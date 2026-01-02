Ft
magyar válogatott Liverpool AEK Athén Varga Barnabás Szoboszlai Dominik FTC

Ez hihetetlen: a görögök szerint Szoboszlai is az AEK játékosa lesz

2026. január 02. 19:09

Nehéz mit mondani arra, amit egy görög sportlap elkövetett a minap. Még ha egy „mezei” magyar futballistával keverik össze véletlenül Varga Barnabást, az is kellemetlen, na de hogy Szoboszlai Dominiket ne sikerüljön felismerni...?!

2026. január 02. 19:09
null

Napok óta Varga Barnabás Athénba igazolása tartja lázban a magyar és a görög sportsajtót. Míg a Ferencváros szurkolói legfőbb gólfelelősük elvesztését siratják, addig az AEK-nál pezsgőt bontanak a válogatott csatár szerződtetésének hírére, akiről már most azt vizionálják, hogy gyilkos hatékonyságával segíthet magasabb szintre emelni a bajnoki címvédő és éllovas fővárosiak játékát. Csakhogy...

VARGA Barnabás; SZOBOSZLAI Dominik
Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik: mint két tojás... Ja, nem (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szoboszlai vs. Varga

Ám hiába folyik a csapból is Varga Barnabás, az egyik görög sportlap a 21. században ritkán látható szarvas hibát vétett: válogatottunk támadóját nemes egyszerűséggel összekeverte a jelenkor vitathatatlanul legismertebb magyar futballistájával, Szoboszlai Dominikkel! 

A PaixeBala nevű lap szegény szerkesztőit nyilván az a fotó zavarta meg, amelyen a magyar válogatott csapatkapitánya a tavalyi, skótok ellni Eb-meccsünk lefújása után Varga Barnabás mezét magára öltve fejezte ki szolidaritását a mérkőzésen horrorsérülést, többszörös arccsonttörést szenvedő csapattársa iránt. 

Megtévesztő fotó... Na de ennyire?! (Fotó: paixebala.gr)

Ennél is zavarbaejtőbb, hogy az online verzió mellett (azóta se javították) az újság nyomtatott címlapján ugyancsak Szoboszlai – egy másik – fotójával illusztrálták Varga szerződtetésének a hírét, ami jól mutatja, hogy nem egyszeri bakiról van szó – ez pedig egy labdasportokra szakosodott médiumnál azért meglehetősen kínos. Akár úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy 

mégis mit kellene még letennie az asztalra a Liverpool-sztár Szoboszlai Dominiknek ahhoz, hogy egy sportlapnál felismerjék?!

Kínos, rpooant kínos... A görögök Szoboszlai Dominikkel illusztrálják Varga Barnabás Athénba szerződésének hírét (Forrás: paixebala.gr)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

