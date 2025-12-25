Kaja Kallas szerint elfogadhatatlan, ami mellett nemrég még saját maga érvelt

Emelik a tétet Brüsszelben: „Az üres ígéretek helyett valódi csapatokat kell küldeni Ukrajnába”
Kaja Kallas nyilatkozata új fényben tűnteti fel az uniós szerepvállalást.
Dübörög a kettős mérce Brüsszelben.
„Az Egyesült Államok döntése, hogy utazási korlátozásokat vezet be európai állampolgárokkal és tisztségviselőkkel szemben, elfogadhatatlan, és szuverenitásunk megkérdőjelezésére irányuló kísérlet” – írja Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az X-en.
Ezt is ajánljuk a témában
Kaja Kallas nyilatkozata új fényben tűnteti fel az uniós szerepvállalást.
Majd hozzátette, hogy „Európa továbbra is megvédi értékeit – a szólásszabadságot, a tisztességes digitális szabályozást és a jogot arra, hogy saját terét maga szabályozza”.
Pár hónapja máshogy vélekedett
Az uniós főképviselő augusztusban úgy vélekedett az X-en, hogy
állítsuk le az orosz állampolgárok számára kiadott turista vízumokat. Európa látogatása kiváltság, nem emberi jog.
A légi közlekedés Oroszországból le van állítva, ami azt jelenti, hogy amíg a schengeni országok vízumokat adnak ki, addig Oroszország szomszédai viselik a terhet (Finnország, Észtország, Lettország – az egyetlen belépési pontok).
Itt az ideje, hogy véget vessünk az orosz turizmusnak most” – tette hozzá Kallas.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP