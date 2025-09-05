Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna Alar Karis Észtország Orbán Viktor Európai Unió

Észtország az Európai Unióhoz fordult: taktikát változtatna Magyarország ügyében

2025. szeptember 05. 11:24

Alar Karis elnök szerint érdemes lenne közvetlenebb párbeszédet folytatni Orbán Viktorral Ukrajna EU-csatlakozásának érdekében.

2025. szeptember 05. 11:24
null

Alar Karis, Észtország elnöke arra figyelmeztetett, hogy az orosz határral szomszédos európai országoknak fel kell készülniük az amerikai csapatok esetleges kivonására, és saját védelmi képességeiket kell erősíteniük.

A Politico cikke szerint

Karis hangsúlyozta, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását, ezért szerinte érdemes lenne közvetlenebb párbeszédet folytatni Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a megoldás érdekében.

Az elnök hozzátette, bár Donald Trump amerikai elnök egyes nyilatkozatai megnyugtatóak voltak (például a lengyelországi jelenlét fenntartása), továbbra is nehéz kiszámítani Washington lépéseit a Baltikumban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Petras Malukas

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akosb
2025. szeptember 05. 14:14
Ha ukrajna teljesíti ugyanazokat a feltételeket mint bárki más eddig csatlakozhat, nem bonyolult.
Válasz erre
0
0
lajajakab11apjavagyok
•••
2025. szeptember 05. 13:51 Szerkesztve
Erősen fontolgatom hogy egy olyan jól átmulatott hétvége után fogom a bandát, haverokat, spanokat meg pár lődörgőt innen borsodból ,és elfoglalom ezt a patkány észtországot.Oszt megbaszok ott mindenkit,mert unom már a vinnyogásukat.Kurva kemények lettek mióta NATO tagok,ezek a senki észtek.
Válasz erre
1
0
lyon-v-2
2025. szeptember 05. 13:32
Elég látványosan sunnyognak ezek az észtek. Amennyire jelentéktelenek kb. annyira nagyra tartják magukat... olyan pincsiszindóma...
Válasz erre
4
0
csulak
2025. szeptember 05. 13:29
elso elpes, ukrajna adja vissza a magyar kisebbsegnek az osszes elvett jogot ! masodik lepes, ukrajna teljesitsen minden EU csatlakozasi kovetelmenyt ! aztan lehet beszelni !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!