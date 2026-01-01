Drogos csürhe a fővárosban, szigorított a szövetség – Orbán Viktor eljutott a Pokolba

Orbántól a Rába-partig: óriási lázadás Győrben

„Új korszakot építünk! Értékeink nyomán írjuk tovább az ETO történetét” – ezzel a felütéssel jelentette be nyáron a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC Győr, hogy megújult a klub címere. A zöld-fehér szurkolók tetszését azonban nem nyerte el az új címer, sőt szinte egy emberként lázadtak fel ellene. A klub közösségi oldalain a hozzászólók becsapva érezték magukat, a kommentszekcióból szemezgettünk.

„Az esztétikáról lehet vitatkozni, bár sok értelme nincs. Ez azonban más, ez elvi kérdés. Az ETO nem projekt, nem játékszer, nem egyesek hitbizománya. Arcul lettem csapva.”

„Azonnali hatállyal tüntessétek el ezt a sz*rt, és vissza a régi címert! Lehet, pár NB I-es klubnál »divat« bohócot csinálni a címerből, de nálunk nem, és nekünk nem kell beállni ebbe a sorba!!!”

„Törjön el a keze, aki ezt megalkotta! Remélem, bocsánatot kértek a szurkolóktól, hogy ez csak egy nagyon rosszul sikerült vicc volt!”