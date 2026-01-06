Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fradi AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros FTC

„Fájó, de majd pótolják” – nem minden Fradi-szurkolónál dőlt össze a világ Varga távozásával

2026. január 06. 19:24

Az AEK Athénba igazoló válogatott csatár a közösségi oldalán elbúcsúzott az FTC-től. A zöld-fehérek szurkolói sajnálják Varga Barnabás távozását, és a többségük aggódik a pótlása miatt.

2026. január 06. 19:24
null

Megtörtént a bejelentés, Varga Barnabás a Ferencvárostól a görög bajnokságban listavezető AEK-hoz igazolt. Az athéni klub a hírek szerint 4.5 millió eurót fizet a magyar válogatott csatárért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig írt alá új csapatánál, amelynél a 25-ös mezben játszik majd. Az FTC szurkolói érthető okokból nagyon sajnálják, hogy egyik legjobbjuk távozott, de sok sikert kívántak a 31 éves labdarúgó további pályafutásához.

Varga Barnabás, Ferencváros, FTC, Fradi, AEK Athén
Varga Barnabás két és fél év alatt 113 mérkőzésen 70 gólt szerzett a Ferencvárosban (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)
  • „Nagyon sajnálom, csupán önzőségből. Hihetetlen ember, nagyszerű labdarúgó, aki sokat tett a klubért. Csakis jót kívánhatok neki, mert megérdemli” – írta egy drukker a közösségi médiában. 
  • „Sajnálom, de minden jót kívánok, hogy ott is bejöjjön neki, ami a Fradinál is” – kommentelte egy másik. 
  • „Nagyon sajnálom, de sok sikert kívánok neki. Bíztam benne, hogy talán a télen még marad” – búslakodott egy harmadik. 
  • „Jó döntés a játékostól és a Fraditól is. Ekkora pénzt már nem kapnának érte később. És anyagilag a játékos sem járhat rosszul” – jegyezte meg egy negyedik.

Amikor felröppentek az első hírek arról, hogy Varga Barnabás az AEK-hoz szerződhet, már akkor is szép számmal akadtak olyanok, akik úgy vélekedtek, hogy ez az átigazolás nem feltétlenül jelent egyértelmű előrelépést a futballista karrierjében. Ezek a hangok a hivatalos bejelentés után ismét felerősödtek, miközben mások teljesen megértik a játékos döntését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A »marha« eligazolt a világ egyik legszebb tengerparti (mediterrán) városába többszörös fizetésért a pályafutása utolsó szakaszában. Teljesen érthetetlen…

– írta cinikusan egy drukker. „Ha az a realitás, hogy az AEK az előrelépés, és velük egyeztek meg, akkor hajrá, Barni! Jobban szerettem volna őt egy nyugati bajnokságban látni, Serie A- vagy La Liga-középcsapatok valamelyikében, de az élet ugyebár nem kívánságműsor” – elmélkedett egy másik.

 

Jó néhány Fradi-szurkoló attól tart, hogy a vezetőség nem tudja majd megfelelően pótolni Vargát, ami a sikeres nemzetközi szereplés rovására mehet vagy akár a bajnoki címbe is kerülhet. Nekik egy más nézőpontot képviselő drukker ezt üzente:

Ne tegyünk már úgy, mintha a Fradi csak Vargából és Tóth Alexből állna. Náluk sokkal-sokkal jobb játékosok is mentek már el a Fraditól, és mégis Magyarország legsikeresebb klubja. Fájó, de majd pótolják.

Varga a négy és fél millió eurós vételárával 

az AEK történetének harmadik legdrágább átigazolása lett

a jelenleg is a klubot erősítő mexikói Orbelín Pineda (6.5 millió) és a Szpartak Moszkvának tavaly februárban több mint 18 millió euróért eladott Trinidad és Tobagó-i Levi García (5.9 millió) után.

 

Varga Barnabás az Instagramon elbúcsúzott

A Ferencvárosnál két és fél évet eltöltő Varga az Instagramon az alábbi üzenettel köszönt el a zöld-fehérektől és a szurkolóktól:

Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé.

 

Varga Barnabás vasárnap az Arisz elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be az AEK-ban, amely jelenleg egypontos előnnyel vezeti a tabellát a második Olympiakosz és további egy ponttal a harmadik PAOK előtt.

Nyitókép: X / AEK F.C.

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hoci74
2026. január 06. 19:57
Ok. Sportoló. A legjobbakat kívánom neki. . Aztán a legjobbakat kívánom a közszolgálati tvknek is hogy ugyan szerezzék már meg a közvetítési jogokat,azt lássuk már a srácokat ingyen... Erre arra európában....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!