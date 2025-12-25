Ez mindent megváltoztathat: Oroszország határára épült az EU stratégiai fontosságú gyára

az új észtországi gyár jelentősen növelni fogja Európa stratégiai autonómiáját és versenyképességét, amelyek kulcsfontosságúak az ipari átmenet szempontjából.

Raffaele Fitto, a kohézióért és reformokért felelős bizottsági ügyvezető alelnök elmondta: „A mágnesgyár megnyitása tökéletes példa arra, hogy a kohéziós politika hogyan hozhat valódi változást egy régió és polgárai számára az új munkahelyek teremtésével és a gazdaság fellendítésével. Az EU által finanszírozott projekt az egész EU versenyképességének növeléséhez is hozzájárul. Ismét megmutatja, hogy a kohéziós politika minden európai számára előnyös politika.”