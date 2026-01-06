„Az ukrán gömböc enni kér” – Orbán Viktor beleállt Kijev újabb bődületes számlájába

Sokkolt az ukrán miniszterelnök: „A 800 milliárd dolláros segély csak az első számla lesz a háború után”
A miniszterelnök emlékeztetett, Brüsszel ezért akarta minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök elmondása szerint az ország pénzügyi szükségletei a következő tíz évben elérhetik a 800 milliárd dollárt.
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben reagált a hírre, bődületes összegnek nevezte az ukránok által kiszámolt összeget, és hangsúlyozta: ez az éves magyar GDP négyszerese.
Az ukrán gömböc enni kér”
– jegyezte meg, és emlékeztetett, a brüsszeliek ezért akarták „minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést”.
Ugyanakkor figyelmeztetett, a brüsszeli tervnek Magyarországon is vannak szövetségesei, a Tisza EP-képviselői ugyanis „megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását”.
Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk”
– írta, és megjegyezte, a Tisza képviselők szavazata volt Magyar Péter mentelmi jogának fenntartásának, és a „brüsszeli hátszélnek” az ára.
Kijev szerint ez még nem a végösszeg, csak a kezdő tétel.
