01. 03.
szombat
elon musk magyarország migráció európa orbán viktor

Ettől falnak mennek Brüsszelben: Orbán Viktor csúnyán odapirított, Elon Musk egy szóval igazolta szavait

2026. január 03. 07:53

Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg.

2026. január 03. 07:53
null

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg a migráció európai kezelésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a jelenség nem pusztán jogi, hanem mélyen társadalmi és politikai dimenziókat is magában foglal. „A migrációs kérdés olyan bonyolult” – kezdte beszédét – amire Elon Musk az X-en reagált –, majd jogi szempontból leegyszerűsítette a problémát: 

„Átmenni a határon engedély nélkül, bűncselekmény. Pont.”

Szerinte azonban a migráció valójában egyfajta csere, amely az eredeti, született választók cseréjével jár, valakire másra. Ez a kijelentés arra utal, hogy a migráció nem csupán demográfiai, hanem politikai következményekkel is jár, különösen a baloldal tervei fényében. Orbán szerint a migráció a baloldal részletes, érvényes terve, amely nélkülöz minden összeesküvés-elméletet. 

Az elmúlt 150 év Európában, beleértve az Egyesült Királyságot is, az európai politika a két törzs versenye volt”

– fogalmazott, majd leszögezte: „Az egyik azok, akik úgy gondolják, hogy maradnunk kellene az Európa hagyományos kereteiben és értékrendszerében, ahogy volt, nemzet, szabadság, kereszténység. Ennyi.” 

„Igaz”

– fogalmazta meg véleményét Orbán gondolatairól Elon Musk, a világ leggazdagabb embere.

Nyitókép: Facebook

Szerintem
•••
2026. január 03. 09:38 Szerkesztve
Amit az EU művel, a népesség etnikai összetételének erőszakos megváltoztatása. A határon való illegális bejutás támogatásával = embercsempészet és az országokba kvóták szerinti kényszer betelepítésekkel. Ilyen törekvései Hitlernek, Sztálinnak voltak. És a tiszafostos az ilyeneknek az alázatosan szolgáló, rövid pórázon tartott csicskája.
Válasz erre
3
0
Tegnap
•••
2026. január 03. 09:15 Szerkesztve
Ez Angliánban történik manapság. Fuad Awale, egy izlamista gyilkos, aki 2011-ben két tinédzsert megölt, fejbe lőtte őket, magánzárkába került, miután túszul ejtett egy börtönőrt. Erre az Soros-fizetett migránsvédő NGO-k beperelték az angol kormányt. A Straszburgban ülésező Európai Emberi Jogok Bírósága (CEDH) az angol kormányt elítélte, mert „megsértették” Fuad Awale, az izlamista gyilkos „emberi jogait”. A CEDH az angol kormányt 250.000 font, kb 100 millió forintos bírságra ítélte amit a (fekete) angol igazságügyi miniszter, David Lammy szó nélkül kifizette a gyilkosnak. Ezen felül egy titkosított, de jelentős összeget kifizetett az NGO-knak és az ügyvédeiknek is. Az Európai Emberi Jogoki Bírósága közismerten, dokumentáltan Soros-bírókból áll.
Válasz erre
5
0
regi-nyarakon21
2026. január 03. 09:03
Igaz
Válasz erre
4
0
Ízisz
2026. január 03. 08:48
Z. "Ettől falnak mennek Brüsszelben: Orbán Viktor csúnyán odapirított, Elon Musk egy szóval igazolta szavait" Na ezért gyűlöli, bünteti a brüsszeli sorosista birodalom Muskot!!! Is!!! 💯👌😏❗
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.