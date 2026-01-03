Újabb topligás csapat akarja a Fradi magyar gyémántját – már a tárgyalások is megkezdődtek

Nagyobbnál nagyobb csapatok állnak sorban a Ferencváros labdarúgócsapatának magyar válogatott játékosáért, a 20 éves Tóth Alexért. A Fradi ügyeire rálátó Üllői129 portál szerint Olaszországban a Lazio is szeretné megkaparintani.

A Fradi játékosát, Tóth Alexet a Lazio is kiszemelte (Illyés Tibor/MTI/MTVA)

„Olasz hírek szerint az örök városból is érdeklődnek Tóth Ali iránt. Az olasz sajtó úgy tudja, hogy a Lazio is érdeklődik válogatott középpályásunk után, sőt egyes források azt is hozzáteszik, a tárgyalások is megkezdődtek.