„Fájó, de majd pótolják” – nem minden Fradi-szurkolónál dőlt össze a világ Varga távozásával

Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az AEK Athénba igazoló válogatott csatár a közösségi oldalán elbúcsúzott az FTC-től. A zöld-fehérek szurkolói sajnálják Varga Barnabás távozását, és a többségük aggódik a pótlása miatt.
Megtörtént a bejelentés, Varga Barnabás a Ferencvárostól a görög bajnokságban listavezető AEK-hoz igazolt. Az athéni klub a hírek szerint 4.5 millió eurót fizet a magyar válogatott csatárért, aki három és fél évre, 2029 nyaráig írt alá új csapatánál, amelynél a 25-ös mezben játszik majd. Az FTC szurkolói érthető okokból nagyon sajnálják, hogy egyik legjobbjuk távozott, de sok sikert kívántak a 31 éves labdarúgó további pályafutásához.
Amikor felröppentek az első hírek arról, hogy Varga Barnabás az AEK-hoz szerződhet, már akkor is szép számmal akadtak olyanok, akik úgy vélekedtek, hogy ez az átigazolás nem feltétlenül jelent egyértelmű előrelépést a futballista karrierjében. Ezek a hangok a hivatalos bejelentés után ismét felerősödtek, miközben mások teljesen megértik a játékos döntését.
A »marha« eligazolt a világ egyik legszebb tengerparti (mediterrán) városába többszörös fizetésért a pályafutása utolsó szakaszában. Teljesen érthetetlen…
– írta cinikusan egy drukker. „Ha az a realitás, hogy az AEK az előrelépés, és velük egyeztek meg, akkor hajrá, Barni! Jobban szerettem volna őt egy nyugati bajnokságban látni, Serie A- vagy La Liga-középcsapatok valamelyikében, de az élet ugyebár nem kívánságműsor” – elmélkedett egy másik.
Jó néhány Fradi-szurkoló attól tart, hogy a vezetőség nem tudja majd megfelelően pótolni Vargát, ami a sikeres nemzetközi szereplés rovására mehet vagy akár a bajnoki címbe is kerülhet. Nekik egy más nézőpontot képviselő drukker ezt üzente:
Ne tegyünk már úgy, mintha a Fradi csak Vargából és Tóth Alexből állna. Náluk sokkal-sokkal jobb játékosok is mentek már el a Fraditól, és mégis Magyarország legsikeresebb klubja. Fájó, de majd pótolják.
Varga a négy és fél millió eurós vételárával
az AEK történetének harmadik legdrágább átigazolása lett
a jelenleg is a klubot erősítő mexikói Orbelín Pineda (6.5 millió) és a Szpartak Moszkvának tavaly februárban több mint 18 millió euróért eladott Trinidad és Tobagó-i Levi García (5.9 millió) után.
A Ferencvárosnál két és fél évet eltöltő Varga az Instagramon az alábbi üzenettel köszönt el a zöld-fehérektől és a szurkolóktól:
Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás felé.
Varga Barnabás vasárnap az Arisz elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be az AEK-ban, amely jelenleg egypontos előnnyel vezeti a tabellát a második Olympiakosz és további egy ponttal a harmadik PAOK előtt.
Nyitókép: X / AEK F.C.