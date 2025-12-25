Ft
12. 25.
csütörtök
12. 25.
csütörtök
rakpart Budapest baleset

A legrosszabbkor: súlyos baleset történt a budai rakparton

2025. december 25. 21:07

A Csalogány utca térségében zuhant le egy ember a rakpart köveire.

2025. december 25. 21:07
null

A rakpart köveire zuhant egy ember Budapesten, az Angelo Rotta rakparton – közölte a Katasztrófavédelem. A Csalogány utca környékén történt balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók több egysége vonult, a rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával végzik a mentést. 

A szerencsétlenül járt emberhez a mentőszolgálat munkatársai létrán jutottak le, 

később a bajbajutottat a tűzoltók kötelek és hordágy segítségével juttatták fel a rakpartra.

Ahogy arról beszámoltunk, karácsony napjaiban is sok baleset történik az országban.

Nyitókép: Illusztráció. Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

