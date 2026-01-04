Sokkolt az ukrán miniszterelnök: „A 800 milliárd dolláros segély csak az első számla lesz a háború után”

Tovább gyűrűzik az aranybudi-botrány: elképesztő fegyverarzenálra bukkantak az ukrán korrupciós ügy kulcsfigurájánál
Újabb megdöbbentő részlet látott napvilágot a Zelenszkij környezetét érintő korrupciós botrányban.
Julija Szviridenko miniszterelnök nyugati államok biztonsági tanácsadóival egyeztetett az ukrán gazdaság jövőjéről. Ukrajna számításai szerint a következő tíz év pénzügyi szükségletei elérhetik a 800 milliárd dollárt, miközben a védelemmel kapcsolatos kiadások ebben még nem szerepelnek.
Julija Szviridenko miniszterelnök szerint Ukrajna gazdasági szükségletei a következő tíz évben – a biztonsági és védelmi kiadások nélkül számolva – elérhetik a 800 milliárd dollárt. A kormányfő ezt nyugati államok biztonsági tanácsadóival folytatott találkozón jelentette ki, amelyről az Ukrainska Pravda tudósított.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország előtt álló gazdasági kihívások nagyságrendje rendkívüli, és ezek kezeléséhez hatalmas tőkebefektetésekre van szükség. Ezeknek a befektetéseknek a tervek szerint a készülő békemegállapodások részét kell képezniük, amelyeket Ukrajna a nyugati partnerekkel közösen dolgoz ki.
Szviridenko elmondta, hogy már elkészült egy gazdasági jólétről szóló megállapodás tervezete, amely azonban egyelőre nem nyilvános.
A dokumentum célja az lenne, hogy keretet adjon az ukrajnai gazdaság helyreállításához és hosszabb távú stabilizálásához szükséges források bevonásának.
A miniszterelnök pontos megfogalmazásában így írta le a helyzetet:
A gazdasági jólét biztosításához szükséges pénzügyi befektetések óriásiak. A mai kilátások szerint a következő 10 évben 800 milliárd amerikai dollárról van szó.
Szviridenko ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ez az összeg nem tekinthető véglegesnek. Mint mondta, a számítás nem tartalmaz minden olyan tételt, amely a háború következményeiből fakad, és amelyek később tovább növelhetik az ukrajnai pénzügyi igényeket. A kormányfő részletezte, hogy a 800 milliárd dolláros becslés több területet foglal magában. Ezek között szerepel
Ugyanakkor egy fontos tétel kimarad a számításból. Szviridenko ezt így fogalmazta meg:
Ez nem tartalmazza a védelem finanszírozását, amelyről azt feltételezzük, hogy hatékony biztonsági garanciák mellett idővel csökkenni fog.
A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy a védelmi kiadások alakulása nagymértékben függ majd attól, milyen biztonsági garanciák születnek a jövőbeni megállapodások részeként.
Szviridenko külön kitért arra is, hogy a háború következtében jelentős költségvetési hiány keletkezett, amelynek finanszírozása elkerülhetetlen feladat marad. A kormányfő szerint a gazdasági stabilitás megteremtése nélkül nincs realitása annak, hogy Ukrajna hosszabb távon külső befektetéseket tudjon bevonni. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:
A következő cél a gazdasági stabilitás. Gazdasági stabilitás nélkül nincs értelme a befektetések bevonzásáról beszélni.
A találkozón videókapcsolaton keresztül részt vett az Egyesült Államok képviselője, Steve Witkoff is. A most ismertetett számok illeszkednek azokhoz a korábbi kijelentésekhez, amelyekről a Mandiner is beszámolt , amikor Volodimir Zelenszkij a háború teljes veszteségét szintén 800 milliárd dollárra becsülte, és már akkor jelezte, hogy a háború utáni időszak finanszírozásáról is tárgyalásokat folytatnak.
Zelenszkij korábban arról beszélt, hogy a tervek szerint különböző alapokon, támogatásokon, adósságinstrumentumokon és magánbefektetéseken keresztül vonnák be ezt az összeget, miközben az európai finanszírozás visszafizetését Oroszország esetleges jóvátételéhez kötnék.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb megdöbbentő részlet látott napvilágot a Zelenszkij környezetét érintő korrupciós botrányban.
Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP