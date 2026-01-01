Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
eto Fradi Vasas Csányi Sándor honvéd AZ Alkmaar Orbán Viktor MLSZ

Drogos csürhe a fővárosban, szigorított a szövetség – Orbán Viktor eljutott a Pokolba

2026. január 01. 06:07

Óriási botrány a Groupama Arénában és Győrött, vérző fejű szurkoló a derbin – ezek voltak a magyar klubfocihoz kötődő legolvasottabb idei sporthírek a Mandineren. Érdekes, de Orbán Viktor is helyet követelt magának a sorban.

2026. január 01. 06:07
null

Temérdek tennivalója ellenére Orbán Viktor nem feledkezett meg nevelőedzője jubileumáról januárban. Németh János 1977 és 1982 között a MÁV Előre ifjúsági edzőjeként, utánpótlás-szakembereként dolgozott, a székesfehérvári klubnál pedig a többek között a kormányfő is a játékosa volt. Magyarország miniszterelnöke nem felejtette el, kinek köszönhetett rengeteget labdarúgó-pályafutása elején, nem véletlen tehát, hogy ő is jelen volt azon az ünnepségen, amelyen az immár 80 éves mestert köszöntötték. A legendás tréner január 20-án ünnepelte e kerek évfordulót, a Pokol Pincében rendezett eseményen egykori tanítványai, valódi Vidi-legendák, Csongrádi Ferenc, Szabó József, valamint Tiber László mellett Orbán Viktor is felköszöntötte.

Orbán
Orbán Viktor miniszterelnök személyesen köszöntötte nevelőedzőjét a 80. születésnapján / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Drogos csürhe randalírozott Budapesten

Január végén rendezték a labdarúgó Európa-liga utolsó csoportkörös meccsét, amelyen a Ferencváros 4–3-ra megverte a holland AZ Alkmaar csapatát. A vendégek szurkolói nem viselték jól, hogy a magyar együttes lefocizta szeretett csapatukat: mérkőzés közben még a biztonságiakkal is összeverekedtek a holland ultrák, illetve teljesen szétverték a Groupama Aréna mosdóit, milliós kárt okozva ezzel a Fradinak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Drogos csürhe nem randalírozhat Budapesten! A magyar rendőrök végtelen türelemmel kezelték az őrült holland szurkolókat!

Drogos csürhe nem randalírozhat Budapesten! Éljenek a magyar rendőrök!” – írta Facebook-oldalán Menczer Tamás, aki a helyszínen nézte az összecsapást.

Ezt is ajánljuk a témában

Szigorított az MLSZ

Tavasszal napvilágot látott a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) éves rendes közgyűlésére elkészült szakmai stratégiája, amely megfogalmazta a 2030-ig tartó időszak követelményeit. Mint ebben leírták, a 2025–2030-as időszaknak egyértelműen a minőségről kell szólnia. A cél minél több nemzetközi szintű játékos nevelése, értékesítése. A fejlődés érdekében rögzítették,

  • az NB I-ben átlagosan 5 magyar játékosnak kell a pályán lennie minden meccsen, ebből legalább egy fő U21-es
  • az NB II-ben kizárólag magyar játékosok léphetnek pályára, ráadásul két U20-as fiatalnak végig a pályán kell lennie.

Ahogy arról Csányi Sándor elnök korábban már szót ejtett, továbbra is napirenden van az osztályozó kérdése az NB I-ben.

„Mind gazdasági, mind sportszakmai szempontból megvizsgáljuk ugyanakkor a versenylebonyolítás lehetséges változtatásainak (pl. play-off, kiesők számának megváltoztatása) hatásait, és amennyiben a hatáselemzések indokolják, beavatkozunk” – olvasható az MLSZ stratégiai tervében.

Ezt is ajánljuk a témában

Vérző fej és mentő a derbin

Szörnyű közjátékkal kezdődött novemberben a Vasas–Honvéd a labdarúgó NB II-ben, amely csata az élvonalban is komoly rangadónak számítana. A tabella első két helyezettjéről van szó, vagyis e két együttes pályázik a legnagyobb eséllyel a feljutásra. Nem indult jól a találkozó, fél órával a kezdő sípszó előtt a sajtószektor melletti lelátón egy hazai szurkoló fejjel előre lezuhant, ömlött a fejéből a vér.

A korábbi kispesti, jelenleg már angyalföldi fizioterapeuta, Lajtaváry Buda a pályáról mászott fel a lelátóra, hogy a segítségére siessen,

majd megérkeztek a mentőorvosok is, miközben a lelátón egy Kispest Honvéd-sapkás néző végig ápolta a súlyosan megsérült drukkert – hiszen van fontosabb is a rivalizálásnál.

A pórul járt Vasas-szimpatizáns mély fejsebét végül ellátták, majd nyakmerevítővel, hordágyon vitték el a mentősök – a találkozót 2–1-re nyerte a kispesti együttes, amely ezzel az élre állt a ligában.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbántól a Rába-partig: óriási lázadás Győrben

„Új korszakot építünk! Értékeink nyomán írjuk tovább az ETO történetét” – ezzel a felütéssel jelentette be nyáron a labdarúgó NB I-ben szereplő ETO FC Győr, hogy megújult a klub címere. A zöld-fehér szurkolók tetszését azonban nem nyerte el az új címer, sőt szinte egy emberként lázadtak fel ellene. A klub közösségi oldalain a hozzászólók becsapva érezték magukat, a kommentszekcióból szemezgettünk.

„Az esztétikáról lehet vitatkozni, bár sok értelme nincs. Ez azonban más, ez elvi kérdés. Az ETO nem projekt, nem játékszer, nem egyesek hitbizománya. Arcul lettem csapva.”

„Azonnali hatállyal tüntessétek el ezt a sz*rt, és vissza a régi címert! Lehet, pár NB I-es klubnál »divat« bohócot csinálni a címerből, de nálunk nem, és nekünk nem kell beállni ebbe a sorba!!!”

„Törjön el a keze, aki ezt megalkotta! Remélem, bocsánatot kértek a szurkolóktól, hogy ez csak egy nagyon rosszul sikerült vicc volt!”

Ezt is ajánljuk a témában

A régi és az új címer (Fotó: eto.hu)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezzel a találkozóval dőlt el az NB I-es bajnoki cím a Ferencváros javára Győrött:

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!