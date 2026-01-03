Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Athén AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros Görögország

Bekavartak a Közel-Keletről – új részletek derültek ki Varga Barnabás klubváltásáról

2026. január 03. 16:13

A Fradi csatára az AEK Athén játékosa lesz. Varga Barnabás vasárnap utazhat Görögországba.

2026. január 03. 16:13
null

Hamarosan lezárulhat Varga Barnabás átigazolási sztorija – írja a Csakfoci. A 31 éves magyar válogatott csatár a hírek szerint vasárnap Athénba utazik, ahol már csak a szerződése aláírása vár rá.

Varga Barnabás hamarosan az AEK Athén játékosa lesz
Varga Barnabás hamarosan az AEK Athén játékosa lesz (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A gazzetta.gr cikke szerint a Ferencváros és az AEK Athén már mindenben megállapodott egymással, már csak arra kell várni, hogy Varga aláírja szerződését új csapatával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A lap arról is beszámolt, hogy először miért cáfolt az AEK, amikor szóba került a Fradi csatárának esetleges megszerzése:

ez azért történt, mert bonyolult esetről volt szó, és úgy tűnt, hogy egy közel-keleti csapat is érdeklődik iránta.

Ezt is ajánljuk a témában

Varga Barnabás debütálása hamar eljöhet

A Csakfoci megjegyezte, hogy Vargára villámgyorsan szüksége is lehet a sárga-feketéknek, ugyanis a korábbi Videoton-edző, Marko Nikolics együttesére négy tétmeccs is vár januárban. Egy már mindjárt jövő vasárnap, amikor az AEK az Arisz otthonába utazik a bajnokságban. Ezt követően egy kupameccs (az OFI Kréta vagy az Aszterasz ellen), a Panathinaikosz elleni rangadó és az Aszterasz elleni bajnoki következik, de a február eleji, Olympiakosz elleni mérkőzés sincs messze.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!