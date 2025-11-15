Ft
Migrációs Paktum: az Európai Bizottság bemutatta, hogyan zúdítaná rá a migránsokat a tagállamokra

2025. november 15. 21:25

A Bizottság terve szerint annak a 9 tagállamnak kellene „szolidaritást” vállalnia, amelyek az EU össznépességének 14 százalékát teszik ki.

2025. november 15. 21:25
null

Rég volt egy brüsszeli dokumentum politikailag ennyire vitatott, mint amelyiket ezen a héten tett közzé az Európai Bizottság – írta a Die Zeit. A brüsszeli testület által kidolgozott javaslat szerint az uniós tagállamoknak meg kellene osztaniuk a migráció terheit. A bizottság szerint az unió „központi mérföldkőhöz” érkezett a menekültpolitikában. A tervezett szolidaritási mechanizmus a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (GEAS) része. Összességében évente legalább 30 000 migránst kell elosztani országonként, illetve azoknak az országoknak 600 millió eurót kellene fizetniük, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni.

A bizottság javaslata négy csoportba sorolja az országokat:

  • Az EU külső határán lévő országok az EU Bizottság szerint a legnagyobb migrációs nyomás alatt állnak (Görögország, Olaszország, Ciprus, Spanyolország). Ha ezek az országok kérik a szolidaritási mechanizmus aktiválását, más EU-államoknak át kell venniük tőlük migránsokat, vagy más módon támogatniuk kell őket, például pénzügyi segéllyel.
  • A második csoport azok az országok, amelyek a bizottság szerint „különleges migrációs helyzetben” vannak, mert az elmúlt öt évben sok migránst fogadtak be – a lakosság számához és gazdasági teljesítményéhez viszonyítva. Ezek az országok az Európai Tanácsnál kérhetik a következő évre szóló szolidaritási hozzájárulásuk teljes vagy részleges törlését (Ausztria, Lengyelország, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország).
  • A harmadik csoportba sorolt országokban az EU Bizottság szerint fennáll a kockázat, hogy a jövőben migrációs nyomás alá kerülhetnek. Például a magas érkezési számok, a befogadó rendszerek meglévő terhelése vagy hibrid fenyegetések miatt. A megnevezett országok jogosultak az EU pénzügyi és technikai támogatására, de alapvetően nem mentesülhetnek a szolidaritási kötelezettségek alól. Besorolásukat rendszeresen újra kell értékelni (Németország, Belgium, Írország, Franciaország, Lettország, Litvánia, Hollandia és Finnország).
  • A negyedik csoportba tartozó országok számára semmilyen enyhítés nincs előirányozva. Tőlük teljes körű „szolidaritást” várnak el (Luxemburg, Portugália, Dánia, Svédország, Málta, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Románia).

Magyarország már egyértelművé tette, hogy sem menekülteket nem akar befogadni, sem pénzügyi kiegyenlítést nem fizet.

A dán kormány is, amely szigorú migrációs politikájáról ismert, nem akar menekülteket befogadni.Erik Marquardt, a Zöldek politikusa és az Európai Parlament képviselője kritikusan látja az EU Bizottság felosztását. „Most kilenc ország, amelyekben az EU-lakosság csupán 14 százaléka él, mutasson szolidaritást azokkal az államokkal, amelyekben az EU-lakosok 86 százaléka él” – mondja. „Számomra úgy tűnik, mintha fordítva számoltak volna” – tette hozzá.

Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

lemez
2025. november 15. 22:14
Nem fosszák ki eléggé az europai embereket,még gyilkosaikat is el kell tartani.Az olasz maffia könyörög a receptért.
vismajor
2025. november 15. 22:13 Szerkesztve
Az a mesterterv, hogy akik a legnagyobb kriminológiai kockázatot jelentik, akikkel a legnagyobb a baj, azokkal akarják meg"sorozni " azokat az országokat, akik a legkevésbé sem kívánnak semmilyen illegális migránst, bevándorlót☝️. Mit jelent ez? Mint mikor a mágnesek taszítják egymást. Úgy dobná le magáról ezeket a delegált idegeneket a befogadásra kényszerített tagállam. Rossz vért szül, nem túlzás azt feltételezni, hogy társadalmi ellenállást generál...és a regnáló politikai erőket fogja ledarálni. Pont ez a cél? Nyilván dupla dinamit, jobboldali vezetésű , vagy a problémát mélységében felismerő országokat lehet ezzel destabilizálni. Legyen mindenütt terror fenyegetettség, nehogy már maradjon az unióban olyan hely, ahol félelem nélkül lehet élni. Aljas terv, de ettől a galeritől teljes mértékben várható.
optimista-2
2025. november 15. 22:05
Spanyolország, Olaszország, Görögország HATÁRVÉDELEM !!! Vagy papír, meghívólevél, kezes, munkahely, büntetlen előélet, szakma, a fogadó állam törvényeinek betartása. Iskolában kolbászevés, ha az van a menüben.
elfújta az ellenszél
2025. november 15. 21:51
Magyarország az EU külső határán van, csak ennek híre nem jutott el a Bizottságig, és minket máshova soroltak. Innentől kezdve komolytalan az egész serteperte a Soros terv jegyében.
