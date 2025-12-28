Idejekorán megküldte a magyar kormány a végső figyelmeztetést Ursula von der Leyenéknek

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy tőlünk nyugatra nem cselekedtek és nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól.

Ezek azok az országok, ahol oly mértékben romlott a biztonsági helyzet, hogy az már szétfeszíti a társadalmi kereteket és ezért akarnak most a Migrációs Paktum keretében szabadulni a migránsoktól.

„Erre mondunk mi nemet 2026-ban (is), és szólunk már előre: Magyarország nem fogja végrehajtani a Migrációs Paktum intézkedéseit. Nem akarunk migránsokat, nem akarunk párhuzamos társadalmakat és nem akarjuk terrorveszélyben tölteni a karácsonyi ünnepeket” – rögzítette a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve: ezek vagyunk mi.

De ne legyenek kétségeink, Brüsszel bábjai nem ezt tennék, ők hagynák, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak. A Tisza és a DK támogatták Brüsszel Migrációs Paktumát, de most lapítanak, írta Szijjártó Péter. Így fordulunk rá 2026-ra.

Jövőre a magyarok minden erejére szükség lesz, mert Brüsszel el akarja indítani a migránsbetelepítést Magyarországra, amit egyedül a nemzeti kormány tud megakadályozni, zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.