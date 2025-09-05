Észtország az Európai Unióhoz fordult: taktikát változtatna Magyarország ügyében

A nem egészen másfél milliós Észtország örömmel küldene katonákat Ukrajnába az oroszok ellen
A „hajlandóak koalíciójának” egyik leghéjább tagja szerint ez nem gyengítené a NATO-t.
Alar Karis elnök szerint érdemes lenne közvetlenebb párbeszédet folytatni Orbán Viktorral Ukrajna EU-csatlakozásának érdekében.
Alar Karis, Észtország elnöke arra figyelmeztetett, hogy az orosz határral szomszédos európai országoknak fel kell készülniük az amerikai csapatok esetleges kivonására, és saját védelmi képességeiket kell erősíteniük.
A Politico cikke szerint
Karis hangsúlyozta, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, ezért szerinte érdemes lenne közvetlenebb párbeszédet folytatni Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a megoldás érdekében.
Az elnök hozzátette, bár Donald Trump amerikai elnök egyes nyilatkozatai megnyugtatóak voltak (például a lengyelországi jelenlét fenntartása), továbbra is nehéz kiszámítani Washington lépéseit a Baltikumban.
Ezt is ajánljuk a témában
A „hajlandóak koalíciójának” egyik leghéjább tagja szerint ez nem gyengítené a NATO-t.
Nyitókép: AFP/Petras Malukas
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.