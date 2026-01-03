„Soha rosszabb évkezdetet!” – Orbán Viktor döntött a 700 ezer családot érintő kulcsfontosságú kérdésben

Ettől falnak mennek Brüsszelben: Orbán Viktor csúnyán odapirított, Elon Musk egy szóval igazolta szavait
Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg.
Életbe léptek a béremelések.
Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben számolt be az év elején életbe lépett béremelésekről. A miniszterelnök emlékeztetett: a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett január 1-jétől.
A kormányfő hangsúlyozta: az intézkedések révén legalább 700 ezer család jövedelme nőtt biztosan az új év kezdetével. Bejegyzésében kiemelte, hogy a gazdaság fejlesztése, a bérek emelése és az adók csökkentése továbbra is a kormány gazdaságpolitikájának központi elemei.
Soha rosszabb évkezdetet!”
– fogalmazott a kormányfő.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg.
Nyitókép: Facebook