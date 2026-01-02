Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marko Nikolics AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros FTC

Vargáról a legszebb újévi ajándékként írnak – kiderült, miért a görögöket választja

2026. január 02. 12:56

Hamarosan magyar játékosa lehet a görög bajnokságban éllovas AEK Athénnak. Marko Nikolics vezetőedzőnek és Javier Ribalta futballigazgatónak is Varga Barnabás volt az első számú célpontja.

2026. január 02. 12:56
null

A csütörtöki hírek alapján minden jel arra utal, hogy Varga Barnabás hamarosan a görög bajnokságban listavezető AEK játékosa lesz. A kiszivárgott információk szerint az athéni klub 4.5 millió eurót fizet majd a Ferencvárosnak a magyar válogatott csatárért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig írhat alá új csapatához. A sportal.gr most friss részleteket közölt a küszöbön álló transzfer hátteréről.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás tavasszal már Görögországban onthatja a gólokat (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A legszebb újévi ajándékot Mariosz Iliopulosz hozza el az AEK-családnak és Marko Nikolics vezetőedzőnek. A tulajdonos gyakorlatilag egy hajszálnyira van attól, hogy megszerezze Varga Barnabást. Az AEK nagy vonalakban a játékossal és a Ferencvárossal is megegyezett

– olvasható a görög Sportal cikkében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A portál azt írja, abban, hogy Varga ügye eljuthatott eddig a stádiumig, az athéniak trénere, a korábban a Videotont is irányító Marko Nikolics óriási szerepet játszott. 

A szerb szakember felvázolta Iliopulosznak a magyar labdarúgó szerződtetésének fontosságát és jelentőségét, a tulajdonos pedig ezután megduplázta az AEK ajánlatát, mert maximálisan megbízik az edzőben.

A végső szót Javier Ribalta futballigazgató mondta ki, de Nikolicshoz hasonlóan ő is mindvégig a magyar játékost akarta.

Megjegyzik, az AEK vezetőedzőjében erős volt a gyanú, hogy a 31 esztendős Varga anyagilag kapott (vagy kapni fog) vonzóbb megkereséseket is, de olyan koncepciót festett le előtte, hogy gyorsan maga mellé állította a magyar csatárt. Hozzáteszik, Varga a tárgyalások megkezdésétől fogva Nikoliccsal akart dolgozni.

Varga Barnabás, a fejeskirály

 

Az AEK nemcsak a bajnokságban szerepel jól ebben az idényben, hanem a nemzetközi porondon is: a harmadik helyen végzett a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia Liga alapszakaszában, így automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe. Ha véglegessé válik a transzfer, Vargának olyan csapattársai lesznek Athénban, mint a korábban a Real Madridot is megjáró Luka Jovics – aki jelenleg a Milan kölcsönjátékosaként szerepel az AEK-nál – vagy a 89-szeres mexikói válogatott Orbelín Pineda.

Varga az őszi szezonban 29 tétmérkőzésen 20 gólt és öt gólpasszt jegyzett a Ferencvárosban, a válogatottban pedig öt világbajnoki selejtezőn ötször volt eredményes. A szerződése 2027-ig szól az FTC-nél, de Kubatov Gábor elnök már többször is kijelentette, kielégítő ajánlat esetén a télen elengedik.

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!