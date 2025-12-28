Ft
12. 28.
vasárnap
szijjártó péter ursula von der leyen brüsszel migrációs paktum multikulturalizmus bevándorlás

Idejekorán megküldte a magyar kormány a végső figyelmeztetést Ursula von der Leyenéknek

2025. december 28. 11:46

2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra és más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem a magyarok pénzéből, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. december 28. 11:46
null

Fontos, hogy mindenki számára világos legyen: pont úgy, ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra és más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem a magyarok pénzéből, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap délelőtt a Facebookon.

„Most még messzinek tűnik, de 2026 egyik legnagyobb csatája a magyarok lázadása lesz Brüsszel nyáron életbe lépő Migrációs Paktumával szemben” – fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette: ez az a rendelet, ami papíron arra hivatott, hogy „hatékonyabbá tegye az európai menekültügyi rendszert”, de gyakorlatban ez nem jelentene mást, mint kényszerhelyzetet Magyarország számára: fizess vagy befogadsz.

„Az teljesen egyértelmű, hogy ide egyetlenegy migránst sem engedünk be – ezt már ők is tudják –, de az egyenesen abszurd, hogy minket, magyarokat akarnak fizetésre kötelezni a migráció kapcsán” – írta Szijjártó Péter.

  • Minket, akik kerítést építettünk a saját költségünkön és több mint tíz éve védjük az unió külső határát.
  • Minket, akiket jelenleg is napi 1 millió euróra bírságolnak csak amiatt, hogy nem engedjük be a migránsokat az országunkba, jegyezte meg a tárcavezető.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy tőlünk nyugatra nem cselekedtek és nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól.

Ezek azok az országok, ahol oly mértékben romlott a biztonsági helyzet, hogy az már szétfeszíti a társadalmi kereteket és ezért akarnak most a Migrációs Paktum keretében szabadulni a migránsoktól.

„Erre mondunk mi nemet 2026-ban (is), és szólunk már előre: Magyarország nem fogja végrehajtani a Migrációs Paktum intézkedéseit. Nem akarunk migránsokat, nem akarunk párhuzamos társadalmakat és nem akarjuk terrorveszélyben tölteni a karácsonyi ünnepeket” – rögzítette a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve: ezek vagyunk mi.

De ne legyenek kétségeink, Brüsszel bábjai nem ezt tennék, ők hagynák, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak. A Tisza és a DK támogatták Brüsszel Migrációs Paktumát, de most lapítanak, írta Szijjártó Péter. Így fordulunk rá 2026-ra.

Jövőre a magyarok minden erejére szükség lesz, mert Brüsszel el akarja indítani a migránsbetelepítést Magyarországra, amit egyedül a nemzeti kormány tud megakadályozni, zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.

Nyitókép forrása: Olivier Hoslet

 

molga8
2025. december 28. 15:17
1: azt mondják ezek a libsi sátánista férgek, hogy a migráció óriási gazdasági előny, haszon. És társadalmilag is hasznos. Ezután ugyanaz a féreg a következő mondatban azt mondja, hogy óriási teher a migráció, amit nem hagyhatjuk, hogy csak pár ország nyögje, ezért vagy befogadjuk az ő -már átválogatott szemetüket- vagy fizetünk. Így leszünk mi harmadik világ szemetének lerakodó telepe, a nyugat, az örök gyarmatosító állat nyugat meg tovább tud élősködni ezen a világon, mint valami rákos elburjánzás 2: régóta mondom, hogy kerítés fog kelleni nyugatra 3: Bakondi 1 éve mondja nyilvánosan, hogy el fog jönni az az idő, amikor kerítést építünk nyugatra
petronius50
2025. december 28. 15:12
" sem fogunk egyetlen migránst sem beengedni Magyarországra és más migránsaiért sem fizetünk egy forintot sem" Közel-távol sem vagyok kritikátlan kormányunkkal szemben. Mindazonáltal, ha csak a migrációs problémát nézzük, itt gyerekeink, unokáink és azok leszármazottjai életét, biztonságát és anyagi helyzetét is súlyosan veszélyeztető kérdésről van szó. Nem fogunk beteg és ostoba európai "vezetők" kollektív öngyilkossági kísérleteiben részt venni! Nincs kompromisszum, úgyhogy Hajrá Fidesz!
esvany-0
2025. december 28. 15:00
„Erre mondunk mi nemet 2026-ban (is), és szólunk már előre: Magyarország nem fogja végrehajtani a Migrációs Paktum intézkedéseit." Jó, de hiányolom azt a kitételt, hogy sem Soros, sem Brüsszel, sem a többi 26 tagállam nem írhatja nekünk elő, hogy migránsokat KELL befogadni. Azt pedig ne várja el senki, hogy anyagi szolidaritást vállaljunk azokkal, akik ma is felelőtlenül tíz- és százezerszámra engedik be az illegális migránsokat. Ursula és bandája pedig monnyon le!
kiss.istvan770
2025. december 28. 14:27
Nem elég kijelenteni, hogy nem fogadjuk be, a nyugati határt is meg kell védeni! A biztonság kedvéért sürgősen "szárnyas kaput" kell építeni a teljes osztrák határra, visszacsapó szeleppel! Azokat a migránsokat is vissza kell dobni, akik tartózkodási engedélyt, stb. kaptak bármely EU tagállamban. A LIBBANT ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BECSEMPÉSZETT MUSZLIM MIGRÁNSOKAT IS VISSZA KELL ZAVARNI !!! Amelyik valahol tartózkodási engedélyt kapott az szabadon mászkálhat a Schengeni határon belül, ezért ki kellene lépnünk a Schengeni egyezményből !
