Ez mindent megváltoztathat: Oroszország határára épült az EU stratégiai fontosságú gyára

Észtország az Európai Unióhoz fordult: taktikát változtatna Magyarország ügyében
Természetesen Ukrajna érdekében.
Az észtországi Narvában, az orosz határ mellé épült Európa legnagyobb ritkaföldfém mágnesgyára.
Szeptember óta áll üzemben Európa legnagyobb ritkaföldfém mágnesgyára Narvában, Észtországban. Ez az EU által finanszírozott üzem ritkaföldfém alapú mágneseket fog gyártani, amelyeket kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban, például elektromos járművekben, szélturbinákban és mikroelektronikában fognak felhasználni.
Mivel az EU-ba jelenleg importált mágnesek több mint 90 százaléka Kínából származik,
az új észtországi gyár jelentősen növelni fogja Európa stratégiai autonómiáját és versenyképességét, amelyek kulcsfontosságúak az ipari átmenet szempontjából.
Raffaele Fitto, a kohézióért és reformokért felelős bizottsági ügyvezető alelnök elmondta: „A mágnesgyár megnyitása tökéletes példa arra, hogy a kohéziós politika hogyan hozhat valódi változást egy régió és polgárai számára az új munkahelyek teremtésével és a gazdaság fellendítésével. Az EU által finanszírozott projekt az egész EU versenyképességének növeléséhez is hozzájárul. Ismét megmutatja, hogy a kohéziós politika minden európai számára előnyös politika.”
A gyárat az Igazságos Átállási Alap 14,5 millió eurós támogatásának köszönhetően építették. Jelentős pozitív hatással lesz Narva és a tágabb Ida-Viru megye gazdaságára, akár 1000 munkahelyet teremtve és a világ minden tájáról vonzva a tehetségeket. Emellett nagymértékben növeli Európa ipari kapacitását és stratégiai autonómiáját a ritkaföldfém-mágnesek terén. Az észtországi gyár növeli a régió ellenálló képességét, és segíti az olajpala kitermeléséről való elszakadást, amely egy fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdasági tevékenység, amelyre a régió a múltban támaszkodott.
Ezt is ajánljuk a témában
Természetesen Ukrajna érdekében.
Nyitókép: Freddy Davies / ANADOLU / Anadolu via AFP