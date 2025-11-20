Orbán Viktor is megszólalt a Bognár György és Kubatov Gábor között zajló szópárbajról!

Ismert, a Ferencváros és a Paks labdarúgócsapatának egymás elleni összecsapásai előtt és után rendszeresek az üzengetések, illetve a fricskák a népligeti klubelnök, Kubatov Gábor és az atomvárosi vezetőedző, Bognár György között. Ezzel kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy ezt a helyzetet nem akarja megoldani és véleménye szerint nem is felülről kell nyomást gyakorolni egy ilyen ügyben.