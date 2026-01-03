Ft
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
évkezdés béremelés orbán viktor

„Soha rosszabb évkezdetet!” – Orbán Viktor döntött a 700 ezer családot érintő kulcsfontosságú kérdésben

2026. január 03. 10:43

Életbe léptek a béremelések.

2026. január 03. 10:43
null

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben számolt be az év elején életbe lépett béremelésekről. A miniszterelnök emlékeztetett: a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedett január 1-jétől.

A kormányfő hangsúlyozta: az intézkedések révén legalább 700 ezer család jövedelme nőtt biztosan az új év kezdetével. Bejegyzésében kiemelte, hogy a gazdaság fejlesztése, a bérek emelése és az adók csökkentése továbbra is a kormány gazdaságpolitikájának központi elemei.

Soha rosszabb évkezdetet!”

– fogalmazott a kormányfő. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook


 

szantofer
2026. január 03. 11:32
"Orbán Viktor döntött a 700 ezer családot érintő kulcsfontosságú kérdésben" Mamátok popója! Mert ha ebben a kérdésben Orbán Viktor döntött, akkor ezzel elismertétek hogy itt kőkemény diktatúra van. Úgyhogy nem kéne a személyi kultuszt csúcsra járatni, mert ebbe már belebukott néhány Kedves Vezető.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. január 03. 11:21
Jump-ing Már délben elvitted a Pinokkió díjat.: "170 %-os éves élelmiszerár emelkedés " A 2025-ben a valóságban kifejezetten élelmiszerekre ez 5%. 2024ben 2,8% A nyugdíjakat reáléŕéken is emelték, a 13. és 14. havi efölött van.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 03. 11:13
Idén is lesz repülőrajt és békeév, mint tavaly?
Válasz erre
0
1
jump-ing
•••
2026. január 03. 10:57 Szerkesztve
Jó jó, de mi van a leszakadt nyugdíjakkal? Szép kis szövetséget kötött orrbánc a bakancsával... Ott rúg a nyuggerekbe ahol csak nem szégyell. 13. és 14. havi egyszeri alamizsnákat most hagyjuk, az ugyanis kurvára nem jövedelemrendezés 170 %-os éves élelmiszerár emelkedés mellett 140 ezer alatti juttatások kampó basszót érnek. (ez a főbarom ha csak a nyudíjat emelné az üzletek nem követhetnék áremeléssel, ugyanis a nyugger-réteg farhátból élését nincs hova túlárazni.- nem, igaz Csulak pajti?)
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!