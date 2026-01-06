Varga Barnabás még az aranylabdást is lenyomta – itt vannak az újabb számok

Kylian Mbappé bizonyult 2025 legeredményesebb labdarúgójának 66 góljával, míg a bajnokságban és a nemzeti válogatottban együttesen szerzett 34 találatával Varga Barnabás a 14. helyen zárt az IFFHS világranglistáján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Varga Barnabás nagyszerű évet zárt (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorának élére magabiztosan került a Real Madrid francia világbajnoka, aki a spanyol bajnokságban 39, a hazai kupameccseken öt, a nemzetközi kupasorozatokban 15, a nemzeti válogatottban pedig hét alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Mbappé 2022 után másodszor lett a legjobb, összességében pedig a negyedik legkiválóbb egyéni éves teljesítménnyel rukkolt ki a 21. században, nálánál „termelékenyebbnek” csak az argentin Lionel Messi (2012-ben 91 gólig jutott), a portugál Cristiano Ronaldo (2013: 69 gól) és a lengyel Robert Lewandowski (2021: 69) bizonyult.