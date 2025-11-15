Migrációs Paktum: az Európai Bizottság bemutatta, hogyan zúdítaná rá a migránsokat a tagállamokra

Átlépte a vörös vonalat az Európai Unió: Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelbe
Betelt a pohár a külügyminiszternél.
A Bizottság terve szerint annak a 9 tagállamnak kellene „szolidaritást” vállalnia, amelyek az EU össznépességének 14 százalékát teszik ki.
Rég volt egy brüsszeli dokumentum politikailag ennyire vitatott, mint amelyiket ezen a héten tett közzé az Európai Bizottság – írta a Die Zeit. A brüsszeli testület által kidolgozott javaslat szerint az uniós tagállamoknak meg kellene osztaniuk a migráció terheit. A bizottság szerint az unió „központi mérföldkőhöz” érkezett a menekültpolitikában. A tervezett szolidaritási mechanizmus a Közös Európai Menekültügyi Rendszer (GEAS) része. Összességében évente legalább 30 000 migránst kell elosztani országonként, illetve azoknak az országoknak 600 millió eurót kellene fizetniük, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni.
A bizottság javaslata négy csoportba sorolja az országokat:
Magyarország már egyértelművé tette, hogy sem menekülteket nem akar befogadni, sem pénzügyi kiegyenlítést nem fizet.
A dán kormány is, amely szigorú migrációs politikájáról ismert, nem akar menekülteket befogadni.Erik Marquardt, a Zöldek politikusa és az Európai Parlament képviselője kritikusan látja az EU Bizottság felosztását. „Most kilenc ország, amelyekben az EU-lakosság csupán 14 százaléka él, mutasson szolidaritást azokkal az államokkal, amelyekben az EU-lakosok 86 százaléka él” – mondja. „Számomra úgy tűnik, mintha fordítva számoltak volna” – tette hozzá.
