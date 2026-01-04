Sokkolt az ukrán miniszterelnök: „A 800 milliárd dolláros segély csak az első számla lesz a háború után”

Julija Szviridenko miniszterelnök szerint Ukrajna gazdasági szükségletei a következő tíz évben – a biztonsági és védelmi kiadások nélkül számolva – elérhetik a 800 milliárd dollárt. A kormányfő ezt nyugati államok biztonsági tanácsadóival folytatott találkozón jelentette ki, amelyről az Ukrainska Pravda tudósított.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország előtt álló gazdasági kihívások nagyságrendje rendkívüli, és ezek kezeléséhez hatalmas tőkebefektetésekre van szükség. Ezeknek a befektetéseknek a tervek szerint a készülő békemegállapodások részét kell képezniük, amelyeket Ukrajna a nyugati partnerekkel közösen dolgoz ki.