Ez most fájhat Zelenszkijnek, borították a tervet Merzék: három ország jelentette be, hogy nem küld katonákat Ukrajnába

A Bild német lap beszámolója szerint Friedrich Merz a találkozót követően nyilatkozott: Németország nem küld csapatokat Ukrajnába a konfliktus vége után. A kancellár hozzátette, hogy Berlin csak a fegyvernyugvás kezdetén dönt a támogatás jellegéről és mértékéről, de ígéretet tett a politikai, pénzügyi és akár katonai segítség folytatására – utóbbit azonban valószínűleg szomszédos NATO-területekről biztosítva.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén határozottan elutasította olasz katonák bevetését. Róma más formában – például logisztikai vagy pénzügyi segítséggel – kívánja támogatni Ukrajnát, de a katonai jelenlétet kizárta.

Andrej Babiš cseh kormányfő is kijelentette:

Csehország sem katonákat nem küld, sem lőszert nem finanszíroz saját költségvetéséből.

Ugyanakkor Prága koordinátorként továbbra is részt vesz a nemzetközi lőszerbeszerzési iniciatívában, amennyiben azt más országok finanszírozzák. Babiš megjegyezte, hogy több más állam – például Olaszország, Lengyelország vagy Lettország – szintén nem tervez csapatokat küldeni. Továbbá a Párizsi Nyilatkozatot az Egyesült Államok se írta alá.