„Soha rosszabb évkezdetet!” – Orbán Viktor döntött a 700 ezer családot érintő kulcsfontosságú kérdésben

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben számolt be az év elején életbe lépett béremelésekről. A miniszterelnök emlékeztetett: a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett január 1-jétől.

A kormányfő hangsúlyozta: az intézkedések révén legalább 700 ezer család jövedelme nőtt biztosan az új év kezdetével. Bejegyzésében kiemelte, hogy a gazdaság fejlesztése, a bérek emelése és az adók csökkentése továbbra is a kormány gazdaságpolitikájának központi elemei.