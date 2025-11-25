Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Az európai politika fókusza továbbra is az ukrán-orosz háborúra fókuszál, holott az illegális bevándorlás kérdése továbbra is nehezedik rá az Unió vállára. Az Európai Bizottság november közepén hozta ki jelentését a migráció kapcsán, amelyben úgy fogalmazott, hogy „központi mérföldkőhöz” érkezett a menekültpolitika. Ennek kapcsán akarják bevezetni a Migrációs Paktum szolidaritási mechanizmusát, melynek értelmében összességében évente legalább 30 000 migránst kell elosztani országonként, így Magyarországra is, illetve azoknak az országoknak 600 millió eurót kellene fizetniük, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni. A Mestertervben a mechanizmus bevezetését illető következményeket veséztük ki.

Mráz Ágoston Sámuel is felidézte, hogy a migrációról kevés szó esik az európai politikában, pedig a szolidaritási mechanizmus bevezetése közelebb van, mint gondolnánk. A XXI. Század Intézet vezetője elmondta: