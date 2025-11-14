Átlépte a vörös vonalat az Európai Unió: Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelbe

Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat, s az is fontos, hogy össze kell fogni minden, hasonló állásponton lévő erővel Európában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint

Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt akarja, hogy illegális migránsok árasszák el Európát”.

„Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s Brüsszel azt akarja, hogy mi még fizessünk is ezért. Mi erre nem vagyunk hajlandók” – szögezte le.