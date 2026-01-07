Korai volt a háborúpárti öröm: az amerikaiak állítják, nem írták alá a Párizsi Nyilatkozatot
Kórházak és villamosok is áramszünettel küzdenek Lvivben a kormány új szabályozása miatt.
Kedd éjszaka a nyugat-ukrajnai Lvivben több kórházat és a teljes elektromos tömegközlekedést ellátó áramszolgáltatás leállították – jelentette be a város polgármestere, Andrij Szadovij Facebook-oldalán.
A polgármester szerint az áramszünet a kormány új szabályozásának következménye, amely átalakította a vállalatok és intézmények kritikus besorolását.
Szadovij úgy fogalmazott:
Mostantól a lélegeztetőgépeknek, a villamosoknak és a trolibuszoknak is az áramszüneti ütemterv szerint kell működniük. Ez nonszensz”
A polgármester hozzátette, nem érti, miért döntött úgy a kormány, hogy a kórházakat és az elektromos közlekedést az általános lekapcsolási csoporthoz sorolják, ennek ellenére a városnak az új szabályok szerint kell működnie.
Az események hátterében Szerednyenko Julija ukrán miniszterelnök korábbi bejelentése állhat, amely szerint a háborús állapot idején felülvizsgálták a gazdaság szempontjából kritikus fontosságú létesítményeket, és az ezen kategóriából kimaradt fogyasztók lekapcsolásával legalább 800 megawatt áramot sikerült felszabadítani, ezzel javítva az ország áramellátását.
A miniszterelnök azonban hangsúlyozta: a kórházak, iskolák, az életfenntartást biztosító létesítmények, valamint a hadiipar számára az áramellátás folyamatos marad. Hasonlóképpen a cirkuszok, edzőtermek és bevásárlóközpontok is a kritikus létesítmények közé tartozna, így ezek esetében sem történik lekapcsolás.
