12. 08.
hétfő
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország migrációs paktum migráció bevándorló migráns Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Történelmi fordulat, itt most valami véget ért – Orbán Viktor személyesen üzent hadat Brüsszelnek

2025. december 08. 16:30

„Lázadás indul” – fogalmazott a miniszterelnök.

2025. december 08. 16:30
null

A Mandiner is beszámolt róla hétfőn, hogy megegyeztek Brüsszelben az uniós tagállamok az úgynevezett szolidaritási alapról, amely az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme és döntöttek arról is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra.

Mint kifejtik, a tagállamok szándéka szerint a 2026. június 12-én hatályba lépő menekültügyi és migrációs paktum hatékonyabbá teszi az európai menekültügyi rendszert. Egyrészt egyértelmű szabályokat tartalmaz a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásáért való felelősségre vonatkozóan. Másrészt célja az illegális beáramlás csökkentése, és szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamok között. Utóbbi célja az, hogy csökkentse azon országok terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik.

A hírre szinte azonnal reagált Orbán Viktor

Brüsszel egy mai döntéssel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat.

Ez elfogadhatatlan. Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére. Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.

Lázadás indul”

– fogalmazott a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Nyitókép:  Facebook / Orbán Viktor

galancza-2
2025. december 08. 19:15
Ízisz! Őszintén írom: remélem igazad van és lesz!
Válasz erre
2
0
atis123
2025. december 08. 19:15
sajnálom az ellenzéki szavazókat mert a remény rabjai már 16 éve. És a kommentekből kitűnik ez a reménytelenség átfordult gyűlöletbe.
Válasz erre
5
0
csalodtamafideszben
2025. december 08. 19:10
A papírpincsi megint ugatott egyet.
Válasz erre
0
8
salátás
•••
2025. december 08. 19:07 Szerkesztve
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 08. 18:47 Amúgy 2026. június 12-én már a történelem szemétdombján lesztek ----------- de ezt ez a neved úgysem fogja megélni, legkésőbb a választás másnapján regisztrálsz egy sokadik nevet és úgy kúszol vissza ide, mint egy igazi féreg, aztán úgy teszel, mintha :))))
Válasz erre
7
0
