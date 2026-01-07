Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij kórház lviv tömegközlekedés lélegeztetőgép

Zelenszkij saját népének hóhérja lehet: lélegeztetőgépeket kapcsoltak le állami utasításra Ukrajnában

2026. január 07. 13:06

Kórházak és villamosok is áramszünettel küzdenek Lvivben a kormány új szabályozása miatt.

2026. január 07. 13:06
null

Kedd éjszaka a nyugat-ukrajnai Lvivben több kórházat és a teljes elektromos tömegközlekedést ellátó áramszolgáltatás leállították – jelentette be a város polgármestere, Andrij Szadovij Facebook-oldalán.

A polgármester szerint az áramszünet a kormány új szabályozásának következménye, amely átalakította a vállalatok és intézmények kritikus besorolását.

Szadovij úgy fogalmazott: 

Mostantól a lélegeztetőgépeknek, a villamosoknak és a trolibuszoknak is az áramszüneti ütemterv szerint kell működniük. Ez nonszensz”

A polgármester hozzátette, nem érti, miért döntött úgy a kormány, hogy a kórházakat és az elektromos közlekedést az általános lekapcsolási csoporthoz sorolják, ennek ellenére a városnak az új szabályok szerint kell működnie.

Az események hátterében Szerednyenko Julija ukrán miniszterelnök korábbi bejelentése állhat, amely szerint a háborús állapot idején felülvizsgálták a gazdaság szempontjából kritikus fontosságú létesítményeket, és az ezen kategóriából kimaradt fogyasztók lekapcsolásával legalább 800 megawatt áramot sikerült felszabadítani, ezzel javítva az ország áramellátását. 

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök azonban hangsúlyozta: a kórházak, iskolák, az életfenntartást biztosító létesítmények, valamint a hadiipar számára az áramellátás folyamatos marad. Hasonlóképpen a cirkuszok, edzőtermek és bevásárlóközpontok is a kritikus létesítmények közé tartozna, így ezek esetében sem történik lekapcsolás.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

nyafika
2026. január 07. 14:35
Lviv a náci anyád, az! LVOV, Oroszul. Ez a neve.
egyszeri
2026. január 07. 14:34
Kik fogják lekapcsolni? Orvosok? Vagy olyanok akiknek már úgyis mindegy, hogy hány embert gyilkoltak meg?
csulak
2026. január 07. 14:18
nem erdekel az aranybudi orszaga
schulczgabor.main
2026. január 07. 14:15
cirkuszoknak, edzőtermeknek és bevásárlóközpontoknak, MINEK?
