Zelenszkij a német tévében kimondta: Nem kérik a német katonák segítségét!

Zelenszkij szerint 200 ezer európai katonára lesz szükség Ukrajnában a béke garantálására
Az ukrán elnök Davosban figyelmeztette az EU vezetőit, hogy erősítsék meg magukat, mert az amerikaiak távol lesznek, az oroszok pedig közel.
A német közönségnek egészen más hangot ütött meg az ukrán elnök, mint korábban európai fórumokon. A ZDF-ben adott interjúban Zelenszkij már azt állította, hogy ők sosem kérték német katonák bevetését, miközben korábbi nyilatkozatai éppen az ellenkezőjéről szóltak.
A német televízióban adott interjújában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglepő fordulattal tagadni kezdte korábbi igényeit. A Focus által ismertetett beszélgetésben, a ZDF évértékelő műsorában Markus Lanz kérdezte arról, hogy a biztonsági garanciák vajon európai – akár német – katonai jelenlétet is jelenthetnek-e Ukrajnában.
A műsorvezető még be sem fejezte a mondatot, amikor az ukrán elnök félbeszakította:
„Mi soha nem kértük, hogy német katonák Ukrajnáért harcoljanak. Ezt a kérdést soha nem tettük fel!”
A kijelentés annál is feltűnőbb, mert Davosban maga az ukrán államfő beszélt arról, hogy a béke garantálásához 200 ezer európai katona jelenlétére lenne szükség Ukrajnában. Akkor sem kertelt, amikor az európai vezetőket figyelmeztette, hogy erősítsék meg magukat, mert „az amerikaiak távol lesznek, az oroszok pedig közel”. Szerinte az EU-nak készen kell állnia, és nem szabad spórolnia saját biztonságán.
A német tévében tehát hirtelen elhatárolódott az európai csapatok gondolatától, miközben tavasszal már konkrét egyeztetések folytak egy európai kontingens Ukrajnába telepítéséről. A Politico információi szerint Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, hogy egyeztettek a külföldi erők jelenlétéről „földön, vízen, levegőben”. Szó esett a létszámról, az infrastruktúráról, sőt arról is, mikortól meddig szólna a mandátumuk.
Egyáltalán nem úgy tűnt, hogy Kijev tartózkodni szeretne a külföldi csapatoktól. Az ukrán elnök védelmi főtanácsadója, Pavlo Palisa például arról beszélt, hogy tucatnyi ország hajlandó lenne csatlakozni egy ilyen koalícióhoz.
Az biztos, hogy nem lesz olcsó, főleg, hogy az amerikaiak ki is maradnak a „hajlandóak koalíciójából”, az oroszok meg érthető módon kézzel-lábbal tiltakoznak ellene.
A Hromadske ukrán portál márciusi tudósítása szerint Zelenszkij Párizsban is arról beszélt, hogy Ukrajnának nem OBSE-megfigyelőkre, hanem „szakmai emberekre” van szüksége, akik készek garantálni a biztonságot.
A NATO-csatlakozás hiányában szerinte elengedhetetlen a partnerországok katonai jelenléte a földön, a levegőben és a tengeren.
Emlékezetes: itt merült fel az is, hogy a helyettes kabinetfőnök, Ihor Zsovkva szerint az európai erőknek akár rakétatámadásokkal szemben is készen kell állniuk harcolni. Zelenszkij másnap ugyan óvatosabban fogalmazott, de a lényeget nem tagadta:
európai katonai kontingensre szükség van, mert az OBSE nem jelent biztonsági garanciát.
A ZDF-ben viszont már más hangon szólt a német választókhoz. Ott hirtelen az volt a fontos, hogy senki se higgye: Ukrajna európai katonákat akar a frontra küldeni.
Mi soha nem kértük, hogy német katonák Ukrajnáért harcoljanak
– ismételte meg nyomatékosan. Csakhogy a korábbi, hónapokon át ismételt kijelentései fényében ez a mondat még úgy is nehezen értelmezhető, ha Zelenszkij most kommunikációs kármentésbe kezdett.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP