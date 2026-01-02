Ez hihetetlen: a görögök szerint Szoboszlai is az AEK játékosa lesz

A PaixeBala nevű lap szegény szerkesztőit nyilván az a fotó zavarta meg, amelyen a magyar válogatott csapatkapitánya a tavalyi, skótok ellni Eb-meccsünk lefújása után Varga Barnabás mezét magára öltve fejezte ki szolidaritását a mérkőzésen horrorsérülést, többszörös arccsonttörést szenvedő csapattársa iránt.

Megtévesztő fotó... Na de ennyire?! (Fotó: paixebala.gr)

Ennél is zavarbaejtőbb, hogy az online verzió mellett (azóta se javították) az újság nyomtatott címlapján ugyancsak Szoboszlai – egy másik – fotójával illusztrálták Varga szerződtetésének a hírét, ami jól mutatja, hogy nem egyszeri bakiról van szó – ez pedig egy labdasportokra szakosodott médiumnál azért meglehetősen kínos. Akár úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy

mégis mit kellene még letennie az asztalra a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominiknek ahhoz, hogy egy sportlapnál felismerjék?!