12. 16.
kedd
Zelenszkij a német tévében kimondta: Nem kérik a német katonák segítségét!

2025. december 16. 15:49

A német közönségnek egészen más hangot ütött meg az ukrán elnök, mint korábban európai fórumokon. A ZDF-ben adott interjúban Zelenszkij már azt állította, hogy ők sosem kérték német katonák bevetését, miközben korábbi nyilatkozatai éppen az ellenkezőjéről szóltak.

2025. december 16. 15:49
null

A német televízióban adott interjújában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepő fordulattal tagadni kezdte korábbi igényeit. A Focus által ismertetett beszélgetésben, a ZDF évértékelő műsorában Markus Lanz kérdezte arról, hogy a biztonsági garanciák vajon európai – akár német – katonai jelenlétet is jelenthetnek-e Ukrajnában. 

 

Zelenszkij a német tévében tagadta, hogy valaha is kérte volna német katonák bevetését, noha korábbi nyilatkozatai épp az ellenkezőjét sugallták.
Forrás: Michaela STACHE / AFP

A műsorvezető még be sem fejezte a mondatot, amikor az ukrán elnök félbeszakította:

„Mi soha nem kértük, hogy német katonák Ukrajnáért harcoljanak. Ezt a kérdést soha nem tettük fel!”

A kijelentés annál is feltűnőbb, mert Davosban maga az ukrán államfő beszélt arról, hogy a béke garantálásához 200 ezer európai katona jelenlétére lenne szükség Ukrajnában. Akkor sem kertelt, amikor az európai vezetőket figyelmeztette, hogy erősítsék meg magukat, mert „az amerikaiak távol lesznek, az oroszok pedig közel”. Szerinte az EU-nak készen kell állnia, és nem szabad spórolnia saját biztonságán.

A német tévében tehát hirtelen elhatárolódott az európai csapatok gondolatától, miközben tavasszal már konkrét egyeztetések folytak egy európai kontingens Ukrajnába telepítéséről. A Politico információi szerint Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, hogy egyeztettek a külföldi erők jelenlétéről „földön, vízen, levegőben”. Szó esett a létszámról, az infrastruktúráról, sőt arról is, mikortól meddig szólna a mandátumuk.

Egyáltalán nem úgy tűnt, hogy Kijev tartózkodni szeretne a külföldi csapatoktól. Az ukrán elnök védelmi főtanácsadója, Pavlo Palisa például arról beszélt, hogy tucatnyi ország hajlandó lenne csatlakozni egy ilyen koalícióhoz.

A Hromadske ukrán portál márciusi tudósítása szerint Zelenszkij Párizsban is arról beszélt, hogy Ukrajnának nem OBSE-megfigyelőkre, hanem „szakmai emberekre” van szüksége, akik készek garantálni a biztonságot. 

A NATO-csatlakozás hiányában szerinte elengedhetetlen a partnerországok katonai jelenléte a földön, a levegőben és a tengeren.

Emlékezetes: itt merült fel az is, hogy a helyettes kabinetfőnök, Ihor Zsovkva szerint az európai erőknek akár rakétatámadásokkal szemben is készen kell állniuk harcolni. Zelenszkij másnap ugyan óvatosabban fogalmazott, de a lényeget nem tagadta: 

európai katonai kontingensre szükség van, mert az OBSE nem jelent biztonsági garanciát.

A ZDF-ben viszont már más hangon szólt a német választókhoz. Ott hirtelen az volt a fontos, hogy senki se higgye: Ukrajna európai katonákat akar a frontra küldeni. 

Mi soha nem kértük, hogy német katonák Ukrajnáért harcoljanak

– ismételte meg nyomatékosan. Csakhogy a korábbi, hónapokon át ismételt kijelentései fényében ez a mondat még úgy is nehezen értelmezhető, ha Zelenszkij most kommunikációs kármentésbe kezdett. 

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

