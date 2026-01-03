Bekavartak a Közel-Keletről – új részletek derültek ki Varga Barnabás klubváltásáról

Hamarosan lezárulhat Varga Barnabás átigazolási sztorija – írja a Csakfoci. A 31 éves magyar válogatott csatár a hírek szerint vasárnap Athénba utazik, ahol már csak a szerződése aláírása vár rá.

Varga Barnabás hamarosan az AEK Athén játékosa lesz (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A gazzetta.gr cikke szerint a Ferencváros és az AEK Athén már mindenben megállapodott egymással, már csak arra kell várni, hogy Varga aláírja szerződését új csapatával.