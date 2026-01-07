Az egy dolog, hogy Szoboszlai a világ legértékesebb labdarúgói között – de felkerült a listára még egy magyar!

Liverpooli csapattársa, Kerkez Milos is ott van ugyanis a legjobb 100-ban, szintén nem rossz pozícióban, hiszen 72.9 millió euróval (transfermarkt: 40 millió) a világ 71. legértékesebb játékosának tartják!

De van még jobb is: ha csak a posztokat nézzük, akkor Kerkez a bolygó 6. legértékesebb szélső védője. Két Barcelona-sztár található közvetlen mögötte: Jules Koundé és Alejandro Balde.

A Liverpool egyébként jelenleg szuperrangadóra készül két magyarjával, hiszen csütörtök este az angol bajnokság tabelláját vezető Arsenallal találkozik.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP