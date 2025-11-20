Orbán Viktor is megszólalt a Bognár György és Kubatov Gábor között zajló szópárbajról!

„Van egy régi vágású véleményem, ki a legjobb edző” – Orbán Viktor a válogatottról, az akadémiákról és a bajnoki dobogóról
A kormányfő elárulta, a Puskás Arénában majdnem elsírta magát, de a miniszterelnök mégse könnyezhet.
Évek óta zajlik a csörte a Fradi elnöke és a paksiak vezetőedzője között.
Mint arról beszámoltunk, tabuk nélküli, rendhagyó beszélgetésre került sor az M4 Sport stúdiójában Orbán Viktor miniszterelnök, Bognár György paksi futballedző és Hajdú B. István televíziós kommentátor részvételével. A Gurulj be lassítva is! című podcastműsorban szóba került a keserű magyar–ír vb-selejtező, a futballszakma előtt álló számos feladat, az akadémiák szerepe, Szoboszlai Dominik és végül még a Bognár György és a Fradi-elnök, Kubatov Gábor közötti számtalan szópárbaj is.
Ismert, a Ferencváros és a Paks labdarúgócsapatának egymás elleni összecsapásai előtt és után rendszeresek az üzengetések, illetve a fricskák a népligeti klubelnök, Kubatov Gábor és az atomvárosi vezetőedző, Bognár György között. Ezzel kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy ezt a helyzetet nem akarja megoldani és véleménye szerint nem is felülről kell nyomást gyakorolni egy ilyen ügyben.
Nem olyan nagy baj ez. Belefér, hagyni kell. Ezek nélkül nincs szenvedély.
Ha ezt kivesszük a játékból, akkor mi marad benne? Indulat, szenvedély, ha ez nincs meg, akkor nézhetetlen lesz a futball. Ezt keresem én is minden hétvégén” – magyarázta a kormányfő, aki hozzátette, nem jó, ha túl steril a játék.
„Az emberek ezekből a hírekből kiindulva azt hiszik, hogy én nem szeretem a Ferencvárost, pedig a nemzetközi meccseken kifejezetten szurkolok neki” – tette hozzá Bognár György, aki az utóbbi időben rendszeresen borsot tört a bajnoki címvédő Fradi orra alá az élvonalban, illetve a Magyar Kupában.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala