Bekavartak a Közel-Keletről – új részletek derültek ki Varga Barnabás klubváltásáról

Ez hihetetlen: a görögök szerint Szoboszlai is az AEK játékosa lesz
Úgy látszik, arrafelé még mindig nem ismerik eléggé...
A Fradi csatára az AEK Athén játékosa lesz. Varga Barnabás vasárnap utazhat Görögországba.
Hamarosan lezárulhat Varga Barnabás átigazolási sztorija – írja a Csakfoci. A 31 éves magyar válogatott csatár a hírek szerint vasárnap Athénba utazik, ahol már csak a szerződése aláírása vár rá.
A gazzetta.gr cikke szerint a Ferencváros és az AEK Athén már mindenben megállapodott egymással, már csak arra kell várni, hogy Varga aláírja szerződését új csapatával.
A lap arról is beszámolt, hogy először miért cáfolt az AEK, amikor szóba került a Fradi csatárának esetleges megszerzése:
ez azért történt, mert bonyolult esetről volt szó, és úgy tűnt, hogy egy közel-keleti csapat is érdeklődik iránta.
A Csakfoci megjegyezte, hogy Vargára villámgyorsan szüksége is lehet a sárga-feketéknek, ugyanis a korábbi Videoton-edző, Marko Nikolics együttesére négy tétmeccs is vár januárban. Egy már mindjárt jövő vasárnap, amikor az AEK az Arisz otthonába utazik a bajnokságban. Ezt követően egy kupameccs (az OFI Kréta vagy az Aszterasz ellen), a Panathinaikosz elleni rangadó és az Aszterasz elleni bajnoki következik, de a február eleji, Olympiakosz elleni mérkőzés sincs messze.
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA