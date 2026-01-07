Korai volt a háborúpárti öröm: az amerikaiak állítják, nem írták alá a Párizsi Nyilatkozatot
Hiába egyeztek meg az európaiak arról, hogy mindent megtesznek az eszkalációért, újra magukra maradtak.
Nagyon úgy tűnik, magára marad a francia-brit kettős.
A hétfői párizsi csúcstalálkozón, amelyen több mint 30 ország vezetői vettek részt Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról, három kulcsfontosságú európai politikus – Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Andrej Babiš cseh kormányfő – világosan leszögezte:
országaik nem vezényelnek katonai egységeket Ukrajnába a háború lezárását követően.
Bár a fizikai katonai jelenlétet kategorikusan kizárták, mindhárman hangsúlyozták, hogy politikai, pénzügyi és bizonyos esetekben más típusú támogatást továbbra is nyújtanak Kijevnek – írta a Kárpát Hír.
Ez az álláspont éles kontrasztban áll a Franciaország és Nagy-Britannia által vezetett törekvéssel, amely egy többnemzetiségű haderő telepítését irányozza elő a békemegállapodás után.
A Bild német lap beszámolója szerint Friedrich Merz a találkozót követően nyilatkozott: Németország nem küld csapatokat Ukrajnába a konfliktus vége után. A kancellár hozzátette, hogy Berlin csak a fegyvernyugvás kezdetén dönt a támogatás jellegéről és mértékéről, de ígéretet tett a politikai, pénzügyi és akár katonai segítség folytatására – utóbbit azonban valószínűleg szomszédos NATO-területekről biztosítva.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén határozottan elutasította olasz katonák bevetését. Róma más formában – például logisztikai vagy pénzügyi segítséggel – kívánja támogatni Ukrajnát, de a katonai jelenlétet kizárta.
Andrej Babiš cseh kormányfő is kijelentette:
Csehország sem katonákat nem küld, sem lőszert nem finanszíroz saját költségvetéséből.
Ugyanakkor Prága koordinátorként továbbra is részt vesz a nemzetközi lőszerbeszerzési iniciatívában, amennyiben azt más országok finanszírozzák. Babiš megjegyezte, hogy több más állam – például Olaszország, Lengyelország vagy Lettország – szintén nem tervez csapatokat küldeni. Továbbá a Párizsi Nyilatkozatot az Egyesült Államok se írta alá.
