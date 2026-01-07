Ft
01. 07.
szerda
Rendkívüli!

Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
friedrich merz orosz-ukrán háború giorgia meloni németország ukrajna

Ez most fájhat Zelenszkijnek, borították a tervet Merzék: három ország jelentette be, hogy nem küld katonákat Ukrajnába

2026. január 07. 15:07

Nagyon úgy tűnik, magára marad a francia-brit kettős.

2026. január 07. 15:07
null

A hétfői párizsi csúcstalálkozón, amelyen több mint 30 ország vezetői vettek részt Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról, három kulcsfontosságú európai politikus – Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Andrej Babiš cseh kormányfő – világosan leszögezte:

országaik nem vezényelnek katonai egységeket Ukrajnába a háború lezárását követően.

Bár a fizikai katonai jelenlétet kategorikusan kizárták, mindhárman hangsúlyozták, hogy politikai, pénzügyi és bizonyos esetekben más típusú támogatást továbbra is nyújtanak Kijevnek – írta a Kárpát Hír. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ez az álláspont éles kontrasztban áll a Franciaország és Nagy-Britannia által vezetett törekvéssel, amely egy többnemzetiségű haderő telepítését irányozza elő a békemegállapodás után.

A Bild német lap beszámolója szerint Friedrich Merz a találkozót követően nyilatkozott: Németország nem küld csapatokat Ukrajnába a konfliktus vége után. A kancellár hozzátette, hogy Berlin csak a fegyvernyugvás kezdetén dönt a támogatás jellegéről és mértékéről, de ígéretet tett a politikai, pénzügyi és akár katonai segítség folytatására – utóbbit azonban valószínűleg szomszédos NATO-területekről biztosítva.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén határozottan elutasította olasz katonák bevetését. Róma más formában – például logisztikai vagy pénzügyi segítséggel – kívánja támogatni Ukrajnát, de a katonai jelenlétet kizárta.

Andrej Babiš cseh kormányfő is kijelentette:

Csehország sem katonákat nem küld, sem lőszert nem finanszíroz saját költségvetéséből.

Ugyanakkor Prága koordinátorként továbbra is részt vesz a nemzetközi lőszerbeszerzési iniciatívában, amennyiben azt más országok finanszírozzák. Babiš megjegyezte, hogy több más állam – például Olaszország, Lengyelország vagy Lettország – szintén nem tervez csapatokat küldeni. Továbbá a Párizsi Nyilatkozatot az Egyesült Államok se írta alá.

Nyitókép forrása: Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
iphone-13
2026. január 07. 16:20
PUTYINT ÉS TRUMPOT IS MEGKÉRDEZTÉK VAJON? SZERINTEM NEM ÉS, HA ODAMENNEK PUTYIN NEM FOG PUSZIT KÜLDENI NEKIK ESETLEG MAMUT PUSZIT. JÓL IS TESZI!
Válasz erre
1
0
hidegveer
2026. január 07. 16:09
aki a németeknek hisz, sisakot kap ajándékba. (mellé meg - később - ballisztikus golyót a fejébe)
Válasz erre
1
0
NeMá
•••
2026. január 07. 16:01 Szerkesztve
Egyiknap ezt mondják, majd számolnk ja neincs rá pnz, nem jelentkeznek a bakák, ja nemtudunk menni. Kurva gáz egy társaság! Amikor bejelentik mennek be akarnak másokat ugratni és ha nem ugrik akit akarnak visszakoznak! Mint a ROmánok, ha bárki ezekkel beugrik a háborúba, rövid időn belül átálnának!
Válasz erre
1
0
simakutya
2026. január 07. 15:55
Engedni kell harcolni ha azt akarja ,és bírja még a kis szíve.De az látszik sem Európa sem saját maguk nem tudják finanszírozni. Aki odaküld katonákat békét fenntartani ,azzal is számolnia kell hogy provokációkat szerveznek ellenük az ukránok és ne adj isten meghall néhány katonájuk és majd rákenik az oroszokra,mert ez az egyetlen esélyük hogy bevonják a Nato-t.Vagy talán már előre így lett megegyezve. A háborún akarnak meggazdagodni! Trumpnak voltak korábban ilyen kijelentései hogy nem vesznek részt békefenntartásban,lehet ők sem bíznak a tolvajokban.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!