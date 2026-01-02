Vargáról a legszebb újévi ajándékként írnak – kiderült, miért a görögöket választja

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Hamarosan magyar játékosa lehet a görög bajnokságban éllovas AEK Athénnak. Marko Nikolics vezetőedzőnek és Javier Ribalta futballigazgatónak is Varga Barnabás volt az első számú célpontja.
A csütörtöki hírek alapján minden jel arra utal, hogy Varga Barnabás hamarosan a görög bajnokságban listavezető AEK játékosa lesz. A kiszivárgott információk szerint az athéni klub 4.5 millió eurót fizet majd a Ferencvárosnak a magyar válogatott csatárért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig írhat alá új csapatához. A sportal.gr most friss részleteket közölt a küszöbön álló transzfer hátteréről.
A legszebb újévi ajándékot Mariosz Iliopulosz hozza el az AEK-családnak és Marko Nikolics vezetőedzőnek. A tulajdonos gyakorlatilag egy hajszálnyira van attól, hogy megszerezze Varga Barnabást. Az AEK nagy vonalakban a játékossal és a Ferencvárossal is megegyezett
– olvasható a görög Sportal cikkében.
A portál azt írja, abban, hogy Varga ügye eljuthatott eddig a stádiumig, az athéniak trénere, a korábban a Videotont is irányító Marko Nikolics óriási szerepet játszott.
A szerb szakember felvázolta Iliopulosznak a magyar labdarúgó szerződtetésének fontosságát és jelentőségét, a tulajdonos pedig ezután megduplázta az AEK ajánlatát, mert maximálisan megbízik az edzőben.
A végső szót Javier Ribalta futballigazgató mondta ki, de Nikolicshoz hasonlóan ő is mindvégig a magyar játékost akarta.
Megjegyzik, az AEK vezetőedzőjében erős volt a gyanú, hogy a 31 esztendős Varga anyagilag kapott (vagy kapni fog) vonzóbb megkereséseket is, de olyan koncepciót festett le előtte, hogy gyorsan maga mellé állította a magyar csatárt. Hozzáteszik, Varga a tárgyalások megkezdésétől fogva Nikoliccsal akart dolgozni.
Az AEK nemcsak a bajnokságban szerepel jól ebben az idényben, hanem a nemzetközi porondon is: a harmadik helyen végzett a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia Liga alapszakaszában, így automatikusan bejutott a nyolcaddöntőbe. Ha véglegessé válik a transzfer, Vargának olyan csapattársai lesznek Athénban, mint a korábban a Real Madridot is megjáró Luka Jovics – aki jelenleg a Milan kölcsönjátékosaként szerepel az AEK-nál – vagy a 89-szeres mexikói válogatott Orbelín Pineda.
Varga az őszi szezonban 29 tétmérkőzésen 20 gólt és öt gólpasszt jegyzett a Ferencvárosban, a válogatottban pedig öt világbajnoki selejtezőn ötször volt eredményes. A szerződése 2027-ig szól az FTC-nél, de Kubatov Gábor elnök már többször is kijelentette, kielégítő ajánlat esetén a télen elengedik.
Nyitókép: fradi.hu