„Az ukrán gömböc enni kér” – Orbán Viktor beleállt Kijev újabb bődületes számlájába

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök elmondása szerint az ország pénzügyi szükségletei a következő tíz évben elérhetik a 800 milliárd dollárt.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben reagált a hírre, bődületes összegnek nevezte az ukránok által kiszámolt összeget, és hangsúlyozta: ez az éves magyar GDP négyszerese.