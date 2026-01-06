Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Kubatov Gábor Magyarország Csányi Sándor Orbán Viktor MLSZ FTC

Orbán Viktor figyelemmel kíséri a Csányi–Kubatov-csatát – megszólalt a miniszterelnök

2026. január 06. 07:55

Magyarország miniszterelnökét a Csányi–Kubatov vitáról kérdezték. Orbán Viktor sajnálja, hogy ebben nem tud részt venni.

2026. január 06. 07:55
null

Hosszú ideje tart már Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke és Kubatov Gábor, az FTC első embere között zajló nyilvános vita. Orbán Viktor miniszterelnököt ezzel kapcsolatban a Blikk kérdezte.

Orbán elmondta a véleményét a Csányi–Kubatov vitáról
Orbán elmondta a véleményét a Csányi–Kubatov vitáról (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA, archív)

Orbánt novemberben A Gurulj be lassítva is! című podcastműsorban már kifaggatták a Bognár György és Kubatov Gábor közötti nyilvános adok-kapokról. Erről akkor így vélekedett:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

„Nem olyan nagy baj ez. Belefér, hagyni kell. Ezek nélkül nincs szenvedély. Ha ezt kivesszük a játékból, akkor mi marad benne? Indulat, szenvedély, ha ez nincs meg, akkor nézhetetlen lesz a futball. Ezt keresem én is minden hétvégén” – magyarázta a kormányfő, aki hozzátette, nem jó, ha túl steril a játék.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbánt ismét egy nyilvános szópárbajról kérdezték

Most a Csányi–Kubatov vitáról is kikérték a véleményét, és erről így fogalmazott a Blikknek:

Élvezettel figyelem, bár vannak olyan kinövései, amelyek talán feleslegesek. Ha nem személyes, hanem intellektuális vitaként tekintünk rá, akkor egy nagyon komoly vitát fedezhetünk fel.

Lezárult tizenhat év, ami egy nagy szakasz, és több sportág, így a labdarúgás újjáépítését is jelentette. A kérdés az, hogy ezen az úton kell-e továbbmenni, és ha nem ezen, akkor min kell változtatni. Ezek jó és értelmes viták. A klubok szerepe és a szövetséggel való viszony kulcskérdés. Nagyon helyes, ha az erős emberek ezeket megvitatják. 

Összességében jó irányba menő vita. Milyen kár, hogy nem tudok ebben részt venni, mert választások lesznek és kormányozni is kell. Ha utána meghívnak egy ilyen beszélgetésre, akkor szívesen megyek majd, de ez most nem időszerű”

– jelentette ki Orbán.

Legutóbb, december végén Kubatov szúrt oda Csányinak:

„Van egy attitűdbeli probléma is a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, mert azt látom, hogy az elnöknek az első és a másodosztályban is vannak érdekeltségei. És ezt nem tartom szép dolognak egyáltalán.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA, archív

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2026. január 06. 08:01
MLSZ elnök akar lenni Kubatov. Ő így akarja túlélni a te bukásodat felcsúti.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!