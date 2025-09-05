Észtország az Európai Unióhoz fordult: taktikát változtatna Magyarország ügyében

Alar Karis, Észtország elnöke arra figyelmeztetett, hogy az orosz határral szomszédos európai országoknak fel kell készülniük az amerikai csapatok esetleges kivonására, és saját védelmi képességeiket kell erősíteniük.

A Politico cikke szerint

Karis hangsúlyozta, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, ezért szerinte érdemes lenne közvetlenebb párbeszédet folytatni Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a megoldás érdekében.

Az elnök hozzátette, bár Donald Trump amerikai elnök egyes nyilatkozatai megnyugtatóak voltak (például a lengyelországi jelenlét fenntartása), továbbra is nehéz kiszámítani Washington lépéseit a Baltikumban.