Az uniós főképviselő augusztusban úgy vélekedett az X-en, hogy

állítsuk le az orosz állampolgárok számára kiadott turista vízumokat. Európa látogatása kiváltság, nem emberi jog.

A légi közlekedés Oroszországból le van állítva, ami azt jelenti, hogy amíg a schengeni országok vízumokat adnak ki, addig Oroszország szomszédai viselik a terhet (Finnország, Észtország, Lettország – az egyetlen belépési pontok).

Itt az ideje, hogy véget vessünk az orosz turizmusnak most” – tette hozzá Kallas.

