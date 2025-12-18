Ft
Kubatov Gábor Fradi Csányi Sándor MLSZ

Ez nagyot fog szólni: Kubatov Gábor egyértelmű kijelentést tett Csányi Sándorról (VIDEÓ)

2025. december 18. 10:19

A Fradi elnöke keményen fogalmazott.

2025. december 18. 10:19
null

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor egy hosszabb évértékelő interjút adott az M4 Sportnak. Bár adásba csak csütörtök este kerül a beszélgetés, a részleteket folyamatosan csepegtetik belőle. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, Csányi Sándorral kapcsolatban a sportvezető elmondta, úgy érzi, attitűdbeli probléma van az MLSZ-szel.

Kubatov a szerződést hosszabbító vezetőedző, Robbie Keane, illetve a transzferbombát robbantó Tóth Alex kapcsán is kifejtette álláspontját, valamint folytatta szópárbaját az MLSZ-szel. A szervezet elnöke, Csányi Sándor ismét megkapta a magáét.

Van egy attitűdbeli probléma is a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, mert azt látom, hogy az elnöknek az első és a másodosztályban is vannak érdekeltségei. És ezt nem tartom szép dolognak egyáltalán”

– fogalmazott a Fradi elnöke.

A teljes felvétel az esti interjúban tekinthető majd meg, amellyel 19.45-től a Mandineren is részletesen foglalkozunk!

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

