Brüsszel Ukrajna orosz-ukrán háború Magyar Péter Orbán Viktor

„Az ukrán gömböc enni kér” – Orbán Viktor beleállt Kijev újabb bődületes számlájába

2026. január 06. 07:39

A miniszterelnök emlékeztetett, Brüsszel ezért akarta minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont.

2026. január 06. 07:39
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök elmondása szerint az ország pénzügyi szükségletei a következő tíz évben elérhetik a 800 milliárd dollárt.

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben reagált a hírre, bődületes összegnek nevezte az ukránok által kiszámolt összeget, és hangsúlyozta: ez az éves magyar GDP négyszerese.

Az ukrán gömböc enni kér”

– jegyezte meg, és emlékeztetett, a brüsszeliek ezért akarták „minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést”.

Ugyanakkor figyelmeztetett, a brüsszeli tervnek Magyarországon is vannak szövetségesei, a Tisza EP-képviselői ugyanis „megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását”.

Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk”

 – írta, és megjegyezte, a Tisza képviselők szavazata volt Magyar Péter mentelmi jogának fenntartásának, és a „brüsszeli hátszélnek” az ára.

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP
 

SzkeptiKUSS
2026. január 06. 10:18
Ukrajna népe tízen egypár évvel ezelőtt 60 %-ban oroszul beszélt a többi pedig kevert nyelven vagy ukránul. Mindenki értett mindenkit. Akkor nevezhetjük ezt polgárháborúnak is? A DS megoldotta, hogy ne kelljen 180 millió összetartó népességgel versenyezni, szembenézni.
[email protected]
2026. január 06. 10:16
P.: Ukrajnának majdhogynem csak "SZÜKSÉGLETEI" vannak, úg, mint a kis-, meg a nagy szükséglet....magyarán szólba a PISILÉS MEG A KAKÁLÁS. PRODUKTUMKÉSZSÉGE, ALKOTÓ TELJESITMÉNYHATÉKONYSÁGA KONVERGÁL A ZÉRÓHOZ.
[email protected]
2026. január 06. 10:10
UKRAJNA EGY ÉLŐSKÖDŐ, PARAZITA CSŐDÜLET, tkp. EGY TRÁGYADOMBON TÁPLÁLKOZÓ MÉRGES GOMBA. MELY ÖNÁLLÓ LÉTEZÉSRE KÉPTELEN. CSAK MÁSOK ÜRÜLÉKÉT ÉS VIZELETÉT FELSZIVVA KÉPES VALAMIFÉLE ALACSONY SZINTŰ VEGETÁCIÓRA. Kérdés: az ilyenféle "képződmények" mesterséges fönntartása MEDDIG, MENNYI IDEIG prolongálhatő?
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 06. 09:11 Szerkesztve
Rühelkét elengedte a veszélyes nyugatra az udvaribohóc.Mi lesz vele ha az a sok bevándorló mind megerőszakolja? w w w.youtube.com/watch?v=7fX1hAuLEwQ Le sem tagadhatja,hogy apja lánya.😁😁😁😁👍👍Mikor piacra került ahogy fogalmazott, van itt valaki aki kipróbálta?😜😜
