Ez hihetetlen: a görögök szerint Szoboszlai is az AEK játékosa lesz

Görögországban meglepődtek Varga Barnabáson, aki a Real excsatárával alkothat gyilkos párost
Méghozzá a volt Vidi-edző játékrendszerében!
Nehéz mit mondani arra, amit egy görög sportlap elkövetett a minap. Még ha egy „mezei” magyar futballistával keverik össze véletlenül Varga Barnabást, az is kellemetlen, na de hogy Szoboszlai Dominiket ne sikerüljön felismerni...?!
Napok óta Varga Barnabás Athénba igazolása tartja lázban a magyar és a görög sportsajtót. Míg a Ferencváros szurkolói legfőbb gólfelelősük elvesztését siratják, addig az AEK-nál pezsgőt bontanak a válogatott csatár szerződtetésének hírére, akiről már most azt vizionálják, hogy gyilkos hatékonyságával segíthet magasabb szintre emelni a bajnoki címvédő és éllovas fővárosiak játékát. Csakhogy...
Ám hiába folyik a csapból is Varga Barnabás, az egyik görög sportlap a 21. században ritkán látható szarvas hibát vétett: válogatottunk támadóját nemes egyszerűséggel összekeverte a jelenkor vitathatatlanul legismertebb magyar futballistájával, Szoboszlai Dominikkel!
A PaixeBala nevű lap szegény szerkesztőit nyilván az a fotó zavarta meg, amelyen a magyar válogatott csapatkapitánya a tavalyi, skótok ellni Eb-meccsünk lefújása után Varga Barnabás mezét magára öltve fejezte ki szolidaritását a mérkőzésen horrorsérülést, többszörös arccsonttörést szenvedő csapattársa iránt.
Ennél is zavarbaejtőbb, hogy az online verzió mellett (azóta se javították) az újság nyomtatott címlapján ugyancsak Szoboszlai – egy másik – fotójával illusztrálták Varga szerződtetésének a hírét, ami jól mutatja, hogy nem egyszeri bakiról van szó – ez pedig egy labdasportokra szakosodott médiumnál azért meglehetősen kínos. Akár úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy
mégis mit kellene még letennie az asztalra a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominiknek ahhoz, hogy egy sportlapnál felismerjék?!
