Brüsszel NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Kaja Kallas

Emelik a tétet Brüsszelben: „Az üres ígéretek helyett valódi csapatokat kell küldeni Ukrajnába"

2025. december 16. 17:43

Az Európai Unió külügyi főképviselője szerint fordulóponthoz érkezett a háború körüli diplomácia. Kaja Kallas úgy látja, Ukrajna jövője nem biztosítható puszta nyilatkozatokkal: szerinte valódi katonai jelenlétre és kézzelfogható képességekre van szükség.

2025. december 16. 17:43
null

Kaja Kallas számára Ukrajna nemcsak politikai, hanem katonai kérdés is. Az uniós külügyi tanács ülése előtt tett nyilatkozatából egyértelműen kirajzolódik, hogy a jelenlegi biztonsági kereteket elégtelennek tartja, és új szintre emelné az ukrajnai elköteleződést.

 

Brüsszelben egyre nyíltabban beszélnek európai katonák ukrajnai szerepéről. Kaja Kallas szerint az ígéretek ideje lejárt, valódi csapatok kellenek.
Brüsszelben egyre nyíltabban beszélnek európai katonák ukrajnai szerepéről. Kaja Kallas szerint az ígéretek ideje lejárt, valódi csapatok kellenek.
Forrás: Michaela STACHE / AFP

A főképviselő szerint a NATO bővítésének logikája világos:

Amit szem előtt kell tartanunk, az az, hogy az országok azért akarnak a NATO-ban lenni, mert nem akarják, hogy Oroszország megszállja vagy megtámadja őket.

Érvelése szerint Svédország, Finnország és a balti államok csatlakozása is ezt bizonyítja. Ha azonban Ukrajna esetében ez a védelmi ernyő nincs napirenden, vagy ki van zárva, akkor más megoldást kell találni. Kallas már nem hagy teret félreértésnek. Szerinte az ukrajnai biztonsági garanciák nem lehetnek elméletiek:

Ezek nem lehetnek papírok vagy ígéretek. Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát.

A főképviselő ezzel gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a politikai deklarációk ideje lejárt, és Ukrajna védelme csak fizikai jelenléttel képzelhető el. Az elképzelés logikája szerint, ha Donbász elesik, az csak a kezdet:

Ha megkapja Donbászt, akkor a védelmi vonal leomlik, és továbblépnek Ukrajna egészének elfoglalására.

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna finanszírozása és a háború ára

Kallas szerint az ukrajnai támogatás pénzügyi oldala is kritikus ponthoz érkezett. A hét eseményeit „siker vagy bukás” időszakként írta le, különösen a finanszírozási döntések miatt. Elmondása szerint az egyik legreálisabb lehetőség a jóvátételi hitel, amely a befagyasztott orosz vagyonra épülne.

Állítása szerint ez nemcsak pénzügyi, hanem politikai üzenet is: aki kárt okoz, annak fizetnie kell. 

Más megoldások viszont – saját bevallása szerint – korábban sem működtek, mert teljes egyetértést igényeltek volna. A főképviselő érvelésének visszatérő eleme a történelem. Kallas szerint a tartós béke csak akkor képzelhető el, ha nem jutalmazzák az agressziót:

Ha az agresszió jutalmat kap, akkor még többet fogunk látni belőle.

Ebben a gondolatmenetben Ukrajna nem csupán egy háború helyszíne, hanem precedens is. Olyan ügy, amely szerinte más régiók biztonságát is meghatározza. Hogy mindez valóban európai katonák és fegyverek telepítéséhez vezet-e, az egyelőre nyitott kérdés – de Kaja Kallas szavai alapján Brüsszelben már nem papíralapú válaszokban gondolkodnak.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

nedudgi
2025. december 16. 19:12
A migránsokat mondjuk oda lehetne szállítani Ukrajnába...
esvany-0
2025. december 16. 19:05
Ezekre a kötözni való bolondokra húzzanak már kényszerzubbonyt, hogy ne veszélyeztessék sem magukat sem másokat!
lemez
2025. december 16. 18:58
Ezért kell ennnyi pènzt lopnotok ,mi?Fegyvergyártásra a globalista fegyvergyárosoknak,hogy majd megveszitek amit egyszer odaadtatok.Normális?Megmondta Putyin hogy ö nem támadja meg europát.Kikövetelitek mint az ukrajnait biden.Mocskok.
machet
2025. december 16. 18:32
Ti meg a pénzemberek mentek az első sorban ugye, Soros p....a?
