint arról a Mandiner is beszámolt:
Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat.
Ez elfogadhatatlan. Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére. Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.
Lázadás indul”
– fogalmazott a Facebook-oldalán a miniszterelnök.
