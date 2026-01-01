Drogos csürhe a fővárosban, szigorított a szövetség – Orbán Viktor eljutott a Pokolba

„Ott folytattuk, ahol abbahagytuk” – nem akárkivel ünnepelt Orbán Viktor
Egykori edzőjét, a Videoton legendás alakját, Németh Jánost köszöntötte a miniszterelnök.
Óriási botrány a Groupama Arénában és Győrött, vérző fejű szurkoló a derbin – ezek voltak a magyar klubfocihoz kötődő legolvasottabb idei sporthírek a Mandineren. Érdekes, de Orbán Viktor is helyet követelt magának a sorban.
Temérdek tennivalója ellenére Orbán Viktor nem feledkezett meg nevelőedzője jubileumáról januárban. Németh János 1977 és 1982 között a MÁV Előre ifjúsági edzőjeként, utánpótlás-szakembereként dolgozott, a székesfehérvári klubnál pedig a többek között a kormányfő is a játékosa volt. Magyarország miniszterelnöke nem felejtette el, kinek köszönhetett rengeteget labdarúgó-pályafutása elején, nem véletlen tehát, hogy ő is jelen volt azon az ünnepségen, amelyen az immár 80 éves mestert köszöntötték. A legendás tréner január 20-án ünnepelte e kerek évfordulót, a Pokol Pincében rendezett eseményen egykori tanítványai, valódi Vidi-legendák, Csongrádi Ferenc, Szabó József, valamint Tiber László mellett Orbán Viktor is felköszöntötte.
Ezt is ajánljuk a témában
Egykori edzőjét, a Videoton legendás alakját, Németh Jánost köszöntötte a miniszterelnök.
Január végén rendezték a labdarúgó Európa-liga utolsó csoportkörös meccsét, amelyen a Ferencváros 4–3-ra megverte a holland AZ Alkmaar csapatát. A vendégek szurkolói nem viselték jól, hogy a magyar együttes lefocizta szeretett csapatukat: mérkőzés közben még a biztonságiakkal is összeverekedtek a holland ultrák, illetve teljesen szétverték a Groupama Aréna mosdóit, milliós kárt okozva ezzel a Fradinak.
Drogos csürhe nem randalírozhat Budapesten! A magyar rendőrök végtelen türelemmel kezelték az őrült holland szurkolókat!
Drogos csürhe nem randalírozhat Budapesten! Éljenek a magyar rendőrök!” – írta Facebook-oldalán Menczer Tamás, aki a helyszínen nézte az összecsapást.
Ezt is ajánljuk a témában
Az AZ Alkmaar szurkolói még a biztonságiakkal is összeverekedtek a Groupama Arénában.
Tavasszal napvilágot látott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) éves rendes közgyűlésére elkészült szakmai stratégiája, amely megfogalmazta a 2030-ig tartó időszak követelményeit. Mint ebben leírták, a 2025–2030-as időszaknak egyértelműen a minőségről kell szólnia. A cél minél több nemzetközi szintű játékos nevelése, értékesítése. A fejlődés érdekében rögzítették,
Ahogy arról Csányi Sándor elnök korábban már szót ejtett, továbbra is napirenden van az osztályozó kérdése az NB I-ben.
„Mind gazdasági, mind sportszakmai szempontból megvizsgáljuk ugyanakkor a versenylebonyolítás lehetséges változtatásainak (pl. play-off, kiesők számának megváltoztatása) hatásait, és amennyiben a hatáselemzések indokolják, beavatkozunk” – olvasható az MLSZ stratégiai tervében.
Ezt is ajánljuk a témában
A fiatalokat, az edzőket és a vezetőket is érintik a stratégiai döntések.
Szörnyű közjátékkal kezdődött novemberben a Vasas–Honvéd a labdarúgó NB II-ben, amely csata az élvonalban is komoly rangadónak számítana. A tabella első két helyezettjéről van szó, vagyis e két együttes pályázik a legnagyobb eséllyel a feljutásra. Nem indult jól a találkozó, fél órával a kezdő sípszó előtt a sajtószektor melletti lelátón egy hazai szurkoló fejjel előre lezuhant, ömlött a fejéből a vér.
A korábbi kispesti, jelenleg már angyalföldi fizioterapeuta, Lajtaváry Buda a pályáról mászott fel a lelátóra, hogy a segítségére siessen,
majd megérkeztek a mentőorvosok is, miközben a lelátón egy Kispest Honvéd-sapkás néző végig ápolta a súlyosan megsérült drukkert – hiszen van fontosabb is a rivalizálásnál.
A pórul járt Vasas-szimpatizáns mély fejsebét végül ellátták, majd nyakmerevítővel, hordágyon vitték el a mentősök – a találkozót 2–1-re nyerte a kispesti együttes, amely ezzel az élre állt a ligában.
Ezt is ajánljuk a témában
A Honvéd átvette a vezetést a tabellán.
„Új korszakot építünk! Értékeink nyomán írjuk tovább az ETO történetét” – ezzel a felütéssel jelentette be nyáron a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC Győr, hogy megújult a klub címere. A zöld-fehér szurkolók tetszését azonban nem nyerte el az új címer, sőt szinte egy emberként lázadtak fel ellene. A klub közösségi oldalain a hozzászólók becsapva érezték magukat, a kommentszekcióból szemezgettünk.
„Az esztétikáról lehet vitatkozni, bár sok értelme nincs. Ez azonban más, ez elvi kérdés. Az ETO nem projekt, nem játékszer, nem egyesek hitbizománya. Arcul lettem csapva.”
„Azonnali hatállyal tüntessétek el ezt a sz*rt, és vissza a régi címert! Lehet, pár NB I-es klubnál »divat« bohócot csinálni a címerből, de nálunk nem, és nekünk nem kell beállni ebbe a sorba!!!”
„Törjön el a keze, aki ezt megalkotta! Remélem, bocsánatot kértek a szurkolóktól, hogy ez csak egy nagyon rosszul sikerült vicc volt!”
Ezt is ajánljuk a témában
„Az ETO nem projekt, nem játékszer, nem egyesek hitbizománya. Arcul lettem csapva.”
Fotó: Hans Lucas via AFP
Ezzel a találkozóval dőlt el az NB I-es bajnoki cím a Ferencváros javára Győrött: