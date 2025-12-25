Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Amerikai Egyesült Államok Kaja Kallas Európai Unió

Kaja Kallas szerint elfogadhatatlan, ami mellett nemrég még saját maga érvelt

2025. december 25. 14:08

Dübörög a kettős mérce Brüsszelben.

2025. december 25. 14:08
null

„Az Egyesült Államok döntése, hogy utazási korlátozásokat vezet be európai állampolgárokkal és tisztségviselőkkel szemben, elfogadhatatlan, és szuverenitásunk megkérdőjelezésére irányuló kísérlet” – írja Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az X-en.

Majd hozzátette, hogy „Európa továbbra is megvédi értékeit – a szólásszabadságot, a tisztességes digitális szabályozást és a jogot arra, hogy saját terét maga szabályozza”.

Pár hónapja máshogy vélekedett

Az uniós főképviselő augusztusban úgy vélekedett az X-en, hogy 

állítsuk le az orosz állampolgárok számára kiadott turista vízumokat. Európa látogatása kiváltság, nem emberi jog. 

A légi közlekedés Oroszországból le van állítva, ami azt jelenti, hogy amíg a schengeni országok vízumokat adnak ki, addig Oroszország szomszédai viselik a terhet (Finnország, Észtország, Lettország – az egyetlen belépési pontok). 

Itt az ideje, hogy véget vessünk az orosz turizmusnak most” – tette hozzá Kallas.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

