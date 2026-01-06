Orbán Viktor figyelemmel kíséri a Csányi–Kubatov-csatát – megszólalt a miniszterelnök

Hosszú ideje tart már Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke és Kubatov Gábor, az FTC első embere között zajló nyilvános vita. Orbán Viktor miniszterelnököt ezzel kapcsolatban a Blikk kérdezte.

Orbán elmondta a véleményét a Csányi–Kubatov vitáról (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA, archív)

Orbánt novemberben A Gurulj be lassítva is! című podcastműsorban már kifaggatták a Bognár György és Kubatov Gábor közötti nyilvános adok-kapokról. Erről akkor így vélekedett: