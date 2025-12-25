Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyár Oroszország Észtország Európai Unió

Ez mindent megváltoztathat: Oroszország határára épült az EU stratégiai fontosságú gyára

2025. december 25. 18:37

Az észtországi Narvában, az orosz határ mellé épült Európa legnagyobb ritkaföldfém mágnesgyára.

2025. december 25. 18:37
null

Szeptember óta áll üzemben Európa legnagyobb ritkaföldfém mágnesgyára Narvában, Észtországban. Ez az EU által finanszírozott üzem ritkaföldfém alapú mágneseket fog gyártani, amelyeket kulcsfontosságú gazdasági ágazatokban, például elektromos járművekben, szélturbinákban és mikroelektronikában fognak felhasználni. 

Mivel az EU-ba jelenleg importált mágnesek több mint 90 százaléka Kínából származik, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

az új észtországi gyár jelentősen növelni fogja Európa stratégiai autonómiáját és versenyképességét, amelyek kulcsfontosságúak az ipari átmenet szempontjából.

Raffaele Fitto, a kohézióért és reformokért felelős bizottsági ügyvezető alelnök elmondta: „A mágnesgyár megnyitása tökéletes példa arra, hogy a kohéziós politika hogyan hozhat valódi változást egy régió és polgárai számára az új munkahelyek teremtésével és a gazdaság fellendítésével. Az EU által finanszírozott projekt az egész EU versenyképességének növeléséhez is hozzájárul. Ismét megmutatja, hogy a kohéziós politika minden európai számára előnyös politika.”

A gyárat az Igazságos Átállási Alap 14,5 millió eurós támogatásának köszönhetően építették. Jelentős pozitív hatással lesz Narva és a tágabb Ida-Viru megye gazdaságára, akár 1000 munkahelyet teremtve és a világ minden tájáról vonzva a tehetségeket. Emellett nagymértékben növeli Európa ipari kapacitását és stratégiai autonómiáját a ritkaföldfém-mágnesek terén. Az észtországi gyár növeli a régió ellenálló képességét, és segíti az olajpala kitermeléséről való elszakadást, amely egy fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdasági tevékenység, amelyre a régió a múltban támaszkodott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Freddy Davies / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
attysh
2025. december 25. 19:25
Hallelujah! Végre egy ritkaföldfém feldolgozó gyár! De honnan lesz alapanyag? Ha igaz, a kínaiaknak, az oroszoknak fityisz. Várjatok! Morált fognak feldolgozni. Hurrá!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!