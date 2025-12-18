Ez nagyot fog szólni: Kubatov Gábor egyértelmű kijelentést tett Csányi Sándorról (VIDEÓ)

Kubatov Gábor ledobta a bombát: ez Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz!
„Az egész magyar labdarúgást magasabb polcra emeli.”
A Fradi elnöke keményen fogalmazott.
A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor egy hosszabb évértékelő interjút adott az M4 Sportnak. Bár adásba csak csütörtök este kerül a beszélgetés, a részleteket folyamatosan csepegtetik belőle. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, Csányi Sándorral kapcsolatban a sportvezető elmondta, úgy érzi, attitűdbeli probléma van az MLSZ-szel.
Kubatov a szerződést hosszabbító vezetőedző, Robbie Keane, illetve a transzferbombát robbantó Tóth Alex kapcsán is kifejtette álláspontját, valamint folytatta szópárbaját az MLSZ-szel. A szervezet elnöke, Csányi Sándor ismét megkapta a magáét.
Van egy attitűdbeli probléma is a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, mert azt látom, hogy az elnöknek az első és a másodosztályban is vannak érdekeltségei. És ezt nem tartom szép dolognak egyáltalán”
– fogalmazott a Fradi elnöke.
A teljes felvétel az esti interjúban tekinthető majd meg, amellyel 19.45-től a Mandineren is részletesen foglalkozunk!
Fotó: MTI/Vasvári Tamás