Zelenszkij saját népének hóhérja lehet: lélegeztetőgépeket kapcsoltak le állami utasításra Ukrajnában

Kedd éjszaka a nyugat-ukrajnai Lvivben több kórházat és a teljes elektromos tömegközlekedést ellátó áramszolgáltatás leállították – jelentette be a város polgármestere, Andrij Szadovij Facebook-oldalán.

A polgármester szerint az áramszünet a kormány új szabályozásának következménye, amely átalakította a vállalatok és intézmények kritikus besorolását.