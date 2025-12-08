Történelmi fordulat, itt most valami véget ért – Orbán Viktor személyesen üzent hadat Brüsszelnek

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy megegyeztek Brüsszelben az uniós tagállamok az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme és döntöttek arról is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra.

Mint kifejtik, a tagállamok szándéka szerint a 2026. június 12-én hatályba lépő menekültügyi és migrációs paktum hatékonyabbá teszi az európai menekültügyi rendszert. Egyrészt egyértelmű szabályokat tartalmaz a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért való felelősségre vonatkozóan. Másrészt célja az illegális beáramlás csökkentése, és szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamok között. Utóbbi célja az, hogy csökkentse azon országok terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik.