Átlépte a vörös vonalat az Európai Unió: Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelbe

2025. november 14. 19:34

Betelt a pohár a külügyminiszternél.

2025. november 14. 19:34
Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat, s az is fontos, hogy össze kell fogni minden, hasonló állásponton lévő erővel Európában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a bolgár elnökkel folytatott tárgyalása után lényegesnek nevezte Brüsszel megfékezését a migráció tekintetében, mivel szavai szerint

Brüsszel egy új migrációs paktumot akar, azt akarja, hogy illegális migránsok árasszák el Európát”.

„Brüsszel azt akarja, hogy Magyarország is migránsokat fogadjon be, s Brüsszel azt akarja, hogy mi még fizessünk is ezért. Mi erre nem vagyunk hajlandók” – szögezte le.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy össze kell fogni minden olyan politikussal Európában, aki fellép a migráció ellen.

„Egyetértettünk Bulgária elnökével abban is, hogy meg kell védeni Európát, meg kell védeni az európai identitást, a nemzeti identitásokat, ezért távol kell tartani az illegális migránsokat Európától– fejtette ki.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

elcapo-2
2025. november 14. 21:14
Lassan bukik a nyugati libsi világ, viszont a migrik azok ot maradnak nekik és ezzel harangoztak is nekik!
gogenos
2025. november 14. 20:53 Szerkesztve
A magyarok nem akarnak migránsokat befogadni. Ha ezt most ebben a pillanatban nem veszik végleg tudomásul, a hatalmuk kerül vele veszélybe. Mert nem azt teszik, amire felhatalmazást kaptak, és ebbe személy szerint is belebuknak, mind egy szálig. Az életük múlik rajta. Egy kontinens léte múlik rajta. Nem viccelünk.
templar62
2025. november 14. 20:53
European comission = komiszok , komiszárok .
templar62
2025. november 14. 20:49
Hajrá AfD .
