Zelenszkij a német tévében kimondta: Nem kérik a német katonák segítségét!

A Hromadske ukrán portál márciusi tudósítása szerint Zelenszkij Párizsban is arról beszélt, hogy Ukrajnának nem OBSE-megfigyelőkre, hanem „szakmai emberekre” van szüksége, akik készek garantálni a biztonságot.

A NATO-csatlakozás hiányában szerinte elengedhetetlen a partnerországok katonai jelenléte a földön, a levegőben és a tengeren.

Emlékezetes: itt merült fel az is, hogy a helyettes kabinetfőnök, Ihor Zsovkva szerint az európai erőknek akár rakétatámadásokkal szemben is készen kell állniuk harcolni. Zelenszkij másnap ugyan óvatosabban fogalmazott, de a lényeget nem tagadta: