magyar válogatott Tóth Alex Fradi Ferencváros Lazio Olaszország

Újabb topligás csapat akarja a Fradi magyar gyémántját – már a tárgyalások is megkezdődtek

2026. január 03. 14:54

Tóth Alexet római csapattal hozták szóba. A Fradi játékosát a Lazio is elvinné.

2026. január 03. 14:54
null

Nagyobbnál nagyobb csapatok állnak sorban a Ferencváros labdarúgócsapatának magyar válogatott játékosáért, a 20 éves Tóth Alexért. A Fradi ügyeire rálátó Üllői129 portál szerint Olaszországban a Lazio is szeretné megkaparintani.

A Fradi játékosát, Tóth Alexet a Lazio is kiszemelte
A Fradi játékosát, Tóth Alexet a Lazio is kiszemelte (Illyés Tibor/MTI/MTVA)

„Olasz hírek szerint az örök városból is érdeklődnek Tóth Ali iránt. Az olasz sajtó úgy tudja, hogy a Lazio is érdeklődik válogatott középpályásunk után, sőt egyes források azt is hozzáteszik, a tárgyalások is megkezdődtek.

Úgy tudjuk, hogy a Lazio érdeklődése valós”

– olvasható az ulloi129.hu-n.

Jó eséllyel már a télen távozik a Fradi játékosa

A Mandinernek korábban Tóth Alex ügynöke, Papp Bence úgy fogalmazott, hogy a játékosért Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban, és legkésőbb a nyáron csapatot vált.

Ez az átigazolás – ami legkésőbb nyáron meg tud valósulni – alapjaiban változtatja meg a magyar futball megítélését a nemzetközi piacon.”

Kubatov Gábor klubelnök a FradiMédia felületén mondott évértékelő beszédében azt mondta, hogy mindenképpen el fogják adni, ám Tóth Alexért egyelőre nem érkezett „komolyan vehető ajánlat.”

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

billysparks
2026. január 03. 15:25
Az jó lenne. Kedvelem a Laziót.
bekeev-2025
2026. január 03. 15:18
A Fradi gyémántja. :D :D :D :D :D
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!