Emelik a tétet Brüsszelben: „Az üres ígéretek helyett valódi csapatokat kell küldeni Ukrajnába”

Amit szem előtt kell tartanunk, az az, hogy az országok azért akarnak a NATO-ban lenni, mert nem akarják, hogy Oroszország megszállja vagy megtámadja őket.

Érvelése szerint Svédország, Finnország és a balti államok csatlakozása is ezt bizonyítja. Ha azonban Ukrajna esetében ez a védelmi ernyő nincs napirenden, vagy ki van zárva, akkor más megoldást kell találni. Kallas már nem hagy teret félreértésnek. Szerinte az ukrajnai biztonsági garanciák nem lehetnek elméletiek:

Ezek nem lehetnek papírok vagy ígéretek. Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát.

A főképviselő ezzel gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a politikai deklarációk ideje lejárt, és Ukrajna védelme csak fizikai jelenléttel képzelhető el. Az elképzelés logikája szerint, ha Donbász elesik, az csak a kezdet: