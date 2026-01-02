Vargáról a legszebb újévi ajándékként írnak – kiderült, miért a görögöket választja

A szerb szakember felvázolta Iliopulosznak a magyar labdarúgó szerződtetésének fontosságát és jelentőségét, a tulajdonos pedig ezután megduplázta az AEK ajánlatát, mert maximálisan megbízik az edzőben.

A végső szót Javier Ribalta futballigazgató mondta ki, de Nikolicshoz hasonlóan ő is mindvégig a magyar játékost akarta.

Megjegyzik, az AEK vezetőedzőjében erős volt a gyanú, hogy a 31 esztendős Varga anyagilag kapott (vagy kapni fog) vonzóbb megkereséseket is, de olyan koncepciót festett le előtte, hogy gyorsan maga mellé állította a magyar csatárt. Hozzáteszik, Varga a tárgyalások megkezdésétől fogva Nikoliccsal akart dolgozni.

Varga Barnabás, a fejeskirály