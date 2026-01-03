Újabb topligás csapat akarja a Fradi magyar gyémántját – már a tárgyalások is megkezdődtek

„Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte” – Tóth Alex ügynöke a Mandinernek
„Az átigazolása majd alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
Tóth Alexet római csapattal hozták szóba. A Fradi játékosát a Lazio is elvinné.
Nagyobbnál nagyobb csapatok állnak sorban a Ferencváros labdarúgócsapatának magyar válogatott játékosáért, a 20 éves Tóth Alexért. A Fradi ügyeire rálátó Üllői129 portál szerint Olaszországban a Lazio is szeretné megkaparintani.
„Olasz hírek szerint az örök városból is érdeklődnek Tóth Ali iránt. Az olasz sajtó úgy tudja, hogy a Lazio is érdeklődik válogatott középpályásunk után, sőt egyes források azt is hozzáteszik, a tárgyalások is megkezdődtek.
Úgy tudjuk, hogy a Lazio érdeklődése valós”
– olvasható az ulloi129.hu-n.
A Mandinernek korábban Tóth Alex ügynöke, Papp Bence úgy fogalmazott, hogy a játékosért Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban, és legkésőbb a nyáron csapatot vált.
Ez az átigazolás – ami legkésőbb nyáron meg tud valósulni – alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”
Kubatov Gábor klubelnök a FradiMédia felületén mondott évértékelő beszédében azt mondta, hogy mindenképpen el fogják adni, ám Tóth Alexért egyelőre nem érkezett „komolyan vehető ajánlat.”
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA