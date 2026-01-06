Orbán Viktor figyelemmel kíséri a Csányi–Kubatov-csatát – megszólalt a miniszterelnök

Orbán Viktor is megszólalt a Bognár György és Kubatov Gábor között zajló szópárbajról!
Évek óta zajlik a csörte a Fradi elnöke és a paksiak vezetőedzője között.
Magyarország miniszterelnökét a Csányi–Kubatov vitáról kérdezték. Orbán Viktor sajnálja, hogy ebben nem tud részt venni.
Hosszú ideje tart már Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke és Kubatov Gábor, az FTC első embere között zajló nyilvános vita. Orbán Viktor miniszterelnököt ezzel kapcsolatban a Blikk kérdezte.
Orbánt novemberben A Gurulj be lassítva is! című podcastműsorban már kifaggatták a Bognár György és Kubatov Gábor közötti nyilvános adok-kapokról. Erről akkor így vélekedett:
„Nem olyan nagy baj ez. Belefér, hagyni kell. Ezek nélkül nincs szenvedély. Ha ezt kivesszük a játékból, akkor mi marad benne? Indulat, szenvedély, ha ez nincs meg, akkor nézhetetlen lesz a futball. Ezt keresem én is minden hétvégén” – magyarázta a kormányfő, aki hozzátette, nem jó, ha túl steril a játék.
Most a Csányi–Kubatov vitáról is kikérték a véleményét, és erről így fogalmazott a Blikknek:
Élvezettel figyelem, bár vannak olyan kinövései, amelyek talán feleslegesek. Ha nem személyes, hanem intellektuális vitaként tekintünk rá, akkor egy nagyon komoly vitát fedezhetünk fel.
Lezárult tizenhat év, ami egy nagy szakasz, és több sportág, így a labdarúgás újjáépítését is jelentette. A kérdés az, hogy ezen az úton kell-e továbbmenni, és ha nem ezen, akkor min kell változtatni. Ezek jó és értelmes viták. A klubok szerepe és a szövetséggel való viszony kulcskérdés. Nagyon helyes, ha az erős emberek ezeket megvitatják.
Összességében jó irányba menő vita. Milyen kár, hogy nem tudok ebben részt venni, mert választások lesznek és kormányozni is kell. Ha utána meghívnak egy ilyen beszélgetésre, akkor szívesen megyek majd, de ez most nem időszerű”
– jelentette ki Orbán.
Legutóbb, december végén Kubatov szúrt oda Csányinak:
„Van egy attitűdbeli probléma is a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, mert azt látom, hogy az elnöknek az első és a másodosztályban is vannak érdekeltségei. És ezt nem tartom szép dolognak egyáltalán.”
A Fradi elnöke keményen fogalmazott.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA, archív