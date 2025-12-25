A legrosszabbkor: súlyos baleset történt a budai rakparton

Tragédia az M1-es autópályán: családja szeme láttára gázolták halálra a magyar férfit
Halálos tragédiába torkollott egy korábbi ütközés az M1-esen, amikor egy kisbusz a leállósávban tartózkodókat sodorta el.
A Csalogány utca térségében zuhant le egy ember a rakpart köveire.
A rakpart köveire zuhant egy ember Budapesten, az Angelo Rotta rakparton – közölte a Katasztrófavédelem. A Csalogány utca környékén történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult, a rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végzik a mentést.
A szerencsétlenül járt emberhez a mentőszolgálat munkatársai létrán jutottak le,
később a bajbajutottat a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra.
Ahogy arról beszámoltunk, karácsony napjaiban is sok baleset történik az országban.
Nyitókép: Illusztráció. Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala