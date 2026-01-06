Ft
Varga Barnabás még az aranylabdást is lenyomta – itt vannak az újabb számok

2026. január 06. 14:44

Pazar évet zárt a magyar válogatott csatára. Varga Barnabás többek között az aranylabdás Ousmane Dembélét is maga mögé szorította.

2026. január 06. 14:44
null

Kylian Mbappé bizonyult 2025 legeredményesebb labdarúgójának 66 góljával, míg a bajnokságban és a nemzeti válogatottban együttesen szerzett 34 találatával Varga Barnabás a 14. helyen zárt az IFFHS világranglistáján – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Varga Barnabás nagyszerű évet zárt
Varga Barnabás nagyszerű évet zárt (Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA)

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet rangsorának élére magabiztosan került a Real Madrid francia világbajnoka, aki a spanyol bajnokságban 39, a hazai kupameccseken öt, a nemzetközi kupasorozatokban 15, a nemzeti válogatottban pedig hét alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Mbappé 2022 után másodszor lett a legjobb, összességében pedig a negyedik legkiválóbb egyéni éves teljesítménnyel rukkolt ki a 21. században, nálánál „termelékenyebbnek” csak az argentin Lionel Messi (2012-ben 91 gólig jutott), a portugál Cristiano Ronaldo (2013: 69 gól) és a lengyel Robert Lewandowski (2021: 69) bizonyult.

A 2025-ös listán Mbappé mögött másodikként 60 góljával Harry Kane végzett, aki a Bayern München színeiben 51-szer, az angol válogatottban pedig kilencszer volt eredményes, a harmadik helyezett pedig az 57 találatos Erling Haaland lett, ő 40 gólt jegyzett a Manchester City és 17-et a norvég nemzeti tizenegy játékosaként.

Az elnyűhetetlen világsztárok közül Messi tavaly 46 gólig jutott (43-szor az Inter Miami, háromszor az argentin válogatott színeiben), ezzel ötödik, a 41 gólos Ronaldo pedig kilencedik (33 gól a szaúdi Al-Naszrban, nyolc a portugál válogatottban). A magyar felmenőkkel rendelkező, a portugál Sporting után a londoni Arsenalban játszó svéd Viktor Gyökeres a 17. (31+3), a Paris Saint-Germain múlt évi aranylabdása, a francia Ousmane Dembélé a 23. (31+1), az FC Barcelonát erősítő Lewandowski pedig a 27. (27+4) lett.

Fotó: iffhs.com

Varga Barnabás megállíthatatlan volt

A 31 éves magyar válogatott csatár, aki várhatóan az AEK Athénban folytatja pályafutását, 34 góllal végzett a 14. helyen úgy, hogy az FTC játékosaként 28-szor, a nemzeti együttesben pedig hatszor volt eredményes 2025-ben.

 Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

