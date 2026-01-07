Ft
01. 07.
szerda
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Az egy dolog, hogy Szoboszlai a világ legértékesebb labdarúgói között – de felkerült a listára még egy magyar!

2026. január 07. 18:03

Két magyar labdarúgó is ott van a világ 100 legértékesebb játékosa között. Szoboszlai Dominik a 37., míg Kerkez Milos a bolygó 6. legértékesebb szélső védőjeként 71. a listán.

2026. január 07. 18:03
null

A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) kiadta a listáját a világ 100 legértékesebb futballistájáról. Az intézet labdarúgással foglalkozó részlege a Football Observatory statisztikai modellje alapján állította össze a névsort, vagyis nem a transfermarkt becsült értékeit használta. Szoboszlai Dominik – már-már természetesen – szerepel ezen a listán.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is ott van a listán. Fotó: Adrian Dennis / AFP

A magyar válogatott csapatkapitánya, a Liverpool ásza, Szoboszlai Dominik a CIES számításai alapján 90.5 millió eurót ér jelenleg (a transfermarkt szerint 85 milliót), amivel igen előkelő helyen tanyázik, hiszen ezzel a földkerekség 37. legértékesebb labdarúgójának számít, megelőzve például a Real Madrid szupersztárját, Vinícius Júniort.

Szoboszlai Dominik mellett még egy magyar

Az, hogy Szoboszlai ott van a listán – amit egyébként Lamine Yamal vezet 343.1 millió euróval –, azért egyáltalán nem meglepő, már hozzászoktunk, hogy van egy világklasszisunk. Viszont nem ő az egyetlen magyar!

Liverpooli csapattársa, Kerkez Milos is ott van ugyanis a legjobb 100-ban, szintén nem rossz pozícióban, hiszen 72.9 millió euróval (transfermarkt: 40 millió) a világ 71. legértékesebb játékosának tartják!

De van még jobb is: ha csak a posztokat nézzük, akkor Kerkez a bolygó 6. legértékesebb szélső védője. Két Barcelona-sztár található közvetlen mögötte: Jules Koundé és Alejandro Balde.

A Liverpool egyébként jelenleg szuperrangadóra készül két magyarjával, hiszen csütörtök este az angol bajnokság tabelláját vezető Arsenallal találkozik.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

