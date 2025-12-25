A legrosszabbkor: súlyos baleset történt a budai rakparton

A rakpart köveire zuhant egy ember Budapesten, az Angelo Rotta rakparton – közölte a Katasztrófavédelem. A Csalogány utca környékén történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult, a rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végzik a mentést.

A szerencsétlenül járt emberhez a mentőszolgálat munkatársai létrán jutottak le,

később a bajbajutottat a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra.