Ettől falnak mennek Brüsszelben: Orbán Viktor csúnyán odapirított, Elon Musk egy szóval igazolta szavait

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg a migráció európai kezelésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy a jelenség nem pusztán jogi, hanem mélyen társadalmi és politikai dimenziókat is magában foglal. „A migrációs kérdés olyan bonyolult” – kezdte beszédét – amire Elon Musk az X-en reagált –, majd jogi szempontból leegyszerűsítette a problémát:

„Átmenni a határon engedély nélkül, bűncselekmény. Pont.”

Szerinte azonban a migráció valójában egyfajta csere, amely az eredeti, született választók cseréjével jár, valakire másra. Ez a kijelentés arra utal, hogy a migráció nem csupán demográfiai, hanem politikai következményekkel is jár, különösen a baloldal tervei fényében. Orbán szerint a migráció a baloldal részletes, érvényes terve, amely nélkülöz minden összeesküvés-elméletet.