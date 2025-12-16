Emelik a tétet Brüsszelben: „Az üres ígéretek helyett valódi csapatokat kell küldeni Ukrajnába”

Zelenszkij a német tévében kimondta: Nem kérik a német katonák segítségét!
Nehéz összeegyeztetni szavait a korábbi európai csapatokról szóló tervekkel.
Az Európai Unió külügyi főképviselője szerint fordulóponthoz érkezett a háború körüli diplomácia. Kaja Kallas úgy látja, Ukrajna jövője nem biztosítható puszta nyilatkozatokkal: szerinte valódi katonai jelenlétre és kézzelfogható képességekre van szükség.
Kaja Kallas számára Ukrajna nemcsak politikai, hanem katonai kérdés is. Az uniós külügyi tanács ülése előtt tett nyilatkozatából egyértelműen kirajzolódik, hogy a jelenlegi biztonsági kereteket elégtelennek tartja, és új szintre emelné az ukrajnai elköteleződést.
A főképviselő szerint a NATO bővítésének logikája világos:
Amit szem előtt kell tartanunk, az az, hogy az országok azért akarnak a NATO-ban lenni, mert nem akarják, hogy Oroszország megszállja vagy megtámadja őket.
Érvelése szerint Svédország, Finnország és a balti államok csatlakozása is ezt bizonyítja. Ha azonban Ukrajna esetében ez a védelmi ernyő nincs napirenden, vagy ki van zárva, akkor más megoldást kell találni. Kallas már nem hagy teret félreértésnek. Szerinte az ukrajnai biztonsági garanciák nem lehetnek elméletiek:
Ezek nem lehetnek papírok vagy ígéretek. Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát.
A főképviselő ezzel gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a politikai deklarációk ideje lejárt, és Ukrajna védelme csak fizikai jelenléttel képzelhető el. Az elképzelés logikája szerint, ha Donbász elesik, az csak a kezdet:
Ha megkapja Donbászt, akkor a védelmi vonal leomlik, és továbblépnek Ukrajna egészének elfoglalására.
Kallas szerint az ukrajnai támogatás pénzügyi oldala is kritikus ponthoz érkezett. A hét eseményeit „siker vagy bukás” időszakként írta le, különösen a finanszírozási döntések miatt. Elmondása szerint az egyik legreálisabb lehetőség a jóvátételi hitel, amely a befagyasztott orosz vagyonra épülne.
Állítása szerint ez nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenet is: aki kárt okoz, annak fizetnie kell.
Más megoldások viszont – saját bevallása szerint – korábban sem működtek, mert teljes egyetértést igényeltek volna. A főképviselő érvelésének visszatérő eleme a történelem. Kallas szerint a tartós béke csak akkor képzelhető el, ha nem jutalmazzák az agressziót:
Ha az agresszió jutalmat kap, akkor még többet fogunk látni belőle.
Ebben a gondolatmenetben Ukrajna nem csupán egy háború helyszíne, hanem precedens is. Olyan ügy, amely szerinte más régiók biztonságát is meghatározza. Hogy mindez valóban európai katonák és fegyverek telepítéséhez vezet-e, az egyelőre nyitott kérdés – de Kaja Kallas szavai alapján Brüsszelben már nem papíralapú válaszokban gondolkodnak.
