Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

2025. november 25. 15:36

A Mestertervben utánajártunk, mikortól lépne életbe az új szabályozás és mit jelentene ez Magyarország számára.

2025. november 25. 15:36
Mandiner
Mandiner

Az európai politika fókusza továbbra is az ukrán-orosz háborúra fókuszál, holott az illegális bevándorlás kérdése továbbra is nehezedik rá az Unió vállára. Az Európai Bizottság november közepén hozta ki jelentését a migráció kapcsán, amelyben úgy fogalmazott, hogy „központi mérföldkőhöz” érkezett a menekültpolitika. Ennek kapcsán akarják bevezetni a Migrációs Paktum szolidaritási mechanizmusát, melynek értelmében összességében évente legalább 30 000 migránst kell elosztani országonként, így Magyarországra is, illetve azoknak az országoknak 600 millió eurót kellene fizetniük, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni. A Mestertervben a mechanizmus bevezetését illető következményeket veséztük ki.

Mráz Ágoston Sámuel is felidézte, hogy a migrációról kevés szó esik az európai politikában, pedig a szolidaritási mechanizmus bevezetése közelebb van, mint gondolnánk. A XXI. Század Intézet vezetője elmondta:

2026 június 1-től érvénybe lép a Migrációs Paktum. Előre hozták félévvel az érvénybe lépetetését.

Az elemző emlékezettet, hogy a Tisza egyik prominens tagja, Bódis Kriszta többször beszélt arról, hogy Magyarország számára a migráció lehetőség, és hogy nincs összefüggés a terrorizmus és az illegális bevándorlás között. „Amikor Bódis Kriszta ezt találja mondani, nem a személyes véleményét mondja el, hanem az Európai Bizottság elvárásának megfelelően a Tisza Párt programját képviseli” – állapította meg Mráz. Hozzátette: „Ha Magyarország olyan kormányt választ áprilisban, ami támogatja a Migrációs Paktumot, és aki az Európai Néppártban jelenleg tag, mint a Tisza Párt, annak támogatnia kell a Migrációs Paktumot, akkor Magyarországra akár húszezer „menedék kérő migráns” elbírálás céljából, már megérkezhet 2026 őszén.” 

Magyarán egyetlen kiutunk maradt ez alól: ha áprilisban a bevándorlást ellenző vezetést szavazunk magunknak.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Anadolu via AFP

 

VeressZoltán
2025. november 25. 16:47
Le vagytok szarva.
machet
2025. november 25. 16:46
Olyat fogunk szavazni.
karcos-2
2025. november 25. 16:35
Pöröllyel törte el egy rendőr gerincét egy palesztinpárti aktivista Angliában
auditorium
2025. november 25. 16:33
B.Kriszta folytassa Csipkerózsika álmát és rendezze meg, h. az évi harmincezer betelepitett fogja biztositani további álmát. Nem ártana azonban HIVATALOS statisztikát olvasni az EU-tagországokból, milyen arányban vannak a börtönökben az idegen és az illető ország polgárai. A legkozmetikázottabb statisztika szerint 5O-5O%, kiskorúaknál 14-18 év között nevelőintézetben töltik éveiket. Itt 7O%-os a másodgenerációs migráns családokból származottak. Miután kiengedik őket, továbbra sem hajlandók tiszteletben tartani és elfogadni a befogadó ország szokásait, törvényeit, rendőrségét, vallásait, étkezési szokásait, semmibe veszik a női egyenjogúságot, kedves Kriszta.
