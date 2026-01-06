„Fájó, de majd pótolják” – nem minden Fradi-szurkolónál dőlt össze a világ Varga távozásával

Megtörtént a bejelentés, Varga Barnabás a Ferencvárostól a görög bajnokságban listavezető AEK-hoz igazolt. Az athéni klub a hírek szerint 4.5 millió eurót fizet a magyar válogatott csatárért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig írt alá új csapatánál, amelynél a 25-ös mezben játszik majd. Az FTC szurkolói érthető okokból nagyon sajnálják, hogy egyik legjobbjuk távozott, de sok sikert kívántak a 31 éves labdarúgó további pályafutásához.

Varga Barnabás két és fél év alatt 113 mérkőzésen 70 gólt szerzett a Ferencvárosban (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

„Nagyon sajnálom, csupán önzőségből. Hihetetlen ember, nagyszerű labdarúgó, aki sokat tett a klubért. Csakis jót kívánhatok neki, mert megérdemli” – írta egy drukker a közösségi médiában.

– írta egy drukker a közösségi médiában. „Sajnálom, de minden jót kívánok, hogy ott is bejöjjön neki, ami a Fradinál is” – kommentelte egy másik.

– kommentelte egy másik. „Nagyon sajnálom, de sok sikert kívánok neki. Bíztam benne, hogy talán a télen még marad” – búslakodott egy harmadik.

– búslakodott egy harmadik. „Jó döntés a játékostól és a Fraditól is. Ekkora pénzt már nem kapnának érte később. És anyagilag a játékos sem járhat rosszul” – jegyezte meg egy negyedik.

Amikor felröppentek az első hírek arról, hogy Varga Barnabás az AEK-hoz szerződhet, már akkor is szép számmal akadtak olyanok, akik úgy vélekedtek, hogy ez az átigazolás nem feltétlenül jelent egyértelmű előrelépést a futballista karrierjében. Ezek a hangok a hivatalos bejelentés után ismét felerősödtek, miközben mások teljesen megértik a játékos döntését.