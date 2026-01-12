Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita ismét lebuktatta Magyar Pétert (VIDEÓ)

Megszavaztak egy olyan módosító javaslatot, amely további EU-s finanszírozást követelt a „Migrációs Paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítására”.

A minap pedig Magyar Péter embere, Petsching azért támadta a francia fővárosban tartott előadásán a magyar miniszterelnököt, mert az uniós büntetés ellenére sem hajlandó végrehajtani a migrációs paktum intézkedéseit. Szerinte csak „duma” a migrációs veszély, amiről a magyar kormány beszél.

„Arra meg végleg nem talál megoldást, csak dumája van, hogy az EU Bírósága kiszabott ránk egy 200 millió eurós büntetést. Ez 2024. június közepén volt, júniustól kellene fizetni. Minden nap 1 millió euróval növekszik ez az összeg. Plusz a késedelmi kamat (…) Neki ennyit megér az, hogy nem jönnek ide migránsok. Ez a duma a magyar lakosság felé. Ugye megér nekünk ennyit, hogy ne jöjjenek ide a migránsok?” – érvelt a migrációs paktum mellett az illegális bevándorlók által megszállt Párizsban Petschnig Mária Zita.

A Petschnig által felidézett büntetés miatt egyébként a magyar kormány beperelte az Európai Unió Bíróságát. Az igazságügyi miniszter december 15-i közleménye szerint Magyarország keresetlevelet nyújtott be az Európai Bíróság ellen a törvényszéknek hazánkat a migráció ügyében elmarasztaló ítélete miatt.